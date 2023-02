Harry Kane dit que devenir le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham est «magique»; Heung-Min Son soutient l’attaquant pour battre le record de Premier League | Nouvelles du football

Harry Kane a dit Sports du ciel c’était “magique” de devenir le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham, tandis que Heung-Min Son l’a soutenu pour battre également le record de Premier League.

La frappe gagnante de Kane pour battre Manchester City 1-0 au Tottenham Hotspur Stadium était sa 267e pour le club, battant le record de Jimmy Greaves, qui était inégalé depuis plus de 50 ans.

Ce faisant, il a également marqué son 200e but en Premier League – devenant le joueur le plus rapide des 31 ans d’histoire de la ligue à le faire, en deux matches de moins que l’ancien détenteur du record Alan Shearer.

Parler à Sports du ciel lors d’un après-midi historique pour lui-même, Kane a déclaré qu’il n’aurait jamais pu rêver de franchir de telles étapes au début de sa carrière, et a ajouté sa joie face aux circonstances du but contre les tenants du titre de Premier League.

“C’est un moment magique. J’étais tellement désespéré de le faire avec une victoire – une fois que nous avons mené 1-0, il s’agissait de la feuille blanche”, a-t-il déclaré.

“Le faire devant les fans est un moment spécial. On en a tellement parlé, je voulais juste le faire. Donc, le faire dans un grand match contre l’une des meilleures équipes du monde est spécial.

“Quand j’ai commencé à jouer régulièrement, ce n’était même pas dans mon imagination de marquer 200 buts en Premier League. Être là maintenant est excitant et il me reste beaucoup d’années, donc il y en aura encore quelques-unes à venir.”

La frappe de Kane l’a emmené huit derrière Wayne Rooney dans le classement des meilleurs buteurs de tous les temps de la Premier League, et maintenant à seulement 60 du détenteur du record Alan Shearer.

Son coéquipier Heung-Min Son, qui a joué un rôle dans de nombreux buts de Kane au cours des sept années passées ensemble au club, a soutenu que son coéquipier pouvait surpasser la légende de Newcastle avant la fin de sa carrière.

Il a dit Sports du ciel: “Tout le monde est si heureux pour lui. Il le mérite plus que quiconque. Il travaille dur et il joue pour l’équipe.

“Il y a encore plus à venir mais ce record est quelque chose de spécial pour votre club, pour votre histoire et pour votre pays.

“Je suis très heureux de pouvoir partager ce sentiment et ce grand honneur avec lui, jouant près de huit saisons et l’aidant à réaliser des choses incroyables.

“J’espère que je pourrai l’aider un peu plus pour qu’il puisse atteindre tous les records. Je pense [he can break the record]. Il est encore jeune et a encore faim.

“Chaque joueur doit reconnaître ce que cela signifie, et tout le monde est prêt à l’aider. De plus, je sais qu’il veut aider l’équipe.”

Neville : “Kane est de l’or pur”

Gary Neville a travaillé avec Kane pendant son passage au sein de l’équipe d’entraîneurs de l’Angleterre, supervisant le capitaine désormais international qui fait ses débuts et fait ses premiers pas avec la configuration.

Il a lié le joueur de 29 ans au moule de Shearer – et a expliqué pourquoi lui, Kane et Rooney ont tous deux connu un tel succès pendant si longtemps.

“267 buts et 200 en Premier League et entrer dans un monde où seuls Alan Shearer et Wayne Rooney sont, qui sont évidemment deux joueurs incroyables. J’ai eu la chance de jouer avec Alan Shearer, j’ai eu la chance de jouer avec Wayne Rooney et j’ai eu la chance de faire partie de l’équipe d’entraîneurs avec l’Angleterre avec Harry Kane.

“Et ils ont tous des traits similaires en ce sens que leur professionnalisme, leur travail acharné, leur constance sur une longue période et leur capacité à faire la chose la plus difficile dans le football qui est de mettre le ballon au fond des filets sont absolument merveilleux.

“Shearer et Kane se ressemblent beaucoup en termes de confiance inébranlable, de mentalité et d’acier – je pense que le mot acier me vient à l’esprit quand je pense à Shearer et Kane. Vous pensez à ce que Harry a traversé il y a six semaines, évidemment avec cette Coupe du monde en Le Qatar et lui ont évidemment mis le ballon au-dessus de la barre.

“Ce fut probablement le pire moment pour Harry Kane, mais en fait, il était le meilleur joueur pour que cela se produise en termes de capacité à s’en remettre en termes de sa forte mentalité.

“Harry va encore durer un bon nombre d’années. Il a dit sur le terrain qu’il n’aurait jamais pensé qu’il arriverait à ce décompte, mais il lui reste encore quelques bonnes années, il prend soin de lui, c’est un grand professionnel et il marquera toujours des buts. C’est la dernière chose qui quitte ce genre de personnes.

“C’est un type de joueur différent de ce qu’il était auparavant et il changera encore dans les prochaines années. Physiquement, il changera, c’est ce qui se passe avec l’âge, mais il sera toujours là et il sera toujours celui que tu veux. la chance de tomber à.

“J’ai dit quand il a marqué ce but qu’il était de l’or pur et c’est en fait les mots que j’ai toujours utilisés pour Harry Kane depuis que je travaillais avec lui en Angleterre. Ce n’est pas un risque, c’est un joueur qui est absolument certain et sûr et il n’y en a pas beaucoup autour “