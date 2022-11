Harry Kane: Jordan Pickford dit que le capitaine de l’Angleterre va “bien” après avoir reçu un coup lors du match d’ouverture de la Coupe du monde de l’Angleterre contre l’Iran | Nouvelles du football

Harry Kane va “bien” après avoir reçu un coup lors de la victoire de l’Angleterre en Coupe du monde contre l’Iran lundi, a confirmé le gardien Jordan Pickford.

Kane n’a pas participé à l’entraînement ouvert mardi, ni aucun des partants de la victoire 6-2, ce qui est habituel un jour après un match.

Le capitaine anglais a subi un coup à la cheville droite en seconde période et a joué pendant 25 minutes avant d’être remplacé après 76 minutes et a subi un scanner pour déterminer la gravité de la blessure.

Harry Kane est taclé et blessé lors du match de Coupe du monde de l'Angleterre contre l'Iran





Mais, s’adressant à la presse avant le match de l’Angleterre contre les États-Unis lors de leur deuxième match de Coupe du monde vendredi, Pickford a fait une mise à jour encourageante.

“Je pense qu’il est bon, probablement un peu endolori, mais il est sur la pelouse aujourd’hui avec nous. Il va bien, oui”, a déclaré le gardien.

L’attaquant des Spurs a été une figure clé de l’équipe de Southgate lors de la victoire dominante contre l’Iran, réclamant deux passes décisives pour marquer des buts à la fois pour Raheem Sterling et Marcus Rashford.

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déclaré après le match que le retrait de Kane était une précaution, mais l’attaquant a ensuite été aperçu en train de quitter le stade avec une sangle autour de la cheville.

“Je pense que Harry va bien”, a déclaré le coach anglais lors de sa conférence de presse d’après-match après la victoire contre l’Iran.

L'importance de Kane pour l'Angleterre





“Cela ressemblait à un mauvais tacle, mais il a continué dans le match. Nous l’avons retiré parce que nous pensions que c’était un moment du match où nous pouvions le faire.”

Kane a déjà eu des problèmes avec ses chevilles, ratant 14 matchs lors de la saison 2016/17. Il a également raté quatre matches la saison dernière en raison d’une blessure à la cheville.

Blessure de Kane : retour sur ce qui s’est passé… 49: AIE! Kane est anéanti par Morteza Pouraliganji – qui est réservé en conséquence. Le poids de Pouraliganji a atterri sur la cheville droite de Kane… Rob Dorsett au Khalifa International Stadium : “Oh non, pas Kane…” 50 : Cela semblait mauvais pour Kane. Il grimace alors qu’il roule sur le sol et est maintenant aidé à se remettre sur ses pieds. Wilson est allé s’échauffer alors que Trippier se tenait sur ce coup franc. Peut-être pas aussi mauvais qu’on le craignait initialement… Nick Wright de Sky Sports : “La cheville droite de Kane vient de se coincer sous le corps de Pouraliganji. Il est de retour sur ses pieds mais l’Angleterre doit faire attention avec lui.” Rob Dorsett au Khalifa International Stadium : “Kane essaie de s’enfuir, mais il regarde nerveusement le banc. Avec ses aspirations à un deuxième soulier d’or, vous savez qu’il ne voudra pas se détacher. Mais il est loin d’être libre dans ses mouvements.” 75 : SOUS! Kane cède maintenant la place à Wilson.

“Kane est un facteur irremplaçable dans l’équipe d’Angleterre”

Raheem Sterling célèbre avec Kane après avoir marqué le troisième but de l'Angleterre





Le journaliste principal de Sky Sports News, Rob Dorsett :

“La blessure à la cheville de Harry Kane signifie qu’il est un vrai doute pour le deuxième match du groupe B de l’Angleterre. Il s’est blessé après un très gros défi en seconde période, qui l’a laissé à terre pendant plusieurs minutes et il semblait avoir beaucoup de douleur. Kane ne descend pas facilement.

