Harry Kane est maintenant sur une trajectoire de collision avec Tottenham, déclare Gary Neville | Actualités footballistiques

Gary Neville pense que « quelque chose de gravement mal » a dû se produire dans les coulisses pour qu’Harry Kane se mette en grève à Tottenham, le joueur étant désormais sur une trajectoire de collision avec le président Daniel Levy.

Kane devait se présenter lundi matin à la base d’entraînement du club d’Enfield pour Covid et d’autres tests de pré-saison après sa pause de trois semaines après le Championnat d’Europe.

Cependant, le joueur de 28 ans a refusé d’y assister, traçant fermement des lignes de bataille dans ses tentatives de forcer un déménagement à Manchester City, et a de nouveau été absent mardi. Il est entendu qu’il a l’intention de revenir au club plus tard dans la semaine, mais sa réputation a été ternie.

Tottenham ayant maintenu tout au long de la saga qu’ils n’avaient pas l’intention de vendre un joueur à qui il restait trois ans de contrat, Sports aériens l’expert Neville donne son point de vue sur les développements extraordinaires.

« Kane a pris Levy »

Gary Neville dit que Harry Kane a tort de manquer l’entraînement de Tottenham mais comprend pourquoi l’attaquant veut quitter le club, Manchester City étant intéressé par le capitaine anglais.



Si Harry Kane était censé se présenter à l’entraînement de pré-saison avec Tottenham lundi, alors il aurait dû revenir. Vous ne pouvez jamais recommander qu’un joueur ne se présente pas à l’entraînement – c’est aussi simple que cela.

Vous devez vous présenter et vous devez faire votre travail. Cependant, j’ai travaillé avec Harry et je ne peux pas penser à un footballeur plus professionnel que j’ai jamais vu.

Il fait tout bien, donc il doit être sérieusement ennuyé. Quelque chose s’est mal passé qui l’a poussé à faire ça.

Cela ne m’excuse toujours pas. Il aurait quand même dû venir à l’entraînement, et vous respectez vos coéquipiers. Vous devez toujours aller vous tenir avec eux et vous asseoir dans le vestiaire, mais il est clair maintenant qu’il y a une trajectoire de collision.

Kane veut gagner des trophées et se battre pour les titres de champion. Tottenham va-t-il le faire ? Probablement pas dans les deux ou trois prochaines années.

Ils étaient déjà sur une trajectoire de collision à la fin de la saison dernière quand Harry a clairement senti que quelque chose se passait et il a emmené Daniel Levy. Peu le font, et peu sortent de l’autre côté, mais ce sera intéressant de voir quels clubs sont impliqués.

Cela ressemble à Manchester City, et ils ont clairement fait une offre qui n’est pas suffisante pour les Spurs. Harry pense que c’est suffisant alors que Daniel ne le pense pas. Espérons qu’ils puissent parvenir à un compromis, mais il reste à voir s’ils le feront.

Et si un accord ne peut être conclu ?

Harry Kane ne s’est pas présenté au terrain d’entraînement de Tottenham pour la deuxième journée consécutive, mais devrait revenir ce week-end dans un contexte d’incertitude persistante quant à l’avenir de l’attaquant aux Spurs.



Si un compromis ne peut pas être atteint, cela pourrait devenir un peu compliqué pendant quelques semaines car Harry veut clairement partir. Il n’y a aucun doute à ce sujet – c’est maintenant là pour tout le monde à voir.

C’était là pour que tout le monde puisse le voir il y a quelques mois, et je peux comprendre pourquoi. Il veut continuer et gagner des trophées et il veut aller défier les titres de champion.

Tottenham va-t-il le faire ? Probablement pas au cours des deux ou trois prochaines années – ils ne l’ont pas fait au cours des 20 à 30 dernières années, à moins d’un ou deux défis.

Image:

Manchester City Harry Kane est sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2024



Il devait se présenter à l’entraînement, mais il doit y avoir une énorme raison dans les coulisses. Tout dépend de ce qui a été convenu, mais je peux seulement imaginer qu’Harry pense que l’accord a été annulé du côté de Tottenham.

Il ne ferait pas cela à moins qu’il n’y ait quelque chose de grave dans les coulisses. C’est un gros appel à faire. Pour que le capitaine anglais ne se présente pas dans son club, ça ne grossit pas.

Harry doit maintenant revenir rapidement et courir sur ce terrain avec ses coéquipiers. Autant il peut vouloir partir, autant il peut se sentir mal à l’aise et autant il est ennuyé par le gars qui prend les décisions, il doit revenir vers ses coéquipiers.

Ce sont des joueurs professionnels qui l’admirent. C’est une énorme icône dans ce club et dans ce pays, donc je pense qu’il devra revenir dans le groupe très rapidement.

Kane arrivera-t-il bientôt à l’entraînement ?

