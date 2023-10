Harry Kane a fait un David Beckham.

Le capitaine anglais a marqué un but spectaculaire depuis sa moitié de terrain pour le Bayern Munich contre Darmstadt samedi avant de remporter un tour du chapeau.

Kane a repéré le gardien Marcel Schuhen hors de sa ligne et a tiré le ballon à environ 60 mètres (mètres) du côté du cercle central du Bayern. Le tir a survolé Schuhen, qui courait désespérément vers son but, et dans le filet pour augmenter l’avance du Bayern à 5-0 à la 69e.

Arrêtez qu’Harry Kane marque depuis sa propre moitié⚽️⚽️⚽️Luiz Diaz Israéliens musc Manchester United vs Manchester City MUNMCI Stamford Bridge Diamond Vol madueke Smith Rowe Colombie TOUS les noirs Sanchez vol arabes HALAAND onana pic.twitter.com/dRk666K0Lf – mademoiselle (@joy17mwende) 29 octobre 2023

Kane a désormais marqué 12 buts en neuf matches de Bundesliga depuis qu’il a rejoint les champions d’Allemagne hors saison en provenance de Tottenham. Le match était 0-0 jusqu’à ce que Kane ouvre le score de la tête à la 51e avant que le Bayern ne marque une série de buts coup sur coup.

L’ancienne star de Tottenham a réussi un triplé alors que les champions en titre enregistraient une victoire écrasante 8-0. L’attaquant de 30 ans est désormais le seul joueur des cinq meilleurs championnats européens à compter plus de 15 buts. En neuf sorties, il a inscrit 12 buts et délivré cinq passes décisives.

Beckham s’est mis sous les projecteurs en marquant à une distance similaire lors de la première journée de la saison 1996-97 de Premier League contre Crystal Palace, dans l’un des buts les plus célèbres de la ligue.

