Harry Kane: l’attaquant de Tottenham arrive en Allemagne pour finaliser son transfert au Bayern Munich | Nouvelles du monde

Harry Kane a été assailli par des fans après avoir atterri en Allemagne avant de finaliser son déménagement au Bayern Munich.

Tandis que le les termes de l’accord ne sont pas encore publicsl’accord pour permettre à Kane de mettre fin à son séjour de 19 ans à Tottenham Hotspur et de se rendre en Allemagne serait d’une valeur d’environ 100 millions d’euros (86,3 millions de livres sterling).

Il est entendu qu’il a déjà terminé la première partie de son examen médical au Bayern Munich, Sky Sports News rapportant qu’il est en route vers le terrain d’entraînement du club pour la section suivante.

Après de nombreuses spéculations sur son avenir, Kane a commencé sa journée en étant conduit à l’aéroport de Stansted dans l’Essex, où un jet privé l’attendait pour le transporter à Munich.

Cependant, il a ensuite été détourné vers la maison d’un ami, après avoir appris que l’accord n’était pas encore finalisé et qu’il n’avait pas l’autorisation de voler.

Ce n’est que vers 15 heures que l’équipe de Bundesliga lui a dit qu’il était autorisé à voler après avoir finalisé un nouvel accord avec Tottenham.

Il a décollé vers 16h50 et a atterri juste à l’extérieur de la ville allemande à 18h10.

Les images montrent la voiture du capitaine anglais envahie par les fans alors qu’il était conduit pour terminer son examen médical.

Ce sera désormais une course contre la montre pour les officiels du club, qui auront à cœur de dévoiler Kane en tant que joueur munichois avant le match de l’équipe contre le RB Leipzig lors de la DFL-Supercup à l’Allianz Arena samedi.

Les fans ont assailli sa voiture alors qu’il était conduit pour passer son examen médical à Munich. Photo : AP





Photo : AP





Plus tôt, le patron du Bayern, Thomas Tuchel, a déclaré que son équipe « travaillait avec la plus haute pression, la plus grande concentration et la plus haute priorité pour signer Harry Kane ».

« Et cela montre l’importance – je veux dire, nous essayons de faire sortir le capitaine de l’équipe nationale anglaise d’Angleterre, de la Premier League. Cela dit tout », a-t-il ajouté.

Photo : AP





Le déménagement de Kane à Munich signifie qu’il laisse l’élite anglaise à 47 buts du record d’Alan Shearer en Premier League de 260.

Cependant, il quitte le nord de Londres en tant que meilleur buteur de son équipe dans toutes les compétitions, trouvant le fond du filet 280 fois.

Il aura également la chance de se battre pour l’argenterie, avec le Bayern Munich, l’actuel champion de Bundesliga, ainsi que de remporter la Ligue des champions en 2020.