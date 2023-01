Harry Kane entre dans l’histoire mais Tottenham reste pauvre à Fulham

LONDRES – Lors de sa 300e apparition en Premier League, Harry Kane a égalé le record de feu Jimmy Greaves de 266 buts pour Tottenham alors que son vainqueur en première mi-temps a donné à Tottenham une victoire clé 1-0 à Fulham lundi.

Le coup d’envoi a été retardé de près de 20 minutes en raison du chaos des transports locaux, et c’est Fulham qui a bénéficié d’une grande partie du meilleur jeu en première mi-temps. Mais Kane a eu le mot clé sur la procédure avec un but merveilleusement pris dans le temps additionnel en première mi-temps.

Tottenham a été le meilleur des deux équipes dans les 45 secondes, Kane réalisant un superbe arrêt du gardien Bernd Leno avec une tête à bout portant. Fulham aurait pu arracher un égaliseur tardif, mais le gardien Hugo Lloris a brillamment réussi à faire basculer l’effort de Manor Solomon autour du poteau.

SAUTER À: Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Kane sauve Tottenham après un départ lamentable

C’était une première mi-temps abjecte de Tottenham. Ils ont à plusieurs reprises égaré des passes – Cristian Romero, l’un des principaux auteurs ici – et n’ont pas réussi à créer un véritable élan, jusqu’aux dernières affres de cette première mi-temps.

Juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, Dejan Kulusevski et Son Heung-Min ont commencé à trouver de l’espace et la défense de Fulham, auparavant étanche, a donné à Tottenham l’étrange aperçu du but. Et c’est tout ce dont Harry Kane avait besoin.

On parle beaucoup en ce moment du contrat de Kane, qui expirera l’été prochain. Si Kane est sur le marché, il ne manquera pas d’admirateurs comme l’un des grands attaquants. Et il a une fois de plus prouvé sa valeur, lors de sa 300e apparition pour les Spurs, en transformant une demi-chance en but.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lisez sur ESPN +: Pourquoi Liverpool et Chelsea ne sont pas bons

Il est venu dans le temps additionnel de la première mi-temps alors que Kane récupérait le ballon sur le bord de la surface. Côté buteur, il a déplacé le ballon sur son pied droit, avait quelques pouces à viser dans le coin et l’a trouvé, laissant le gardien Bernd Leno sans espoir. Le but l’a vu égaliser avec le regretté et grand Greaves sur 266 buts pour les Spurs – c’était aussi son 199e en Premier League.

Kane a presque ajouté une seconde à la 58e minute alors que sa tête de balle a été bien sauvée par Leno.

Quoi que l’avenir nous réserve, Kane est une légende de Tottenham. Son record devant le but est vraiment remarquable, et les Spurs garderont tout ce qu’ils peuvent pour le persuader de signer un nouveau contrat.

2. Les performances mitigées des Spurs résument leur saison médiocre

Cette victoire devrait contribuer à restaurer une partie du bon sentiment autour de Tottenham.

Les fans ont fait part de leur frustration à différentes étapes lundi alors qu’ils chantaient des demandes de changement dans la direction du club. Cela n’a probablement pas aidé que le manager des Spurs, Antonio Conte, soit confronté à des questions sur son avenir la plupart des semaines avec son accord à la fin de la saison.

Lundi, cependant, nous avons vu les deux côtés des Spurs de cette saison. La performance de la première mi-temps semblait manquer de confiance. Leur incapacité à jouer par l’arrière en première mi-temps était déconcertante – les attaquants étaient affamés de toute balle, Kane n’avait que trois touches et une passe complétée au cours des 25 premières minutes. L’attaquant Son Heung-min a été incroyablement chanceux de ne pas avoir été expulsé avec un carton rouge en première mi-temps également.

Harry Kane a marqué son 266e but en carrière pour Tottenham toutes compétitions confondues, sauvant les Spurs d’un autre résultat décourageant. Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Mais vous pouvez également voir pourquoi les Spurs sont liés à un mouvement pour l’arrière droit Pedro Porro. Fulham a eu beaucoup de joie sur le côté droit de Tottenham – avec Antonee Robinson et Willian y profitant de l’espace – ils ont donc besoin de renforts là-bas avec seulement huit jours de la fenêtre de transfert restante.

