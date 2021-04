Tottenham Hotspur fait face à une attente anxieuse pour découvrir la gravité de la blessure à la cheville de Harry Kane après avoir clopiné lors d’un match nul 2-2 en Premier League à Everton vendredi dans lequel il a marqué deux fois.

Kane s’est dégagé en tête de la course pour le prix Golden Boot de la Premier League alors que son doublé le portait à 21 ans pour la saison, deux devant Mohamed Salah de Liverpool.

Mais avec la finale de la Coupe de la Ligue de Tottenham contre Manchester City à seulement neuf jours, le voir boiter dans les temps d’arrêt était une énorme préoccupation.

Kane a eu des antécédents de blessures à la cheville et le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, attendra également avec impatience les mises à jour de l’équipe médicale de Tottenham.

« Je ne sais pas vraiment grand-chose. Je n’ai pas grand chose à dire. Je ne veux pas être stupidement optimiste. Pour le moment, je ne sais pas. Je crois que demain, nous aurons plus de détails », Jose. Mourinho a déclaré à propos de la blessure de Kane.

« Pour lui, ce n’est pas parce que ce n’est rien, c’est quelque chose. Le prochain match aura lieu mercredi. [against Southampton], l’autre est dimanche [in the Carabao Cup final], voyons et soyons positifs.

« Nous avons tous ressenti les mêmes craintes de quelque chose qui l’empêche de jouer mercredi et surtout dimanche mais nous verrons. »

Harry Kane s’entretient avec le manager de Tottenham, Jose Mourinho, après avoir quitté le match contre Everton. Getty Images

Kane a marqué ses buts de chaque côté d’un doublé pour Gylfi Sigurdsson dans un match nul qui n’a guère contribué aux espoirs de chaque côté de faire une charge tardive pour les quatre premiers.

Tottenham reste septième, cinq points derrière West Ham United, quatrième, tandis qu’Everton est huitième, un point supplémentaire en arrière mais après avoir disputé un match de moins que les Spurs.

C’était un troisième match nul consécutif pour Everton, mais le manager Carlo Ancelotti a déclaré que son équipe avait bien performé.

« C’était probablement le meilleur que nous ayons joué à domicile cette saison. Nous n’avons pas eu de chance. Nous avons fait des erreurs faciles et quand vous faites des erreurs contre Harry Kane, vous êtes condamné », a déclaré l’Italien.

« C’est un résultat décevant mais pas une performance. Nous avons plus de difficultés pour atteindre l’Europe mais nous devons continuer à nous battre. Nous avons encore la possibilité de jouer comme ce soir. »

Pour Tottenham, leur saison semble désormais s’articuler sur la finale de la semaine prochaine contre Manchester City, car leurs espoirs de terminer parmi les quatre premiers semblent lointains.

« Si nous n’avons pas Harry, nous nous battrons de la même manière », a déclaré Mourinho.