Le capitaine anglais Harry Kane a déclaré que les joueurs de Premier League devraient continuer à soutenir la lutte contre l’injustice raciale et utiliser leur profil pour sensibiliser le public au problème.

Les clubs ont commencé à faire le geste symbolique avant le coup d’envoi lorsque le football a repris après le coronavirus la saison dernière, et cela s’est poursuivi dans la campagne en cours.

«Je pense que nous sommes une immense plate-forme pour partager nos votes dans le monde entier, pour être juste», a déclaré Kane à la BBC.

«Nous avons clairement fait beaucoup avec Black Lives Matter et nous avons compris avant les compétitions.

«J’entends des gens parler de prendre le genou et de savoir si nous devons encore le faire, et je pense que nous devrions le faire.

Kane a déclaré que les supporters réguliers voyaient le même geste chaque semaine, mais qu’il était important d’éduquer les nouveaux fans.

« Je pense que quand vous regardez autour du monde, voyez vos enfants regarder le match pour la première fois, voyez-nous tous prendre un genou et demander pourquoi à leurs parents – je pense que c’est une excellente occasion pour les gens d’expliquer pourquoi », il ajouta.

« Je pense que l’éducation est la meilleure chose que nous puissions faire. Les adultes peuvent enseigner aux générations ce que signifie et ce que signifie être ensemble et s’entraider, quelle que soit la race. »

Kane a skippé l’Angleterre en octobre dernier lorsque leur match de qualification 6-0 à l’Euro 2020 contre la Bulgarie à Sofia a été entaché de chants racistes par des supporters locaux.

« Je n’ai jamais été victime d’abus racial moi-même, je ne sais pas ce que ça fait », a déclaré l’attaquant de Tottenham.

« Mais mon rôle est d’être là en tant que capitaine, coéquipier et ami. Vous voulez être là pour eux, les écouter et leur parler.

« En tant que joueur, j’avais honte d’être sur ce terrain et de voir ces abus à mes amis et coéquipiers. J’étais fier de la façon dont tout le monde voulait continuer et montrer sur le terrain que nous voulions gagner. »