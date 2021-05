Harry Kane frappe contre les loups alors que les Spurs poursuivent leur quête de la Ligue des champions

Harry Kane a marqué son 22e but de la saison en Premier League alors que Tottenham Hotspur battait les Wolves 2-0 dimanche pour maintenir leurs espoirs de se classer parmi les quatre premiers.

Le capitaine anglais Kane a tiré devant les Spurs sur le coup de la mi-temps avant que Pierre-Emile Hojbjerg ne double son avance à la 62e minute.

La victoire a laissé les Spurs à la sixième place, à cinq points de Chelsea, quatrième, avec un maximum de six points à leur disposition lors de leurs deux derniers matchs de championnat.

Les quatre premiers de la Premier League sont assurés d’une place en Ligue des champions 2021/22.

Déjà sacrés vainqueurs du titre de Premier League, Manchester City et Chelsea disputeront la finale de la Ligue des champions cette saison à Porto le 29 mai.

Mais si les Bleus – battus lors de la finale de la FA Cup samedi par Leicester – restent dans le top quatre, il n’y aura pas de place supplémentaire en Ligue des champions pour la cinquième place de la Premier League.

Les champions anglais déposés, Liverpool, actuellement cinquième, se déplaceront à moins d’un point de Chelsea s’ils gagnent à l’extérieur de West Bromwich Albion, déjà relégué plus tard dimanche.

Everton, huitième, le rival local de Liverpool, est à la maison en bas du tableau Sheffield United lors du dernier match de Premier League de la journée.

Le but de Kane l’a remis devant Mohamed Saleh de Liverpool dans la course au soulier d’or de la Premier League et a renforcé les espoirs des Spurs d’une place en Ligue Europa.

« Aujourd’hui, notre performance était excellente », a déclaré le manager par intérim des Spurs Ryan Mason à la BBC. « Nous avons contrôlé le match.

«C’est Tottenham Hotspur. Nous voulons jouer dans la plus grande compétition dans les plus grands jeux. Cette saison ne s’est pas déroulée comme prévu », a ajouté Mason, nommé après le limogeage de Jose Mourinho par le club du nord de Londres.

Kane a donné l’avance aux Spurs en courant sur le ballon traversant de Hojbjerg derrière la défense des Wolves, avant de contourner le gardien de but Rui Patricio et de boucler le ballon dans le coin du filet.

Hojbjerg a porté le score à 2-0 juste après l’heure où il a suivi le tir de Gareth Bale et a tapé le ballon après que Patricio n’ait pu que parer.

– Palace a riposté – Plus tôt, Crystal Palace est revenu à deux reprises par derrière pour battre Aston Villa 3-2, le premier but de Tyrick Mitchell pour le club scellant la victoire à six minutes de la fin.

Le troisième but de John McGinn de la saison a mis Villa en tête à la 17e minute à Selhurst Park avant que Christian Benteke n’égalise son ancien club avec une tête à la 32e minute.

Mais Palace a de nouveau pris du retard deux minutes plus tard quand Anwar El Ghazi a marqué à bout portant.

Les Eagles ont égalisé une deuxième fois à la 76e minute lorsque Wilfried Zaha a inscrit son 11e but de la saison avec un tir bas dévié au large d’Ahmed Elmohamady.

Le retour était complet à la 84e minute lorsque Mitchell, âgé de 21 ans, a suivi de près après que son coéquipier Eberechi Eze se soit trompé.

La victoire a porté Palace au 13e rang.

Palace espère accueillir de nouveau les supporters pour le match de mercredi à domicile contre Arsenal.

« Espérons que nous pourrons encourager les fans qui sont ici mercredi soir à faire du bruit », a déclaré le directeur du Palace Roy Hodgson à la BBC.

« Nous devons reproduire ce que nous avons fait en seconde période et leur donner quelque chose à apprécier », a ajouté l’ancien patron de l’Angleterre.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici