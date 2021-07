Harry Kane: Jack Grealish salue le capitaine anglais «incroyable» comme le meilleur avec lequel il a joué | Actualités footballistiques

Jack Grealish dit « incroyable » qu’Harry Kane est le meilleur avec qui il ait jamais joué et il ne fait aucun doute que le capitaine anglais continuera à battre des records de buts avec le club et le pays.

Kane s’est dirigé vers l’Euro à la suite d’une autre campagne victorieuse du Soulier d’or à Tottenham, où il a également produit le plus de passes décisives en Premier League en 2020/21.

L’attaquant de 27 ans a fait l’objet d’un examen minutieux après trois matchs de groupe sans but, mais Grealish espère avoir aidé à lancer son tournoi en fournissant le centre à Kane pour marquer son premier but lors de la victoire 2-0 en huitièmes de finale contre l’Allemagne mardi.

Image:

Grealish a préparé Kane pour son premier but de l’Euro 2020 lors de la victoire contre l’Allemagne



« C’est évidemment bien d’obtenir son premier but dans un tournoi, surtout quand tout le monde ne se taira pas à ce sujet », a déclaré Grealish avant le quart de finale de samedi contre l’Ukraine.

« C’est évidemment bien. Pour obtenir son premier, il bourdonnera mais personne là-bas ne douterait jamais de H. C’est le meilleur joueur avec lequel j’ai jamais joué. Il est incroyable. C’est un professionnel incroyable sur et en dehors du terrain.

« Quand vous le voyez dans les parages, c’est pourquoi il est capitaine de l’Angleterre. Ce qui ressort, c’est qu’il n’est pas seulement un buteur.

« Il y a des joueurs du passé qui ont juste marqué des buts, des buts, des buts. À mon avis, il brisera celui de Premier League et celui d’Angleterre, mais ce n’est pas seulement un buteur. Il est incroyable.

« Comme quand il tombe profondément et trouve des passes et les met dans les jambes des gens.

« Il est évidemment incroyable et je bourdonne pour lui qu’il a évidemment marqué le premier but et j’espère que pour nous tous, il y en aura beaucoup d’autres à venir. »

Southgate : Sterling est un combattant

Image:

Gareth Southgate a salué la résilience de Raheem Sterling



Gareth Southgate est heureux que les gens continuent d’interroger Raheem Sterling alors que son « combattant » continue de répondre à ses critiques avec des objectifs pour l’Angleterre à l’Euro 2020.

L’attaquant de Manchester City a marqué son troisième but du tournoi en donnant l’avantage à l’Angleterre mardi soir.

Mais la confiance de Southgate dans le joueur de 26 ans continue d’être récompensée et il a fait l’éloge de Sterling après la victoire de l’Allemagne.

« C’est un combattant », a déclaré Southgate lorsqu’on lui a posé des questions sur la capacité de Sterling à gérer les critiques.

« Il a une résilience et une faim incroyables. Il a développé au cours des deux dernières années cette vraie soif de marquer, même dans les matchs où les opportunités où le ballon a traversé la surface plus tôt dans le tournoi, il a été entre les deux les postes. »