Harry Kane est-il le dernier grand numéro neuf ?

Harry Kane est l’un des meilleurs attaquants, ou un numéro neuf, au monde. Kane n’est devenu que le troisième joueur à marquer son 200e but en Premier League lors de la victoire 1-0 de Tottenham sur Manchester City. Kane s’est également cimenté dans les annales de l’histoire de Tottenham Hotspur. Le même but, son 267e pour le club, lui a permis de surpasser Jimmy Greaves en tant que meilleur buteur de tous les temps du club.

Ces records sont la raison pour laquelle Kane exigerait un prix élevé s’il choisissait de jouer ailleurs cet été. Une autre raison est que Kane est l’un des meilleurs attaquants du monde. À l’ère moderne, les attaquants de haut niveau sont de plus en plus difficiles à trouver dans le jeu moderne.

L’histoire en chiffres

Le numéro neuf est votre joueur cible. Lorsque les balles sont croisées au milieu ou longtemps sabotées à l’arrière, c’est ce joueur que vous voulez à la réception. Certains des plus grands joueurs masculins dans ce rôle sont Alfredo Di Stefano pour l’Argentine et le Real Madrid, Johan Cryuff pour les Pays-Bas, l’Ajax et Barcelone, Ronaldo pour le Brésil et un certain nombre de meilleurs clubs en Europe ou Alan Shearer pour l’Angleterre, qui a marqué plusieurs de ses buts pour Blackburn et Newcastle. Ces joueurs ont l’instinct de mettre le ballon au fond du filet – l’objectif ultime de tout match de football.

C’est l’un des plus difficiles à jouer. Certains pourraient penser que le gardien de but a le pire travail de tous, mais derrière une défense solide, le gardien de but peut se retrouver avec peu de choses à faire. Les grévistes doivent être rapides, forts et intelligents. Ils doivent pouvoir affronter des joueurs, voir où va se trouver le ballon et arriver devant les défenseurs. Erling Haaland correspond à ce profil mieux que la plupart. Il incarne les attributs que toutes les équipes recherchent chez un attaquant. Alors pourquoi Manchester City a-t-il encore du mal ?

La rareté de trouver un numéro neuf comme Harry Kane

Quand Erling Haaland est arrivé en Premier League, beaucoup se sont demandé comment le style de jeu de Pep Guardiola s’adapterait pour jouer avec un numéro neuf. Bien que Haaland ait réussi, des fissures commencent à apparaître. City n’est pas la seule dans ce cas. Liverpool a eu du mal à atteindre ses standards habituels et a également essayé de faire jouer Darwin Núñez en tant que numéro neuf. Núñez n’a pas eu le succès de Haaland et Liverpool a eu du mal à d’autres postes.

Il semble toujours y avoir une pénurie d’attaquants de haut niveau. Les plus grands clubs d’Europe cherchent toujours à recruter la crème de la crème des attaquants. Cependant, le plus souvent, les plus grandes équipes ne parviennent pas à trouver le bon équilibre dans le reste de l’équipe lorsqu’elles jouent avec un numéro 9. Soit l’attaquant est laissé isolé, soit la défense est laissée ouverte.

Le rythme du jeu a augmenté au cours des deux dernières décennies. Les équipes ont été d’une efficacité dévastatrice avec des attaquants rapides qui peuvent capitaliser sur le contre – cette tactique a permis à Leicester City de remporter un titre choc de Premier League en 2016. L’évolution du jeu a fait du numéro 9 une race rare.

Choix stratégiques

Jouer un attaquant nécessite un sacrifice ailleurs sur le terrain. Souvent, les équipes jouent avec un soi-disant “faux neuf” afin de consolider le milieu de terrain. Avec une limite de seulement 10 joueurs de champ, jouer avec un vrai numéro neuf à l’avant fait plus de travail pour les neuf autres joueurs de champ qui doivent équilibrer la défense avec la création d’occasions. C’est le même dilemme auquel les entraîneurs sont confrontés lorsqu’ils décident entre un arrière 3 et un arrière 2. Jouer un arrière 3 crée une ligne de fond solide, mais nécessite des sacrifices ailleurs.

De nombreuses équipes ces dernières années ont opté pour un “faux neuf”. Cela met davantage l’accent sur les responsabilités de milieu de terrain de l’équipe. Plutôt que de jouer un attaquant out and out, un faux 9 doit être à la fois cible et meneur de jeu. Cela peut entraîner moins de buts marqués, mais favorise les jeux de possession comme le Manchester City des saisons précédentes ou l’équipe d’Espagne multi-championnat.

Harry Kane est toujours cette race plus âgée d’un numéro neuf. Pourtant, il est capable de soutenir Tottenham pour concourir pour une place en Ligue des champions. S’il bouge, il fait de n’importe quelle équipe un concurrent avec sa remarquable production de buts à chaque compétition.

PHOTO : IMAGO / PRiME Media Images