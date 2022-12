Harry Kane et Pierre-Emile Højbjerg mènent la riposte des Spurs contre Brentford

Mieux vaut tard que jamais, n’est-ce pas? Tottenham Hotspur ne peut pas être compté cette saison. Aussi bas qu’ils soient – ​​dans ce cas, ils étaient dans le rouge grâce aux buts de Vitaly Janelt et Ivan Toney – il y a apparemment toujours un moyen de revenir en arrière. Et c’est ainsi que Harry Kane et Pierre-Emile Højbjerg ont prouvé, s’assurant que Brentford était incapable de revendiquer la victoire qui, pendant plus d’une heure, semblait probable. Ce n’était pas le plus dramatique d’une série de retours à Tottenham qui les a vus réclamer 14 points après des matchs qu’ils étaient en retard cette saison. Il ne fait aucun doute sur leur acier, cependant, même s’ils seront préoccupés par leur habitude de concéder en premier – ici, ils l’ont fait pour le neuvième match consécutif. Guide rapide Comment puis-je m’inscrire aux alertes d’actualités sportives ? Montrer Téléchargez l’application Guardian depuis l’iOS App Store sur iPhone ou la boutique Google Play sur Android en recherchant « The Guardian ».

Kane et Toney, les affiches respectives de chaque club, étaient naturellement au centre de l'attention d'avant-match. Les deux ont joué leur rôle pour accomplir le récit. Les excellentes performances de Kane en Coupe du monde seront à peine enregistrées pour atténuer la douleur causée par ce pénalité manquée. Heureusement – ​​à l'exception notable de diverses fosses d'aisance en ligne – le football a largement dépassé les abus personnels au vitriol subis auparavant par ceux qui se sont trompés pendant leur service en Angleterre. Mais il y avait encore des insultes occasionnelles dirigées vers Kane, parmi lesquelles un cri précoce de "Ivan Toney, il aurait marqué ça" des fans locaux. C'était à parts égales la critique de Kane et le soutien de Toney, ce dernier ayant enduré quelques mois mouvementés. Moins de 48 heures après avoir raté l'équipe de Gareth Southgate à destination du Qatar, il a marqué un vainqueur du temps d'arrêt à Manchester City. À peine la même période s'était-elle écoulée avant que Toney ne soit accusé par la Football Association de 232 infractions présumées à ses lois sur les jeux d'argent. Cela a augmenté de 30 autres chiffres peu avant Noël. Que vous pensiez ou non que l'étendue de la règle E8 de la FA est draconienne, Toney fait face à une absence potentiellement longue si les accusations sont confirmées. Son importance pour Brentford est telle que cela pourrait faire dérailler leur deuxième saison régulière dans l'élite. Typiquement cependant, Toney ne dégageait pas l'air d'un homme avec le poids du monde sur ses épaules ; plus un homme inspiré. Vitaly Janelt (à droite) est félicité par ses coéquipiers après avoir donné la tête à Brentford. Photographie: Kirsty Wigglesworth / AP Peu de temps avant le coup d'envoi, le manager de Brentford, Thomas Frank, a décrit son avant-centre comme un "personnage remarquable", et Toney l'a mis dans une performance qui lui a donné raison. Il a intimidé Tottenham tout au long avec un accent particulier sur Japhet Tanganga, dont le départ rare a heureusement été écourté par Antonio Conte. Cristian Romero, absent baignant dans la gloire de la Coupe du monde, ne sera pas inquiet pour sa place. Quinze minutes plus tard, Toney s'est élevé au-dessus de Tanganga pour remplacer Bryan Mbuemo. Son centre rencontre une reprise de volée de Mathias Jensen, qui n'aurait pas inquiété Fraser Forster n'eut été d'une déviation sur Clément Lenglet. Forster, qui a fait ses débuts en championnat avec Hugo Lloris sur le banc, ne pouvait que palmer directement à Janelt. Toney a presque augmenté l'avantage de Brentford peu de temps avant la pause mais, après avoir tranquillement contourné Forster et terminé, le drapeau a été levé. Il n'a pas eu à attendre longtemps pour le but qu'il rêvait, cependant. Dix minutes après la pause, le corner de Mbuemo a été lancé par Christian Nørgaard au premier poteau, et Toney a poignardé.

L’irritation de Conte était évidente, mais la démonstration nonchalante de son équipe ne méritait rien de mieux. Kane était pratiquement anonyme jusqu’à ce qu’il supplie pratiquement David Coote pour un penalty au début de la seconde période. Il s’était attaqué à Ben Meer au second poteau, mais une vérification VAR a confirmé le point de vue initial de Coote. Presque immédiatement, Eric Dier a fait un hachage d’un dégagement, concédant le corner à partir duquel Brentford a marqué son deuxième, et Conte s’est assis.

Cependant, Kane ramènerait bientôt l’Italien sur ses pieds, se levant pour diriger le centre fouetté de Lenglet au-delà de David Raya. Avec cela, Kane a dépassé le total de neuf buts de Robbie Fowler en Premier League le lendemain de Noël et a complété une maison pleine de buts contre les 32 équipes qu’il a affrontées dans la division.

Bournemouth, Marseille, Leeds : les Spurs ne pourraient sûrement pas recommencer ? Enfin, pas tout à fait, mais presque. Ils ont égalisé lorsque Dejan Kulusevski a fouillé dans la surface de réparation, a joué un doublé avec Matt Doherty et a reculé pour Højbjerg, qui a terminé calmement.

Un déjeuner relativement serein du Boxing Day était soudainement devenu chaotique. En deux minutes, Doherty a échappé à une mise en garde pour avoir chuté facilement dans la surface de réparation, Mbuemo a été averti pour une tentative évidente de tromperie, et Ethan Pinnock semble bloquer le tir à bout portant de Kane avec sa main, pour être sauvé par le hors-jeu. drapeau.

Kane a presque remporté la victoire en battant Raya sur un centre pour voir sa tête frapper la barre. Cela aurait été injuste.