Harry Kane de Tottenham devient le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League. Quand pourrait-il battre le record d’Alan Shearer ?

Le but de Harry Kane lors de la victoire de Tottenham contre Fulham l’a placé parmi les trois meilleurs buteurs de Premier League de tous les temps. Rob Newell – Camera Sport via Getty Images

Harry Kane est passé à la troisième place du classement des buts de tous les temps en Premier League en marquant lors de la victoire 2-1 de Tottenham Hotspur contre Fulham samedi.

Le cinquième but de la saison du capitaine anglais l’a fait passer devant l’ancien attaquant de Manchester United Andy Cole (187) sur la liste des joueurs avec le plus de buts marqués depuis que l’élite anglaise est devenue la Premier League en 1992.

En tant que tel, Kane peut désormais viser Wayne Rooney, deuxième, qui a marqué un total de 208 buts en 491 matchs de Premier League pour Everton et Manchester United au cours de sa carrière. La légende de Newcastle United, Alan Shearer, est toujours loin devant après avoir dominé le classement des buteurs de tous les temps de la Premier League pendant deux décennies avec son grand parcours de 260 buts en 441 matchs.

Cependant, Kane est le seul joueur actif dans le top 10, ce qui signifie que le prolifique joueur de 29 ans a de très bonnes chances de battre le record avant de raccrocher ses crampons – en fait, il y a une réelle possibilité qu’il puisse même aller deuxième de la liste de tous les temps cette saison.

Comment Kane est-il arrivé ici ?

Kane a fait 288 apparitions en Premier League à ce jour, dont 285 pour les Spurs et les trois autres pour Norwich City lors d’un prêt à Carrow Road au début de sa carrière.

Il a fait ses débuts en Premier League à l’âge de 18 ans lors de la saison 2012-13, mais n’a fait que quatre apparitions au total pendant la campagne – une pour Tottenham et trois pour Norwich. Il a ensuite porté ce chiffre à trois buts en 10 matches de championnat la saison suivante avant de s’établir fermement comme l’attaquant de premier choix des Spurs en 2014-15, date à laquelle les buts ont commencé à se succéder.

Les buts de Kane en Premier League An Buts Jeux 2012-13 0 4 2013-14 3 dix 2014-15 21 34 2015-16 25 38 2016-17 29 30 2017-18 30 37 2018-19 17 28 2019-20 18 29 2020-21 23 35 2021-22 17 37 2022-23 5 6 Total 188 288 Objectifs jusqu’au 3 septembre 2022

Du début de la campagne 2014-15 à la fin du dernier mandat, Kane a inscrit en moyenne 23 buts en Premier League par saison. Son total le plus élevé en championnat était de 30 buts en 2017-18, et même son total le plus bas était un 17 parfaitement respectable en 2018-19 et 2021-22.

Pendant ce temps, Kane a remporté le prix Golden Boot de la Premier League à trois reprises (2015-16, 2016-17, 2020-21), ainsi que le meneur de jeu de la saison pour le joueur avec le plus de passes décisives en 2020-21, prouvant qu’il est presque aussi créatif que destructeur.

Kane est également devenu le deuxième meilleur buteur de tous les temps de Tottenham dans le football de la ligue, dépassant le double vainqueur 1960-61 Bobby Smith (176 buts en 271 matchs) la saison dernière pour se placer derrière le grand Jimmy Greaves (220 buts en 321 matchs) dans les Spurs. classement.

Avec Greaves et Smith, Kane est également le seul autre joueur des Spurs de l’histoire à avoir marqué plus de 200 buts pour le club dans toutes les compétitions – Smith avec 208 buts en 317 matchs, Kane avec 252 en 391, Greaves avec 266 en 379. Entreprise raréfiée en effet.

Harry Kane est passé à la troisième place de la liste de tous les temps derrière le grand Wayne Rooney de Manchester United. John Peters/Manchester United via Getty Images)

Kane pourrait-il rattraper Rooney cette saison ?

Kane est maintenant sur le point de 20 buts derrière Wayne Rooney dans le tableau des buteurs de la Premier League. Étant donné que le premier a déjà cinq buts lors de ses six premiers matchs de la campagne 2022-23, il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant qu’il ne surpasse son ancien partenaire d’attaque en Angleterre.

En effet, s’il maintenait son taux de frappe cette saison, Kane égalerait le total de 208 buts de Rooney en Premier League en seulement 24 matchs. Dans l’état actuel des choses avec la liste des matches, cela coïnciderait avec le voyage de Tottenham pour affronter le club d’enfance de Rooney, Everton, le 1er avril.

Bien sûr, il y aura probablement des fluctuations de forme à prendre en compte, mais tout porte à croire que le 20 objectifs requis pour égaler le transport de Rooney à partir de ce point est un objectif parfaitement réalisable pour Kane.

Avec cinq buts déjà dans le sac, l’attaquant des Spurs devrait terminer la campagne 2022-23 avec 25 buts en championnat au total pour passer au niveau de Rooney – un total qu’il a déjà atteint à trois reprises pour les Spurs. S’il peut rester en forme et que ses coéquipiers continuent de lui offrir des occasions, il n’y a aucune raison évidente pour laquelle il ne pourrait plus atteindre ces chiffres.

Kane devra maintenir sa forme de buteur s’il veut atteindre la marque de 260 d’Alan Shearer. Mike Hewitt/Allsport/Getty Images

Quand Kane pourrait-il dépasser Shearer ?

Kane se rapproche de plus en plus de Shearer dans le classement de tous les temps, mais se retrouve toujours avec un écart de 72 buts à combler avant d’égaliser le meilleur buteur de la Premier League.

Shearer a marqué 260 buts en 441 matchs de Premier League avant de prendre sa retraite à l’âge de 35 ans en 2006, bien qu’il ait également touché le filet 23 fois dans l’ancienne première division à ses débuts à Southampton avant de rejoindre Blackburn Rovers en 1992.

Ce serait un exploit, mais Kane marque en moyenne 23 buts en Premier League par saison depuis 2014-15. Cela signifie que seulement trois saisons supplémentaires de maintien de ce taux le verraient au moins passer à moins de 10 buts environ de Shearer d’ici le début de la saison 2025-26. Kane a également du temps de son côté, car le joueur de 29 ans pourrait jouer encore six ans avant d’atteindre l’âge auquel Shearer prendra sa retraite.

Il convient de noter que Kane commande un ratio de buts par match légèrement plus élevé que Shearer en Premier League (0,65 à 0,59), un autre signe qu’il peut viser de manière réaliste à revendiquer le record pour lui-même s’il choisit de ne pas déménager à l’étranger dans le prochain quelques années et reste en forme.

Avouons-le, il a probablement plus de chances de faire tomber Shearer de son perchoir que de remporter le titre de Premier League avec Tottenham.