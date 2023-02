Harry Kane dépasse Jimmy Greaves pour devenir le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham

L’attaquant de Tottenham Harry Kane est devenu le meilleur buteur de tous les temps du club avec 267 buts après avoir marqué lors du choc de Premier League contre Manchester City dimanche.

Kane a battu Ederson avec une belle finition dans la surface suite à une passe de Pierre-Emile Hojbjerg après 15 minutes pour établir le nouveau record.

Le capitaine anglais a égalisé la légende des Spurs Jimmy Greaves sur 266 frappes pour le club du nord de Londres lors du 1-0 à Fulham le mois dernier.

Le joueur de 29 ans s’est ensuite reposé pour le match nul de la FA Cup à Preston North End le week-end dernier, qu’Antonio Conte a remporté 4-0, mais était de retour pour battre le record au Tottenham Hotspur Stadium lors de ce match.

Mis à part quelques périodes de prêt avant de s’établir à Tottenham, Kane a passé toute sa carrière avec les Spurs.

Kane a presque signé pour Manchester City en 2021, mais a fini par rester à Tottenham et compte désormais 200 buts en Premier League.

Il n’est que le troisième joueur à atteindre cette marque, après Wayne Rooney et Alan Shearer, et est à 60 derrière le record de Premier League de 260 détenu par l’ancien attaquant de Southampton, Blackburn et Newcastle.