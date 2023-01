Harry Kane de Tottenham se rapproche du record de Jimmy Greaves après le but contre Portsmouth

L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, se rapproche du meilleur buteur de tous les temps des Spurs, Jimmy Greaves, après avoir marqué son 265e but pour le club lors de leur match nul en FA Cup à domicile contre Portsmouth samedi.

Kane a marqué deux buts lors de la victoire 4-0 à Crystal Palace en Premier League mercredi soir pour porter son total de Tottenham à 264, soit deux de moins que la marque de Greaves.

Et cinq minutes après le début de la deuxième mi-temps du match nul du troisième tour de Tottenham contre Portsmouth, le capitaine anglais a donné l’avantage à l’équipe d’Antonio Conte avec un but merveilleux du bord de la surface pour porter son total à 265.

Le joueur de 29 ans est resté pendant les 90 minutes complètes et a touché le filet latéral plus tard dans le match, mais n’a pas été en mesure d’obtenir le but dont il avait besoin pour égaler Greaves alors que le match se terminait 1-0.

Les 265 buts de Kane sont survenus en 412 apparitions dans toutes les compétitions pour les Spurs. Greaves a marqué son 266 en seulement 379 matchs pour le club du nord de Londres.

Greaves est décédé en septembre dernier à l’âge de 81 ans.