La seconde mi-temps a été meilleure – car ils ont joué plus haut sur le terrain et ont limité Fulham à une série de demi-chances au mieux. Leur jeu offensif avait plus de sang-froid, ils gardaient mieux le ballon et frustraient l’adversaire.

Mais surtout, les Spurs ont obtenu les trois points dont ils avaient cruellement besoin et ont cassé leur mauvaise forme, qui ne les avait vus gagner qu’un seul de leurs cinq derniers matchs en championnat avant ce match. Ils ont également gardé une feuille blanche insaisissable, Lloris réalisant au moins un arrêt brillant.

3. Fulham a meilleure allure que son souci de relégation

À la mi-temps, il y avait un visage familier sur le terrain qui recevait un prix pour l’ensemble de sa carrière de la part de Fulham : Roy Hodgson était de retour à Craven Cottage et a reçu un accueil formidable de la part de ses fans de longue date. Il a mené Fulham à la finale de la Ligue Europa en 2010 – une course qui comprenait cette incroyable victoire en quart de finale contre la Juventus – dans le rêve d’une saison.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Depuis lors, Fulham a traversé six managers, avec Marco Silva le septième. Ils ont été relégués trois fois mais ont rebondi à chaque fois. Ils parlent toujours d’éviter la relégation cette saison – Silva l’a mentionné en milieu de semaine, affirmant que l’équipe vise toujours cette barre des 40 points, ce qui est généralement suffisant pour maintenir une équipe en Premier League.

Mais bien qu’ils soient tombés lundi soir, ils peuvent sûrement commencer à planifier une autre saison dans l’élite et à améliorer cette superbe campagne.

Leurs signatures ont été bien jugées et réussies : Willian était une signature inspirée, Joao Palhinha a été l’un des meilleurs milieux de terrain centraux de la ligue cette saison, tandis qu’Andreas Pereira est un roi de l’assistance et leur pivot créatif. Silva a également tiré le meilleur parti de certains joueurs gelés sous Scott Parker : Tim Ream et Aleksandar Mitrovic. L’avenir s’annonce radieux.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur : Harry Kane, Tottenham Hotspur

Encore une fois, il a montré sa capacité de classe mondiale avec un grand but et a été une menace constante en seconde période.

Meilleur : Pierre-Emile Hojbjerg, Tottenham Hotspur

Dominait le milieu du parc et était une présence calme pour les Spurs.

Meilleur: Antonee Robinson, Fulham

Aux côtés de Palhinha en tant que joueur hors concours de Fulham, il a bien fait contre Dejan Kulusevski.

Antonee Robinson de Fulham échappe à Emerson Royal de Tottenham Hotspur lundi. Adrian Dennis/AFP via Getty Images

Pire : Aleksandar Mitrovic, Fulham

Dur car il manquait de service, mais a eu du mal à entrer dans ce match.

Pire : Harrison Reed, Fulham

A eu une chance décente en première mi-temps, mais a eu un match calme dans l’ensemble.

Pire : Cristian Romero, Tottenham Hotspur

Il ne fait aucun doute sur sa classe, mais il était pauvre en première mi-temps ici et était coupable d’avoir donné le ballon beaucoup trop de fois. Il a également décroché une réservation pour une botte haute sur Mitrovic.

Faits saillants et moments marquants

Le match ne se passait vraiment pas bien pour Tottenham en première mi-temps – la possession était presque égale, mais Fulham avait plus de tirs au but et semblait généralement plus dangereux.

Mais Harry Kane a fait sa longue carrière à Tottenham en étant capable de marquer toutes sortes de buts, et il en a marqué un de nulle part dans les arrêts de jeu juste avant la pause.

Il a dribblé, pivoté et tiré du haut de la surface à travers la circulation devant le gardien de but Bernd Leno pour mettre les Spurs en tête 1-0, apparemment sorti de nulle part.

