Harry Kane dit que le penalty de la Coupe du Monde de la FIFA le hantera pour le reste de sa vie

Harry Kane a déclaré que son penalty raté en Coupe du monde qui a condamné l’Angleterre à une sortie en quart de finale restera avec lui pour le reste de sa vie, mais a juré que cela ne l’affecterait pas personnellement ou professionnellement et l’a rendu plus avide que jamais de succès.

Lors de la défaite 2-1 de l’Angleterre contre la France le mois dernier, le capitaine Kane a marqué son premier but sur place, mais a lancé son effort au-dessus de la barre lorsqu’il s’est présenté une deuxième chance de les ramener à égalité six minutes avant le coup de sifflet final.

« Je m’en souviendrai probablement toute ma vie, mais cela fait partie du jeu. Cela ne va pas m’affecter en tant que joueur ou en tant que personne. Je continuerai à travailler dur pour m’améliorer”, a déclaré Kane au journal Evening Standard.

“Après que c’est arrivé, je voulais juste rejouer aussi vite que possible et me sortir ça de la tête. C’est quelque chose que vous devez gérer…. Ce fut un moment difficile pour moi. Ce n’est jamais facile à traverser, mais cela fait partie des hauts et des bas de notre sport.”

Depuis son retour à Tottenham Hotspur, Kane a trouvé le chemin des filets trois fois en autant de matchs et a marqué un doublé lors de la victoire 4-0 en Premier League mercredi à Crystal Palace.

« J’ai eu un peu de temps après, juste pour réfléchir, et ça m’a donné encore plus envie de revenir et de réussir. Donc, des soirées comme la nuit dernière (contre Palace) sont toujours bonnes pour moi et l’équipe, et c’était bien nécessaire après les deux derniers résultats”, a ajouté Kane.

Kane a également salué la décision du manager Gareth Southgate de rester et de mener la campagne du Championnat d’Europe 2024 en Angleterre, affirmant qu’ils avaient un point à prouver après les défaites contre l’Italie en finale de l’Euro 2020 et la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde 2018.

“Je suis vraiment heureux (il reste)”, a déclaré Kane. “J’ai l’impression qu’il y a des affaires inachevées là-bas et c’est un entraîneur fantastique.

«Nous avons été proches maintenant à quelques reprises. Nous avons semblé forts dans le tournoi et ce sont de petits détails qui ont fini par ne pas nous convenir. Ce sera bien d’avoir un autre essai à l’Euro avec la même équipe et le même personnel.

“Il a été fantastique pour moi et pour beaucoup d’autres joueurs. Les affaires reprennent en mars et nous serons prêts.”

