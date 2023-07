Harry Kane est prêt pour une réunion cruciale avec le président de Tottenham, Daniel Levy, dans le cadre d’une offre de 70 millions de livres sterling pour le Bayern Munich

Harry Kane et le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, devraient avoir des entretiens cruciaux lors d’une réunion prévue le mercredi 12 juillet, a révélé l’ancien homme d’Arsenal Ray Parlour.

Kane fait l’objet d’un Enchère de 70 millions £ plus les modules complémentaires du Bayern Munich, la deuxième offre que les géants allemands ont soumise pour le joueur de 29 ans, et il ne lui reste qu’un an sur son contrat au stade Tottenham Hotspur.

Tottenham serait désireux de conserver Kane, avec plus d’argent nécessaire pour qu’un accord potentiel se concrétise. Kane et Spurs devraient se rencontrer mercredi, cependant, Parlour suggérant que son avenir sera réglé là-bas.

« Nous ne savons pas ce qui va se passer avec Harry Kane », a déclaré Parlour Formation JBI. « Il y a une réunion dans l’agenda entre Harry et le club le 12 juillet, mais, si j’étais à la place de Harry Kane, j’aurais eu cette réunion plus tôt.

« Je voudrais savoir quelle était l’ambition pour la saison à venir et aller de l’avant. Je pense que les Spurs sont un peu dans un dilemme concernant son avenir.

« Il lui reste un an sur son contrat. S’il ne veut pas s’engager dans un nouveau contrat, Daniel Levy va-t-il le laisser partir en transfert gratuit ? Je ne le vois pas faire cela en tant qu’homme d’affaires. être un coup dur pour Tottenham s’il devait partir.

Harry Kane a déjà fait l’objet de deux offres du Bayern Munich cet été (Crédit image : Mike Hewitt/Getty Images)

En discutant de l’avenir de Kane et de l’intérêt signalé du Bayern Munich, Parlour pense que Kane doit gagner de l’argenterie, suggérant que l’attaquant voudra regarder les trophées à la fin de sa carrière.

« Nous savons que Harry veut gagner des trophées et il est dans une période de sa carrière où il doit commencer à soulever des trophées. La carrière d’un footballeur n’est pas une question d’argent. Quand il raccroche ses chaussures, il voudra regarder en arrière le titres.

« Harry pensera qu’il a besoin de gagner quelque chose. Le dilemme qu’il a est qu’il pensera probablement à battre le record de buts d’Alan Shearer en Premier League. Peut-être pourrait-il aller au Bayern Munich pendant quelques années, puis revenir et avoir une fissure au dossier de Shearer.

« Je pouvais voir Chelsea venir le chercher, a ajouté Parlour. « Nous savons que Pochettino a une relation merveilleuse avec Harry Kane. La balle est dans le camp de Tottenham s’il décide qu’il ne veut pas signer un nouveau contrat avec le club. Je pense aussi qu’il est possible qu’il puisse voir cela l’année dernière et ensuite passer à un transfert gratuit vers un club de Premier League en 2024. »

Harry Kane et Mauricio Pochettino ont bien travaillé ensemble aux Spurs et pourraient potentiellement se réunir dans l’ouest de Londres (Crédit image : Getty Images)

Plus d’histoires sur Harry Kane et Tottenham

Alan Shearer a plaisanté en disant qu’il « conduira la putain de voiture de Kane là-bas [Bayern Munich] moi-même » afin de protéger son record de buts en Premier League.

Pendant ce temps, l’ancien attaquant Teddy Sheringham estime que « Aucun fan de Tottenham ne lui en voudrait de remporter des trophées avec un autre club ».

L’actualité des transferts de Tottenham monte également en puissance, avec Ange Postecoglou désormais confirmé comme manager. Roger Ibanez a été liécomme l’a Liverpool n ° 2 Caoimhin Kelleher et cible de longue date Paolo Dybala.