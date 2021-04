L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, a été couronné Joueur de l’année en Premier League aux London Football Awards, tandis que Fran Kirby de Chelsea a remporté le titre de Joueuse de l’année en Super League.

Kane, qui a inscrit 21 buts et 13 passes décisives en championnat cette saison, a battu la concurrence de son coéquipier Heung-Min Son, du duo de West Ham Declan Rice et Tomas Soucek et de Mason Mount de Chelsea.

Fran Kirby a été nommé joueur de l’année WSL



Le trio d’Arsenal Vivianne Miedema, Jennifer Beattie, Leah Williamson ont été nominés aux côtés de Kirby, ainsi que de sa coéquipière de Chelsea Pernille Harder.

Rice et Mount étaient également en lice pour le gong du jeune joueur de l’année, mais l’attaquant d’Arsenal, Bukayo Saka, âgé de 19 ans, a remporté le prix.

Saka, qui était également contre son coéquipier d’Arsenal Emile Smith-Rowe et le défenseur de Chelsea Reece James dans sa catégorie, a marqué sept buts et récolté huit passes dans toutes les compétitions cette saison.

West Ham a remporté deux prix, David Moyes remportant le titre de Manager de l’année et Lukasz Fabianski étant nommé gardien de but de l’année.

Le film Rabona de l’attaquant des Spurs Erik Lamela lors de la défaite du derby du nord de Londres contre Arsenal le mois dernier a remporté le but de la saison.

Le manager du Crystal Palace, Roy Hodgson, a reçu le prix de la contribution exceptionnelle au football de Londres.

L’attaquant de Brentford, Ivan Toney, a été nommé joueur de la saison EFL après une première campagne prolifique dans l’ouest de Londres, le joueur de 25 ans ayant marqué 29 buts pour les Bees depuis son arrivée de Peterborough.

Niamh Charles de Chelsea a été nommée jeune joueuse de l’année, avec Angela Addison de Tottenham et Malin Gut d’Arsenal également nominés.