Harry Kane en tête du tableau des buts de tous les temps de Tottenham avec une grève contre Manchester City

Harry Kane de Tottenham salue les supporters après le match de football de Premier League anglaise entre Fulham et Tottenham Hotspur au stade Craven Cottage de Londres, le lundi 23 janvier 2023. (AP Photo/Frank Augstein)

Le joueur de 29 ans a marqué le premier but contre les champions de Premier League pour dépasser Jimmy Greaves, qui a marqué 266 buts pour les Spurs entre 1961 et 1970. Il n’est désormais que le troisième joueur à marquer 200 buts en Premier League, après Alan Shearer et Wayne Rooney