Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a averti l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane qu’il était « très improbable » que l’avenir de son club soit résolu pendant l’Euro 2020.

Kane, 27 ans, fait pression pour quitter les Spurs cet été avec Manchester City menant Manchester United et Chelsea dans une course de 150 millions de livres sterling pour sa signature, ont déclaré des sources à ESPN. Le capitaine anglais souhaite vivement qu’une décision soit finalisée avant la finale à partir du 11 juin, mais la réticence du président Daniel Levy à sanctionner une vente en fait une perspective lointaine dans l’état actuel des choses.

La finale a lieu à Wembley le 11 juillet et Southgate a déclaré: « Je ne sens pas que je dois avoir une conversation avec Harry Kane concernant la concentration ou le professionnalisme. Il a un objectif avec nous et c’est de gagner les championnats d’Europe.

« Il sait à quel point c’est important en ce moment. Ce qui se passe dans son club est une affaire pour lui et Tottenham. Il a manifestement fait des déclarations ces derniers jours, même si à bien des égards c’est hors du chemin maintenant.

« Parlant de tous les horizons ici, je pense qu’il est très peu probable que des accords de transfert soient conclus pendant notre absence. C’est différent lorsque nous avons nos camps en septembre. Très souvent, nous sommes à ce moment-là et de temps en temps nous avons eu pour faciliter un examen médical ou une rencontre entre un joueur et un manager, je suis très réaliste sur ces choses.

« Nous n’allons pas arrêter la sonnerie des téléphones – nous ne pouvons pas contrôler les conversations qui se déroulent en privé – mais je pense que la plupart des accords sont conclus à la fin des tournois ou dans la première semaine après la fin de la saison. . Je m’attendrais à ce que n’importe quoi dans tous les domaines avec nos joueurs soit après le tournoi. «





L’avenir de Kane n’est que l’un des nombreux problèmes auxquels Southgate doit faire face alors que l’Angleterre finalise ses préparatifs. Le joueur de 50 ans a choisi de nommer une équipe élargie de 33 joueurs mardi après-midi en raison des incertitudes entourant la forme physique de plusieurs joueurs, dont Jordan Henderson de Liverpool, Jack Grealish d’Aston Villa et Harry Maguire de Manchester United.

Southgate réduira le groupe à 26 joueurs la semaine prochaine après avoir appris s’il y a d’autres complications découlant de l’implication de Manchester United dans la finale de la Ligue Europa de mercredi contre Villarreal, en plus de Chelsea et de Manchester City qui se font face lors de la finale de la Ligue des champions de samedi.

« Vraiment, je pense que notre situation est plus compliquée que n’importe quel autre pays pour le moment », a-t-il déclaré. «Nous savons depuis un moment que sur ces 33 joueurs, il nous reste 12 joueurs à disputer la finale européenne cette semaine, donc nous aurions toujours besoin de joueurs supplémentaires pour la première partie de notre camp.

« Ajoutez à cela, nous avons des blessures qui sont à différents stades – un couple sur lequel nous avons très peu d’informations pour le moment et un couple qui est de retour à l’entraînement ou de retour dans les matches en Jordanie et Jack Grealish mais toujours pas. à l’entraînement de manière cohérente, pas avec l’équipe dans le cas de Jordan.

« Nous avons donc senti que plus de temps allait nous aider à prendre de meilleures décisions. J’ai toujours dit que ma préférence était de nommer l’équipe en tant que 26. Nous avons pu le faire avant la Russie.

«Nous avions des joueurs en attente qui connaissaient leur rôle et c’est toujours une situation préférable, mais nous n’avons pas une main de cartes idéale cette fois. Il y a beaucoup d’inconnues. Les informations et les preuves sont vraiment importantes lorsque vous prenez des décisions et nous» J’aurai beaucoup plus dans les sept prochains jours et nous serons en mesure de prendre les meilleures décisions possibles. «

Southgate a également confirmé qu’il y avait eu un changement dans son personnel dans les coulisses après que l’entraîneur attaquant Allan Russell ait quitté son poste plus tôt ce mois-ci après avoir été condamné à une amende de 2000 £ pour avoir permis à une personne dépassant la limite et non assurée de conduire sa voiture, qui a ensuite été impliquée dans un accident de la route. . L’Angleterre a repêché à Newcastle United l’entraîneur Graeme Jones sur une base temporaire pour l’été.

« Nous ne ferons pas de remplaçant à égalité dans ce type ou dans ce domaine, mais je suis déçu pour Allan et la situation qui s’est produite », a ajouté Southgate. « Mais nous sommes heureux d’accueillir Graeme Jones, qui travaille évidemment avec Newcastle en ce moment.

« Il a eu des expériences fantastiques de travail avec Roberto Martinez en tant qu’assistant manager. Je suis donc vraiment satisfait de Steve Holland, de Graeme et de Martyn Margetson là-dedans, qui a été en demi-finale avec nous et avec le Pays de Galles. nous avons une équipe d’entraîneurs vraiment solide et nous avons vraiment hâte de relever le défi. «