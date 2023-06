Harry Kane et le Bayern Munich seraient parvenus à un accord, mais Tottenham ne veut pas vendre

Harry Kane a les yeux rivés ailleurs que sur Tottenham.

L’attaquant vedette anglais a conclu un accord avec le Bayern Munich, CF Bayern a rapporté mardi. Les termes de l’accord entre Kane et le Bayern ne sont pas connus, mais le club allemand doit encore négocier une indemnité de transfert avec Tottenham afin d’acquérir officiellement Kane.

Mardi matin, il reste incertain si Tottenham acceptera de vendre Kane. Tottenham n’a pas encore reçu d’offre officielle du Bayern, mais si c’était le cas, il rejetterait immédiatement l’offre, a rapporté Sky Sports. Bavière prépare une offre de transfert de 89 millions de dollars plus des modules complémentaires à Tottenham pour Kane, selon plusieurs rapports.

Alors que Tottenham serait sur le point de rejeter toute offre de transfert pour Kane, le joueur de 29 ans semble plus proche que jamais de quitter potentiellement le club de Premier League. Kane aurait suscité l’intérêt du Real Madrid, du Paris Saint-Germain et de Manchester United jusqu’à présent cette fenêtre de transfert alors qu’il entame la dernière année de son contrat de six ans.

Kane était prêt à quitter Tottenham dès 2021. Au cours de cet été, Kane a révélé qu’il avait un gentleman’s agreement avec le président du club Daniel Levy qui lui permettrait potentiellement d’être transféré dans un autre club. Cependant, Tottenham a refusé des frais de transfert de 161 millions de dollars de Manchester City qui auraient été les plus riches de l’histoire britannique.

Après une brève résistance, Kane est resté avec le club en 2021 et a toujours joué au plus haut niveau. Il a marqué 30 buts en 38 matchs de Premier League la saison dernière, battant ainsi le record du plus grand nombre de buts marqués dans l’histoire de Tottenham. Cependant, Tottenham a terminé à la huitième place de l’EPL la saison dernière.

Kane est sous le contrôle de Tottenham depuis qu’il a commencé sa carrière dans un club professionnel senior en 2009. Il a marqué 280 buts en 435 apparitions alors qu’il a été prêté à quatre reprises.

Le voyage d’Harry Kane Tom Rinaldi s’est entretenu avec l’Anglais Harry Kane pour discuter de son parcours des équipes de club à l’équipe nationale d’Angleterre.

Comme Kane a joué dans une équipe de Tottenham qui a été parmi les meilleures de la Premier League mais n’a pas été en mesure de remporter un titre de champion à son apogée, un transfert potentiel au Bayern apporterait à un club qui a été la classe de son ligue pendant plus d’une décennie. Le Bayern a remporté son 11e titre consécutif de Bundesliga la saison dernière, bien qu’il ait eu besoin d’aide lors du dernier match de la saison pour le faire.

En ajoutant potentiellement Kane, le Bayern chercherait à poursuivre sa course dominante en Bundesliga et potentiellement à remporter un autre titre en Ligue des champions après avoir été éliminé en quarts de finale au cours des trois dernières saisons après sa victoire en 2020.

