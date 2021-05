Harry Kane informe Tottenham qu’il veut partir cet été

Harry Kane a déclaré à Tottenham qu’il souhaitait quitter le club cet été, ont déclaré des sources à ESPN.

Des sources ont déclaré que le capitaine anglais avait exprimé son désir de passer à autre chose lors d’une réunion en face à face avec le président Daniel Levy et préférerait rester en Premier League.

Manchester United, Manchester City et Chelsea ont tous manifesté leur intérêt auprès des représentants de Kane, mais il reste à voir si un club offrira les 150 millions de livres sterling qu’il faudra probablement pour convaincre les Spurs de vendre.

Kane avait laissé entendre à plusieurs reprises sa frustration face au manque d’argenterie alors qu’il était devenu l’un des attaquants les plus prolifiques de la Premier League, marquant 165 buts en 243 apparitions pour se classer septième sur la liste de tous les temps.

Cependant, il n’a pas encore remporté de trophée avec Tottenham ou l’Angleterre. Le dernier revers du club est survenu le mois dernier lorsqu’il a perdu la finale de la Coupe Carabao contre City 1-0 à Wembley.

L’entraîneur-chef Jose Mourinho a été limogé six jours avant ce match après une campagne décevante au cours de laquelle ils rateront la qualification de la Ligue des champions à moins d’un miracle mathématique lors de la dernière semaine de la saison.

Malgré cela, les performances individuelles de Kane sont restées fortes. Avec 22 buts et 13 passes décisives, seuls Robert Lewandowski (40) et Lionel Messi (39) du Bayern Munich ont plus de buts dans les cinq meilleures ligues européennes cette saison.

Kane n’a pas remis de demande de transfert et, de manière significative, il lui reste trois ans sur son contrat actuel de 200000 £ par semaine.

Harry Kane a laissé à plusieurs reprises des indices sur son mécontentement face au manque de trophées chez les Spurs. Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Les Spurs sont donc en bonne position de négociation si Levy sanctionnait son départ, mais le président reste réticent à perdre l’atout précieux du club, même pour ce qui serait l’un des plus gros frais de transfert de l’histoire.

Des sources disent que Kane espère que la situation pourra être résolue avant le début de l’Euro 2020 le 11 juin, cependant, et que la confiance pourrait être basée sur des rapports non confirmés suggérant qu’il était désireux de passer à autre chose l’été dernier mais a été convaincu par Levy d’en donner un au club plus d’année en échange d’une position plus douce à la fin de cette saison s’il voulait encore trouver un nouveau club.

Un porte-parole du club a refusé de commenter directement l’avenir de Kane, déclarant à ESPN: « Notre objectif est de terminer la saison aussi fort que possible. C’est ce sur quoi tout le monde devrait se concentrer. »

Si les Spurs doivent exaucer le souhait de leur capitaine, ils préféreraient un club à l’étranger afin de ne pas renforcer un rival national, mais les principaux prétendants de Kane sont probablement tous anglais.

Chelsea est à la recherche d’un attaquant cet été et ne serait pas rebuté par le prix, étant donné qu’ils détiennent un intérêt actif dans Erling Haaland du Borussia Dortmund, dont le contrat entraînerait des frais similaires.

Levy a cependant une relation difficile avec Chelsea résultant de transferts précédents, ce qui peut donc donner un avantage à United ou à City.

Les fans ont protesté contre la gestion du club par les propriétaires, ENIC et Levy à la suite de leur implication dans le projet raté de la Super League, et environ 10000 supporters pourront assister à leur dernier match à domicile de la saison contre Aston Villa mercredi une fois. les restrictions relatives aux coronavirus sont levées.