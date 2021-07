Harry Kane de Tottenham pourrait sauter l’entraînement pour forcer le déplacement des Spurs

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato estival est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Kane pourrait sauter l’entraînement pour forcer le déplacement des Spurs

Le télégraphe a suggéré que l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane pourrait sauter l’entraînement pour forcer un déménagement à Manchester City.

cependant, L’athlétisme rapporte qu’un déménagement à Chelsea pourrait en fait être plus probable pour l’international anglais.

On ne sait pas ce que la star locale ressentirait en rejoignant les rivaux des Spurs, mais le rapport indique que le package proposé par les Blues est le plus attrayant pour le PDG des Spurs, Daniel Levy.

Levy pense qu’un accord avec Chelsea pourrait être plus réaliste en raison de la possibilité d’un accord joueur plus cash incluant quelqu’un comme Tammy Abraham, qui offre ce dont les Spurs auraient besoin si Kane devait partir.

En plus des doutes quant à savoir si Kane serait heureux de faire le déplacement à Londres, il n’y a pas encore eu d’approche concrète des Blues pour le moment.

City est toujours intéressé par le joueur de 27 ans, mais il y a des doutes quant à savoir s’ils seront ou non prêts à payer ce qui est nécessaire pour que Levy laisse le talisman des Spurs partir.

Gabriel Jésus, Bernardo Silva, Rahim Sterling, Aymeric Laporte et Riyad Mahrez ont tous été mentionnés comme des inclusions possibles de Man City pour tout accord concernant Kane.

PAPIER COMMERCE

– L’AS Roma et l’Internazionale s’intéressent tous deux à l’arrière gauche de Manchester United Alex Telles, comme cela a été rapporté par Calciomercato. L’équipe de José Mourinho cherche quelqu’un pour remplacer les blessés Léonard de Spinazzola, tandis que les tentatives de l’Inter pour signer le Brésilien pourraient reposer sur Ivan Perisic avenir, avec la possibilité que le Croate parte cet été.

– Lyon travaille sur un accord de prêt pour le défenseur central de Barcelone Samuel Umtiti, rapports Journal Sportif. La formation de Ligue 1 ne serait pas en mesure de se permettre un accord permanent, espère donc ramener le Français dans son ancien club tout en payant 50% de son salaire. On ne sait pas si Barcelone acceptera cela car ils visent à lutter contre leurs propres problèmes financiers.

– Tottenham espère recruter le gardien de l’Atalanta Pierluigi Gollini, selon Calciomercato. Il est suggéré que Fabio Paratici souhaite amener le joueur de 26 ans dans un contrat de prêt de deux ans avec le droit de rendre le déménagement permanent par la suite. L’Inter et l’Atletico Madrid se montrent également intéressés.

– Brighton & Hove Albion pourrait chercher à signer le leader de Barcelone Martin Braithwaite avec l’argent apporté pour Ben Blanc, qui a été lié à un déménagement à Arsenal, rapporte Journal Sportif. Cependant, il est suggéré que le joueur de 30 ans, qui a représenté le Danemark à l’Euro 2020, préférerait rejoindre West Ham United ou Wolverhampton Wanderers. Barcelone cherche à lui rapporter 15 millions d’euros.

– Ayant passé la saison dernière avec West Bromwich Albion, 21 ans Conor Gallagher sera à nouveau prêté par Chelsea cette saison, rapporte Le soleil. Il est rapporté que Crystal Palace et Newcastle United espèrent le faire venir. Les Blues ne veulent cependant pas laisser le milieu de terrain partir définitivement.