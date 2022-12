Harry Kane et les stars de la Coupe du monde ont peu de repos avant la reprise de la Premier League – seront-ils vraiment prêts ? | Nouvelles du football

Le délai d’exécution tronqué est connu depuis un certain temps. Ce n’est que maintenant, alors que les joueurs anglais rentrent chez eux en contemplant les occasions manquées, que la réalité du défi physique et mental auquel ils sont confrontés est douloureusement apparente.

Certains espèrent ramener l’élan dans leurs clubs, portés par une expérience qui a élevé leur statut. Pour d’autres, même ceux qui sont impatients de retourner sur le terrain et de créer de nouveaux souvenirs – des souvenirs différents – le prochain match pourrait sembler bientôt choquant.

Il y a peu de temps pour s’arrêter et réfléchir. Trente-trois nuits se sont écoulées entre la défaite de l’Angleterre aux tirs au but contre l’Italie en finale du Championnat d’Europe à Wembley et le début de la saison de Premier League. Les matchs du Boxing Day sont dans quinze jours.

Harry Kane a trois jours d’absence contre les clubs londoniens dans le mois suivant le redémarrage, un voyage à Manchester City et la visite d’Arsenal. L’attente, la demande des employeurs et des supporters, sera que les joueurs se recentrent, mais dans quelle mesure est-ce réaliste avec autant d’investissements ?

La Coupe du monde conserve une importance démesurée dans le calendrier du football. C’est du patriotisme mais c’est aussi sa rareté. Les joueurs pleurent lorsqu’une blessure les prive d’assister à ce tournoi et ils pleurent souvent à nouveau lorsqu’ils en sortent. La compétition de club ne semble jamais s’arrêter.

“J’espère que je pourrai me reposer un peu”, a déclaré le défenseur d’Arsenal Takehiro Tomiyasu après la défaite du Japon aux tirs au but face à la Croatie. “J’ai besoin de temps pour oublier le football.” Mais son équipe est en tête de la Premier League et poursuit ses propres ambitions.

L’ancien manager d’Arsenal, Arsene Wenger, a admis une fois avoir joué Alexis Sanchez trop tôt après que le joueur ait remporté la Copa America avec le Chili. “Chaque joueur qui a remporté un grand trophée avec l’équipe nationale prend un certain temps pour s’installer et revenir à son meilleur niveau.”

Sanchez n’avait pas réussi à marquer en huit matchs à son retour. Mais son premier départ pour Arsenal était intervenu 43 jours après ce triomphe en Amérique du Sud. Regardez 43 jours après la défaite de l’Angleterre face à la France et certaines équipes de Premier League auront dû jouer sept matchs.

Et Sanchez a gagné. La plupart ne le font pas.

Certains d’entre eux sont toujours au Qatar. Pour Lisandro Martinez, Cristian Romero, Julian Alvarez, Emiliano Martinez et Alexis Mac Allister, les joueurs de Premier League de l’équipe argentine, ce voyage aura fait des ravages sur le corps et l’âme quoi qu’il arrive ensuite.

Mateo Kovacic de Chelsea et Ivan Perisic de Tottenham ont déjà été impliqués dans les prolongations pour la Croatie contre le Japon et le Brésil. Si Raphael Varane débute la demi-finale de la France, ce sera sa cinquième titularisation en 19 jours – ce qu’il n’a pas encore fait à Manchester United.

Qu’il s’agisse de Varane poussant son corps à la limite ou de son coéquipier international Hugo Lloris poursuivant l’immortalité qui viendrait en devenant le premier homme à remporter la Coupe du monde en tant que capitaine à deux reprises, seront-ils vraiment à leur apogée physique ou mentale à leur retour ?

Est-ce même une partie du plan?

Les meilleurs tracent leur chemin tout au long de l’année, essayant de s’assurer qu’ils produisent la meilleure forme quand cela compte le plus. En règle générale, cela vient à la fin de la saison. Cette Coupe du monde a été programmée au milieu de celle-ci et les joueurs se sont donc adaptés en conséquence.

“Cette Coupe du monde est une obsession”, déclarait récemment Kylian Mbappé. “J’ai bâti ma saison sur cette compétition physiquement et mentalement. Je voulais arriver prêt et pour ‘le moment présent’.”

Son coéquipier du Paris Saint-Germain Lionel Messi ne veut pas seulement cela, il en a besoin. Une nation en a besoin. C’est comme si une vie avait conduit à ce moment. Mais quand c’est fait, la vie doit continuer.

Dans les prochains jours, il y aura de la déception pour Messi ou pour Mbappe ou peut-être même pour les deux. Et pourtant, le PSG devra convaincre le duo de mettre leurs efforts en commun pour offrir le prix de la Ligue des champions dont ils rêvent et les paient pour le livrer.

C’est une situation sans précédent et personne ne sait trop à quoi s’attendre. Les blessures semblent inévitables. Pour Gabriel Jesus d’Arsenal, c’est déjà arrivé. Galatasaray ne devrait probablement pas s’attendre à voir bientôt le capitaine marocain Romain Saiss sur le terrain.

C’est un avantage, sûrement, pour ceux qui n’ont pas eu à dépenser autant d’énergie au Qatar. Erling Haaland de Manchester City et Mohamed Salah de Liverpool auraient adoré y être, mais pourraient maintenant récolter les fruits de leur échec.

Pour ceux qui l’ont vécue, l’euphorie et le chagrin, la Coupe du monde peut être une expérience qui change la vie. Mais il n’a jamais été aussi évident que le football ne s’arrête jamais.