“Il a été remplacé après 76 minutes après avoir essayé de jouer pendant environ 20 minutes. Gareth Southgate a dit que Kane allait bien et qu’il était parti par précaution. J’ai été surpris qu’il ait dit cela et je me demande s’il l’enrobait un peu parce que j’étais dans les gradins en train de regarder ce match et j’ai regardé Kane après le défi et il semblait vraiment mal à l’aise, avait du mal à courir et regardait pour communiquer avec le banc pendant une longue période.

“Nous savons maintenant qu’il est parti pour un scanner à la cheville, nous ne connaissons pas les résultats, mais c’est inquiétant. Non seulement parce que Kane est le seul facteur irremplaçable dans cette équipe, mais aussi parce qu’il a déjà eu des problèmes de cheville. Il a raté 14 matchs lors de la saison 2016/17 à cause d’une blessure à la cheville et quatre matchs la saison dernière à cause d’une blessure à l’autre cheville.

“C’est un problème. Il a remporté le Soulier d’or il y a quatre ans en Russie. Comment va-t-il ? Nous ne l’avons pas vu à l’entraînement hier, nous ne nous y attendions pas car c’était une séance de récupération pour tous ceux qui figuraient dans ce match. Ils étaient au gymnase, à la piscine, Kane aurait certainement eu un peu de physio sur cette cheville et un peu plus de soins médicaux.

“C’est une séance d’entraînement à huis clos pour l’Angleterre aujourd’hui, alors qui sait ce qui se passe à huis clos. Demain, c’est la veille du match de l’Angleterre contre les États-Unis et tous les yeux seront rivés sur si Kane s’entraîne là-bas.”

Les prochains matchs de l’Angleterre… USA – Vendredi 25 novembre, coup d’envoi 19h

Pays de Galles – Mardi 29 novembre, coup d’envoi 19h

Boyd : l’Angleterre aurait besoin d’un changement de style sans Kane

Image:

Marcus Rashford célèbre le cinquième but de l’Angleterre avec ses coéquipiers





Kris Boyd de Sky Sports :

“Je pense que l’Angleterre devrait changer son style de jeu [if Harry Kane is ruled out]. Callum Wilson n’est pas le même joueur que Kane, ou Marcus Rashford au milieu – ils devraient donc changer.

“Ce serait un coup dur. Pas seulement à cause de ses objectifs, mais [the impact] sur le style de jeu de l’Angleterre – car cela dépend en grande partie de Kane.

“Oui, il voudra jouer, mais l’Angleterre n’allait jamais perdre le match, alors [maybe he should have been subbed off]à cause de ses antécédents de blessures.”

Antécédents de problèmes de cheville de Kane

Image:

Kane a subi une blessure qui a alarmé de nombreux fans anglais





Kane a eu une longue bataille avec des blessures à la cheville qui ont tourmenté sa carrière. Voici un aperçu de la longue histoire du skipper anglais avec des problèmes de cheville…

Septembre – Novembre 2016

Kane s’est d’abord blessé à la cheville lors d’une victoire 1-0 en Premier League contre Sunderland en septembre 2016, après avoir marqué le vainqueur pour Tottenham. Il est tombé maladroitement dans les dernières minutes et les scanners ont révélé des lésions ligamentaires. Il a fini par manquer 10 matchs des Spurs, manquant également une pause internationale et est revenu pour un match nul 1-1 à Arsenal le 6 novembre.

Mars – Avril 2017

L’attaquant anglais a subi un problème récurrent au début de la victoire 6-0 de la FA Cup à Millwall en mars 2017. Il s’est emmêlé avec Jake Cooper après s’être fait tirer dessus et n’a pas pu continuer. Les craintes étaient qu’il serait absent pour une durée similaire à celle du début de la saison, mais il n’a raté que trois matchs des Spurs.