Harry Kane avec une BEAUTÉ ! Il égalise Jimmy Greaves pour la plupart des buts de l’histoire du club. 👏 📺 : @USA_Network #FULTOT | #MyPLMorning pic.twitter.com/syjLQz9g7j – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 23 janvier 2023

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

Le manager de Tottenham, Antonio Conte, sur la victoire : “J’ai eu une bonne réponse de mes joueurs. Je leur ai demandé la solidité de la saison dernière et la volonté et le désir de se battre et d’être résistants. Un bon résultat pour les fans et nous avons montré que lorsque vous jouez en équipe, il est difficile de jouer contre nous. J’étais content de la performance des derniers matchs, mais nous avons eu deux défaites, contre Arsenal et Manchester City. Aujourd’hui doit être un point de départ pour que nous puissions tout donner, puis nous verrons ce qui se passera à la fin “Il faut essayer de rester dans la course à la Ligue des champions et essayer d’aller au tour suivant de la FA Cup. C’était important de s’exprimer ces derniers jours et d’expliquer la situation. Par rapport à la saison dernière, on a continué marquer des buts, mais encaisser 21 buts en 10 matchs, ce n’était pas positif. Mais je suis content de la réponse.”

Conte sur son amour pour le club : “Je suis vraiment fier d’être l’entraîneur de Tottenham. J’avais la possibilité d’être l’entraîneur d’un club important, cela me rend fier et cela doit être clair pour tout le monde. Pour cette raison, je veux me battre jusqu’au bout avec mes joueurs. “. Nous sommes une équipe qui travaille beaucoup et sous cet aspect, je ne peux rien dire sur mes joueurs. Dans la dernière période, nous dormions peut-être parce que nous perdions certaines caractéristiques de la saison dernière. J’ai parlé avec mes joueurs, et je ont de bons joueurs, mais surtout de bons hommes. Ils comprennent que nous devons nous battre jusqu’au bout pour les postes importants, nous devons être prêts à souffrir.”

Harry Kane des Spurs sur la victoire de Conte: “Antonio Conte a traversé une période difficile en dehors du football avec sa vie personnelle. Faire partie de l’équipe, ce ne sont pas seulement les joueurs, mais le manager et le personnel et être là les uns pour les autres. Nous voulons gagner chaque match pour lui. et nous voulons le récompenser avec des victoires. Nous avons eu une bonne réunion avec le manager pour parler de ce dans quoi nous sommes bons, nous voulons nous battre – c’est un manager passionné et nous voulons continuer à travailler pour lui.”

Marco Silva de Fulham sur le résultat : “Très bonne première heure – très bon niveau. Nous avions une bonne dynamique, nous étions la meilleure équipe pendant les 45 premières minutes, l’équipe la plus dominante. Je pense que nous étions clairement la meilleure équipe sur le terrain, mais nous avons perdu le contrôle dans le cinq dernières minutes. Kane est un grand footballeur, c’était une belle finition.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

Ce match a marqué la 300e apparition de Harry Kane en Premier League pour Tottenham, faisant de lui le deuxième joueur à atteindre 300 apparitions en Premier League pour le club après le gardien Hugo Lloris.

Avec son but, Harry Kane a égalé Jimmy Greaves en tant que meilleur buteur de Tottenham avec 266 buts.

Kane est maintenant à un but de devenir le troisième joueur de l’histoire de la Premier League à marquer 200 buts en championnat après Alan Shearer et Wayne Rooney.

Suivant

Fulham : Les Cottagers se concentrent sur le quatrième tour de la FA Cup, où ils affronteront Sunderland samedi (regarder en direct sur ESPN + à 10 h HE). Ensuite, Fulham se rendra à Chelsea pour une action en Premier League le vendredi 3 février à 15 h HE.

Tottenham : Les Spurs poursuivent également la FA Cup samedi lorsqu’ils se rendront à Preston North End (regarder en direct sur ESPN + à 13 h HE). Ensuite, Tottenham accueille Manchester City en action de Premier League le dimanche 5 février à 11 h 30 HE – et la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, ce fut un thriller qui s’est finalement transformé en embarras pour les Spurs.