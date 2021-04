Jonathan Woodgate dit que Tottenham doit commencer à livrer des trophées pour garder Harry Kane, mais n’est pas convaincu que la levée de la Coupe Carabao sera suffisante.

L’ancien défenseur Woodgate a consolidé sa place dans le folklore des Spurs en obtenant la dernière pièce d’argenterie du club grâce à un vainqueur des prolongations contre Chelsea lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2008.

Tottenham cherchera encore plus de gloire à Wembley dans cette compétition dimanche lorsqu’il affrontera le détenteur de Manchester City.

L’attaquant Kane, qui doute pour le match en raison d’une blessure à la cheville, n’a pas encore remporté un honneur majeur et Woodgate pense que les habitants du nord de Londres doivent mettre fin à la sécheresse des trophées de 13 ans et s’engager à investir davantage pour empêcher leur homme vedette de faire un geste. ailleurs.

Image:

Jonathan Woodgate a marqué le but gagnant pour Tottenham lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2008



« Ils doivent [start winning silverware] avec le stade qu’ils ont construit et avec les joueurs qu’ils ont », a déclaré Woodgate, qui dirige l’équipe de championnat de Bournemouth.

« Ils ont le meilleur attaquant d’Angleterre à Harry Kane, donc ils doivent commencer à gagner des trophées pour lui. C’est un club de football bien géré, mais ils doivent commencer bientôt. »

Lorsqu’on lui a demandé si briser l’emprise de trois ans de City sur la coupe serait suffisant pour apaiser Kane, Woodgate a répondu: «Je ne suis pas sûr.

«Ils auront besoin de plus d’investissements pour que Harry Kane reste, j’en suis sûr.

«Il a encore été incroyable cette saison et a marqué tant de buts et a même évolué en tant que joueur en réalisant autant de passes décisives.

« C’est un talent incroyable, donc je dirais que les Spurs doivent investir pour garder Harry Kane au club. »

Image:

Kane est un doute pour la finale de la Coupe Carabao dimanche en raison d’une blessure à la cheville



Woodgate ne faisait que sa cinquième apparition à Tottenham quand il a capitalisé de manière non conventionnelle sur une erreur du gardien de but de Chelsea Petr Cech pour arracher la victoire 2-1 en 2008 après qu’un penalty de Dimitar Berbatov a annulé le premier coup franc de Didier Drogba.

Bien qu’il ait terminé deuxième en Premier League et en Ligue des champions sous Mauricio Pochettino ces dernières années, le club n’a pas ajouté à son armoire à trophées depuis.

Les Spurs semblent susceptibles de manquer la qualification de la Ligue des champions pour une deuxième saison consécutive et seront épuisés au stade national à la fin d’une semaine tumultueuse qui comprenait une tentative infructueuse de rejoindre une Super League européenne d’élite et le limogeage de Jose Mourinho.

Le manager recrue Ryan Mason est chargé d’arrêter la période stérile prolongée après avoir été propulsé sur la sellette de Tottenham à l’âge de 29 ans seulement après le départ de Mourinho.

Image:

Ryan Mason a été nommé responsable temporaire de Tottenham jusqu’à la fin de la saison



Woodgate était du côté de Tottenham lorsque Mason – qui a été contraint de prendre sa retraite en 2018 en raison d’une fracture du crâne subie en jouant pour Hull – a fait ses débuts professionnels lors d’une victoire en Coupe UEFA contre le club néerlandais NEC Nijmegen en 2008.

Le joueur de 41 ans est familier avec des opportunités managériales inattendues ayant succédé au limogé de Jason Tindall en février à peine deux jours après avoir rejoint Bournemouth en tant qu’entraîneur et a exhorté Mason à tirer le meilleur parti de son « entretien en direct ».

« Il doit être bien pensé au club de football pour avoir les rênes jusqu’à la fin de la saison. C’est du fair-play pour Ryan », a déclaré Woodgate.

«Il a eu la malchance de terminer sa carrière tôt grâce à une terrible blessure, mais maintenant qu’il est entraîneur, il a une opportunité incroyable.

«Je suis vraiment ravi pour lui et il est Spurs de part en part, donc c’est quelqu’un avec qui les fans peuvent s’identifier.

«C’est comme une interview en direct. On ne sait jamais ce qui va se passer.

« Ils se sont rapprochés sous Pochettino, qui est un entraîneur fantastique, Mourinho les a amenés en finale mais maintenant c’est à Ryan. »

















2:56



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Tottenham contre Southampton en Premier League



L’ancien international anglais Woodgate, qui a également représenté Leeds, Newcastle, le Real Madrid, Middlesbrough et Stoke à l’époque où il jouait, a été nommé homme du match pour son influente finale de coupe contre Chelsea après avoir été sélectionné pour commencer à la suite d’une blessure à Michael Dawson.

Gagner à Wembley sous la direction de l’entraîneur espagnol Juande Ramos a été un moment fort de la carrière pour le défenseur central à la retraite et reste un sujet de discussion constant lorsqu’il rencontre les fans de Tottenham.

« C’est le seul trophée que j’ai gagné, donc ça doit être l’un de mes meilleurs moments en tant que joueur », a-t-il déclaré.

« Cela fait partie de l’histoire du club maintenant d’être là et de remporter ce dernier trophée pour eux. Je suis sûr que tôt ou tard, ils vont gagner un trophée. »

« Mais donner aux fans des Spurs ce jour-là – en particulier battre Chelsea – était quelque chose de spécial pour eux et vraiment quelque chose de spécial pour moi.

«Je parle encore avec certains des joueurs de cette époque et ce sont de très bons souvenirs.

« Et chaque fois que je vois un fan des Spurs, c’est tout ce qu’ils me disent: » J’étais là quand tu as marqué « . C’était une belle journée. »

La médaille du vainqueur de Woodgate et le trophée de l’homme du match sont actuellement logés dans la chambre de son fils, tandis que sa chemise usée par un match est cachée dans une armoire.

Tottenham, qui a terminé 11e cette saison-là, est revenu sur terre une semaine plus tard, perdant 4-1 à Birmingham qui allait bientôt être relégué.

Woodgate s’est assis à St Andrew’s en raison d’un problème de cheville et a eu du mal à contenir un sourire lorsqu’on lui a demandé si le parti d’après-finale avait contribué à la lourde défaite qui a suivi.

« Les célébrations étaient vraiment bonnes, pour être honnête avec vous. Vous devez profiter de ces moments parce qu’ils ne se produisent pas tout le temps », a-t-il déclaré.

« J’ai vraiment apprécié – je pense que tous les autres joueurs l’ont fait.

«C’était énorme pour nous parce que peu d’entre nous avaient remporté un trophée à ce moment-là et battre une équipe de Chelsea tirant à tous les cylindres était bien.

« Nous n’étions pas assez constants en championnat, mais dans les compétitions de coupe, nous pouvions battre n’importe qui. »