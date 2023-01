Harry Kane de Tottenham vise les trophées après le chagrin de la Coupe du monde

L’attaquant de Tottenham et de l’Angleterre, Harry Kane, a déclaré qu’il n’oublierait jamais son coup manqué en quart de finale de la Coupe du monde contre la France, mais a admis que cela l’avait rendu “encore plus avide” de succès.

Depuis son retour aux Spurs après le tournoi, Kane a trouvé le chemin des filets trois fois en autant de matchs, notamment en marquant un doublé lors de la victoire 4-0 de Tottenham à Crystal Palace mercredi.

“Ce fut un moment difficile pour moi. Ce n’est jamais facile à traverser, mais cela fait partie du football, des hauts et des bas de notre sport”, a déclaré Kane. dit Standard Sport.

“J’ai eu un peu de temps après, juste pour réfléchir, et cela m’a donné encore plus envie de revenir et de réussir. Donc, des nuits comme la nuit dernière sont toujours bonnes pour moi et l’équipe, et c’était bien nécessaire après la dernière quelques résultats également.”

Le joueur de 29 ans a eu la chance d’égaliser vers la fin du match à élimination directe de l’Angleterre contre la France, mais il a tiré son coup de pied au-dessus de la barre transversale.

“Après ça [the penalty miss] arrivé, je voulais juste rejouer aussi vite que possible et me sortir ça de la tête. C’est quelque chose que vous devez gérer.

“Je m’en souviendrai probablement pour le reste de ma vie, mais cela fait partie du jeu. Cela ne va pas m’affecter en tant que joueur ou en tant que personne. Je continuerai à travailler dur pour m’améliorer et c’était bien d’avoir notre première victoire depuis son retour.”

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, s’est engagé à rester en tant que manager pendant l’Euro après la Coupe du monde, une décision dont Kane s’est dit ravi.

“Je suis vraiment heureux [he’s staying]. J’ai l’impression qu’il y a des affaires inachevées et c’est un entraîneur fantastique”, a déclaré Kane.

“Nous avons été proches maintenant à quelques reprises. Nous semblions forts dans le tournoi et ce sont de petits détails qui n’ont pas marché dans notre sens. Ce sera bien d’avoir une autre chance aux Euros avec la même équipe et le même personnel.

“Nous n’avions pas parlé [before Southgate’s decision to stay on]. Nous avons parlé après le match contre la France et nous avons eu une journée ou deux pour réfléchir, mais c’est sa décision. Je ne voulais pas lui mettre de pression et il sait à quel point nous aimons jouer avec lui.

“Il a été fantastique pour moi et pour beaucoup d’autres joueurs. Les affaires reprennent en mars et nous serons prêts.”