Le journaliste de Sky Sports News, Gary Cotterill :

« Ce fut une autre journée mouvementée dans cette histoire extraordinaire. Nous comptions dans les voitures et les joueurs alors qu’ils arrivaient pour une séance d’entraînement. Quand nous avons vu qu’il n’y avait pas d’Harry Kane, nous avons pensé qu’il était en grève pour un deuxième jour.

« Nous avons eu la confirmation vers 11 heures du matin qu’il n’allait pas se présenter à l’entraînement pour la deuxième journée consécutive. Mais on nous a alors dit qu’il s’agissait d’une manifestation qui ne durerait pas trop longtemps.

« Il veut préciser qu’il se sent frustré d’avoir reçu un accord verbal selon lequel il pourrait être vendu et le serait si la bonne offre était présentée. Le club ne commente pas sa conviction que c’est le cas. Montrer sa frustration à l’égard d’un mot étant revenue, il va encore frapper pour le reste de la semaine.

« Tottenham jouera contre Chelsea mercredi soir, alors nous pouvons nous attendre à ce qu’il frappe à nouveau jeudi et vendredi, puis se présentera à l’entraînement comme d’habitude ce week-end. Des amendes seront infligées sur cette base. »

Comment les Spurs réagiront-ils face à l’attaquant ?

Le journaliste de Sky Sports News, Gary Cotterill :

« Cela dépendra de votre position au sein du club. Certes, si vous êtes le président Daniel Levy, il y aura de la frustration et de la colère, j’en suis sûr.

« Pour Nuno Espirito Santo et ses joueurs, il y aura un soulagement à l’annonce de son retour ce week-end. Il n’est peut-être pas le capitaine mais il est le talisman et il est certainement leur meilleur joueur, l’académie-garçon-fait-bien et le capitaine anglais.

Dimanche 15 août 16h00



Coup d’envoi à 16h30





« Ce n’est pas un très bon look pour les jeunes joueurs qui cherchent à être un jour Harry Kane et cela ne leur envoie pas un bon message, mais nous savons à quel point il est convaincu de la situation. Il y aura un soulagement à son retour, mais il y en aura sept jours alors suffira à le préparer pour le Super dimanche affrontement le week-end d’ouverture, ironiquement contre Manchester City ?

« C’est une question difficile lorsqu’il est absent depuis quatre semaines. Voudra-t-il quand même jouer étant donné le scénario et serait-il mentalement dans le bon état pour jouer ? »

Kane avait-il raison de faire grève ?

Image:

Kane applaudit ses supporters après la défaite d’Aston Villa en mai



Le journaliste de Sky Sports News, Dharmesh Sheth :

« Je pense toujours que quelque chose a dû se passer dans les coulisses pour qu’Harry Kane fasse ce qu’il fait. Pourquoi risquerait-il la colère des supporters qui l’aiment et qui l’adorent à moins que quelque chose ne se passe ?

« Beaucoup de gens se moquent du fait qu’il n’existe pas d’accords messieurs, mais disons simplement qu’il y a eu un accord entre Daniel Levy et Kane. Disons que c’était dans le sens de Levy disant : « donnez-nous un an de plus et si quelqu’un offre 100 millions de livres l’été prochain, nous vous autoriserons à partir.

« Si tel était le cas, alors Kane considérera cela comme un retour sur sa parole. Faire la grève semble être le dernier recours – quand quelqu’un retire ses services de l’entraînement. Quelque chose a dû se passer en arrière-plan pour que Kane s’en aille en grève. »

Les Spurs détiennent-ils toujours les cartes dans la saga ?

Kaveh Solhekol, journaliste de Sky Sports News :

« Je pense que Tottenham garde un silence digne tout au long de tout cela. Nous pouvons nous asseoir et parler de ses vacances aux Bahamas et de l’accord du gentleman, mais en fin de compte, rien de tout cela n’a d’importance. Tout ce qui compte, c’est qu’il lui reste trois ans. sur son contrat et l’évaluation que les Spurs lui ont attribuée est d’environ 150 millions de livres sterling.

« Si quelqu’un veut signer Kane, il doit décrocher le téléphone, joindre Daniel Levy et offrir 150 millions de livres sterling. S’il le fait, je suis sûr que M. Levy aura une conversation. Peut-être qu’un accord pourrait être conclu. , mais s’ils ne le font pas, ils perdent leur temps.

« Mon point de vue personnel est que je ne pense pas qu’un joueur dans le monde vaut 150 millions de livres sterling, mais des joueurs ont été signés dans le passé pour 200 millions de livres sterling. Kane est probablement le meilleur attaquant du monde, son record de buts est incroyable, surtout à un club comme les Spurs.

« Je peux voir pourquoi les Spurs demanderaient 150 millions de livres sterling pour lui et il semble que Man City ne soit pas disposé à payer ces frais, donc Kane devra peut-être rester sur place. Si c’est le cas, il touchera toujours ses 200 000 livres sterling par semaine . »