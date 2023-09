Harry Kane égalise la légende allemande alors que le départ rapide du Bayern Munich se poursuit

Harry Kane a égalé le départ rapide de Gerd Muller au Bayern Munich en trouvant le chemin des filets contre le VFL Bochum.

L’attaquant a rejoint le Bayern Munich cet été mais n’a pas mis de temps à s’adapter à la vie en Bundesliga.

1 Kane s’avère être un énorme succès au Bayern Munich Crédit : Getty

Kane n’a mis que 12 minutes pour marquer contre Bochum, son cinquième but de la saison en Bundesliga jusqu’à présent.

Pour l’ancienne star de Tottenham, il n’a fallu que cinq matches de championnat pour marquer cinq buts, un début qui le place aux côtés des meilleurs attaquants ayant jamais joué pour le célèbre club allemand.

Ce retour place Kane au niveau de la légende allemande Muller, Miroslav Klose et Mario Mandzukic pour le plus grand nombre de buts marqués lors de ce nombre de matches de Bundesliga pour le club.

Muller a inscrit 365 buts en Bundesliga pour le Bayern pendant 15 ans au club entre 1964 et 1979 et est largement reconnu comme le plus grand attaquant allemand de tous les temps.

L’effort de Kane contre Bochum n’était qu’un quatre pour le Bayern Munich au cours d’une première mi-temps électrique alors qu’Eric Choupo-Moting, Mathijs de Ligt et Leroy Sane ont également trouvé le chemin des filets pour donner une avance de 4-0 au Bayern à la mi-temps.