Mars – Avril 2018

Près d’un an après son dernier problème, Kane est retombé et ce fut une période inquiétante pour les fans de Tottenham et d’Angleterre avant la Coupe du monde. Cela semblait sérieux car l’attaquant a dû boiter contre Bournemouth après avoir été

attrapé en train d’essayer de mettre le ballon dans le filet. Cependant, ce fut une récupération rapide de Kane, qui n’a raté qu’un seul match de Tottenham, ainsi que deux matchs contre l’Angleterre.

Image:

Harry Kane fait signe au banc après s’être blessé





Janvier – Février 2019

Un autre problème de cheville pour le capitaine anglais est survenu au début de 2019 et cette fois, c’était un mauvais problème. Il est tombé à la fin de la défaite 1-0 de Tottenham contre Manchester United et n’est revenu à l’action qu’après avoir joué à Burnley près de six semaines plus tard, revenant avec un but.

Avril – Juin 2019

Un peu plus de six semaines après son retour, Kane s’est blessé au ligament latéral de la cheville gauche lors du match aller du quart de finale de la Ligue des champions contre Manchester City. Il a raté neuf matches et est revenu pour débuter la finale de la Ligue des champions le 1er juin mais n’a pas pu empêcher Liverpool de gagner 2-0.

Janvier – Février 2021

Kane, qui avait subi une grave blessure aux ischio-jambiers en 2020, était de retour dans la salle de traitement pour sa cheville après son départ contre Liverpool à la suite d’un lourd défi. Un scanner n’a montré aucune lésion ligamentaire grave et il a pu revenir en 10 jours, manquant deux matchs.

avril 2021

Deux mois plus tard, Kane boitait contre Everton après un défi à la 89e minute dans ce qui s’est avéré être le dernier match de Jose Mourinho à la tête de Tottenham. Il y avait des inquiétudes immédiates quant à la forme physique de l’attaquant pour la finale de la Coupe Carabao le week-end suivant, mais il était en forme, ayant raté une victoire en milieu de semaine contre Southampton.

La crise des blessures en Angleterre se prépare-t-elle?

Plus de Rob Dorsett, journaliste principal de Sky Sports News:

“Il y a un autre problème parce que Callum Wilson est probablement le remplacement naturel si Harry Kane est blessé. Marcus Rashford pourrait avoir quelque chose à dire à ce sujet après qu’il est entré et a marqué après 49 secondes contre l’Iran – et a joué en tant que n ° 9 pour Manchester United cette saison – alors peut-être qu’il obtiendrait le feu vert devant Wilson , De toute façon.

“Mais Wilson ne s’entraînait pas hier alors que nous nous attendions à ce qu’il le soit parce qu’il suit un programme de gestion de la charge, comme l’appellent l’Angleterre et les kinés, et cela signifie qu’ils ont des inquiétudes sur certains éléments de ses jambes et qu’ils ne voulaient pas de lui. courir et potentiellement aggraver quelque chose.

“Nous ne pensons pas que ce soit trop grave, mais, encore une fois, nous ne pensions pas James MadisonLa blessure de était trop grave lorsqu’il a rejoint le camp avec une légère blessure au genou et il nous a dit qu’il avait passé un scanner et qu’il n’y avait aucun dommage grave. Maddison ne s’est pas du tout entraîné avec l’Angleterre depuis qu’ils sont ici au Qatar depuis une semaine maintenant.

“Avec Kane quittant le stade en cerclage, des problèmes avec Wilson – cela ne laisse vraiment Rashford que l’attaquant en pleine forme pour l’Angleterre en ce moment. Rahim Sterling est sorti contre l’Iran parce qu’il a reçu un coup dur – nous attendons de voir comment il va. Kieran Trippierde même – mais je crois comprendre qu’il ira très bien.

“Il y a un sentiment croissant de problèmes de blessures avec l’Angleterre. Nous nous attendons à Kyle Walker être en forme et de retour. Mais les blessures commencent à s’accumuler et la plus inquiétante – tout en haut de cette liste – est le capitaine anglais Kane.”