Harry Kane félicite son coéquipier “en feu” après la victoire 6-2 de l’Angleterre contre l’Iran

Harry Kane a fait l’éloge de ses coéquipiers après que l’Angleterre ait lancé sa campagne de Coupe du monde avec une victoire 6-2 sur son rival du groupe B, l’Iran.

Étonnamment, le capitaine de l’Angleterre et deuxième meilleur buteur n’est pas lui-même inscrit sur la feuille de match lors de la victoire, mais il était néanmoins ravi de la performance de l’équipe.

Dans une vidéo de message sincère sur son compte de réseau social, Kane a félicité l’équipe et les fans de l’Angleterre après leur victoire retentissante au Qatar. Mais il a réservé ses plus grands compliments à deux jeunes coéquipiers, Jude Bellingham et Bukayo Saka.

“Félicitations à Jude pour son premier but en Angleterre, pas de meilleur endroit pour le faire”, rayonnait Kane. Bellingham, 19 ans, a ouvert le score en première mi-temps ; sa première frappe en 18 apparitions dans les Trois Lions.

"Bukayo [was] en feu, avec deux excellentes finitions"

“Bukayo [was] en feu, avec deux excellentes finitions”, a ajouté le skipper anglais. Saka a été une menace constante pour l’Angleterre tout au long du match, avant d’être remplacé en seconde période. Les dribbles et la course directe de l’homme d’Arsenal ont été la clé du bon départ de l’équipe de Gareth Southgate.

L’Angleterre menait 3-0 à la pause, Raheem Sterling ajoutant un but à ceux marqués par Bellingham et Saka. D’autres frappes de Saka, Marcus Rashford et Jack Grealish ont scellé la victoire.

Malgré les célébrations vertigineuses, le patron de l’Angleterre, Southgate, s’est dit mécontent de la manière dont l’Angleterre a concédé deux buts en seconde période contre l’Iran. Kane, d’autre part, semblait ravi.