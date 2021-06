Harry Kane : l’attaquant anglais fait face à un « cycle répétitif » de critiques, selon Gareth Southgate | Actualités footballistiques

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a rejeté les questions sur la forme de Harry Kane, affirmant que son capitaine fait face à un « cycle répétitif » de critiques qu’il traverse « inévitablement ».

Kane a été remplacé lors des deux premiers matches de la phase de groupes de l’Euro 2020 en Angleterre, les performances inférieures de l’attaquant des Spurs amenant Southgate à se demander s’il envisagerait de le laisser tomber.

Le patron de l’Angleterre a fait exception à son approche habituelle en confirmant dimanche qu’il resterait avec Kane pour le choc crucial de mardi avec la République tchèque à Wembley, et a expliqué sa décision lors d’une conférence de presse d’avant-match lundi.

« Je pense que la seule chose pertinente est ce que j’ai déjà dit cette semaine », a déclaré Southgate. « Son importance pour l’équipe – il a été notre meilleur joueur, notre joueur le plus influent, notre joueur le plus important pendant une longue période.

Image:

Le capitaine Kane a été remplacé dans les deux matchs de l’Angleterre à l’Euro 2020



« Bien sûr, il y a eu des moments où Raheem (Sterling) a probablement eu des périodes où il a été essentiel pour notre succès également en termes de buts, mais Harry a toujours été notre meilleur buteur, son record depuis que je suis en charge est phénoménal et c’est une figure extrêmement importante pour nous.

« Je pense que c’est le monde d’un grand joueur. Depuis que je suis manager de l’Angleterre, j’ai dû gérer ce genre de questions sur Harry en trois ou quatre périodes différentes, et inévitablement il a traversé ces périodes et marqué des buts importants pour nous et a exceptionnellement bien joué. C’est donc un cycle répétitif. »

Kane, qui était à la fois le meilleur buteur et le fournisseur de passes décisives de la Premier League la saison dernière, fait également l’objet d’une saga de transfert majeure, la nouvelle d’une offre de 100 millions de livres sterling de Manchester City ayant émergé lundi.

Le joueur de 27 ans insiste sur le fait qu’il se concentre uniquement sur l’Euro 2020, mais Southgate accepte que son capitaine est soumis à plus de pression que la plupart de ses coéquipiers.

















2:06



Gary Neville se sent préoccupé par les niveaux physiques que l’Angleterre a montrés contre l’Écosse et a critiqué la nature » léthargique » de leur performance



« Les gros joueurs ont une grande concentration, ont beaucoup plus d’attention, et leur monde est beaucoup plus compliqué que beaucoup d’autres joueurs qui peuvent passer sous ce radar de pression et d’intensité », a déclaré Southgate.

« J’ai donc une grande compréhension de ce que c’est pour Harry, une grande compréhension d’avoir joué avec de grandes personnalités, de grands joueurs à quel point leur monde est différent et j’espère que cela m’aidera à le gérer et à tirer le meilleur de lui, ce qui sur une longue période de temps, je pense que nous l’avons fait. »

« Maguire et Henderson peuvent jouer un grand rôle dans le tournoi »

L’Angleterre entre dans l’affrontement de mardi avec la République tchèque face à des perturbations après que Mason Mount et Ben Chilwell ont été contraints de s’isoler lundi à la suite de leur contact avec le milieu de terrain écossais Billy Gilmour après le match nul 0-0 de vendredi.

Le résultat a laissé l’Angleterre avec quatre points lors de ses deux premiers matchs, mais devait battre les Tchèques pour assurer la première place du groupe D, tandis qu’une défaite pourrait mettre en doute leur progression vers les 16 derniers.

La situation pourrait voir Southgate apporter des changements à son équipe, avec deux candidats à la sélection étant Harry Maguire et Jordan Henderson, qui n’ont pas encore participé au tournoi alors qu’ils se remettent de blessures.

Image:

Jordan Henderson (à gauche) et Harry Maguire espèrent faire leurs débuts à l’Euro 2020 contre la République tchèque



Le capitaine de Manchester United, Maguire, n’a plus joué depuis le 9 mai en raison d’une blessure à la cheville, tandis que le capitaine de Liverpool Henderson n’avait pas joué depuis quatre mois avant de jouer 45 minutes lors du match d’échauffement de l’Angleterre contre la Roumanie plus tôt ce mois-ci.

« Des situations légèrement différentes étant donné le temps qu’ils ont manqué, mais les deux s’entraînent très bien et les deux seront impliqués demain (mardi), donc nous sommes satisfaits de leurs progrès », a déclaré Southgate.

« Ils ont déjà, sans être sur le terrain, eu un impact énorme autour des séances d’entraînement, autour de l’équipe, donc je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont notre groupe de jeu et les joueurs seniors, en particulier, l’influence qu’ils ‘ avez eu et l’impact qu’ils ont eu.

« Mais bien sûr, ils veulent entrer sur le terrain et nous espérons qu’ils pourront encore jouer un grand rôle dans ce tournoi pour nous. »