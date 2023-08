Harry Kane de Tottenham accepte le transfert du Bayern Munich – sources

L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, a accepté de rejoindre le Bayern Munich dans le cadre d’un accord qui pourrait valoir jusqu’à 120 millions d’euros (131 millions de dollars), ont déclaré des sources à ESPN.

Le joueur de 30 ans devait se rendre en Allemagne pour subir un examen médical avant de signer un contrat de quatre ans. Cependant, la confusion régnait vendredi matin alors qu’un accroc de dernière minute retardait ses projets de voyage.

Des sources ont déclaré à ESPN que Tottenham souhaitait renégocier certains aspects des frais de transfert avec le Bayern. Une source a indiqué qu’elle recherchait un montant plus important en paiements garantis, bien que cela n’ait pas été confirmé.

Des sources proches de Tottenham ont démenti toute complication liée au déménagement et ont insisté sur le fait qu’il avait l’autorisation de se rendre en Allemagne, mais il est entendu que Kane attendait dans une maison familiale avant d’être autorisé à quitter le Royaume-Uni.

ESPN a révélé plus tôt ce mois-ci que le Bayern était prêt à payer 100 millions d’euros plus jusqu’à 20 millions d’euros de suppléments et un transfert a maintenant été convenu à ce prix après que le Bayern a révisé la structure des conditions.

La décision de Kane de partir met fin à une longue saga qui conclut finalement ses 19 ans d’association avec les Spurs.

Le Bayern a vu trois offres rejetées et a fixé une date limite à vendredi dernier pour conclure un accord uniquement pour déposer une quatrième offre que Tottenham a acceptée à contrecœur, laissant Kane décider de son avenir.

Des sources ont déclaré à ESPN que le capitaine anglais envisageait vraiment de rester pour voir la dernière année de son contrat après que le nouvel entraîneur-chef Ange Postecoglou ait fait une impression positive au club, mais le désir de Kane de gagner de l’argenterie a été le facteur décisif.

Il ne voulait pas que l’incertitude se prolonge dans la saison et était prêt à rester si les deux clubs ne parvenaient pas à un accord, mais après que les Spurs aient accepté la dernière offre du Bayern, Kane a choisi d’accepter un déménagement.

Harry Kane devrait quitter Tottenham et rejoindre le Bayern Munich. Julian Finney/Getty Images

L’entraîneur du Bayern, Thomas Tuchel, avait tenu à amener Kane à Chelsea pendant son séjour à Stamford Bridge et a décroché son objectif principal pour mener l’attaque de son équipe alors qu’elle vise un 12e titre consécutif en Bundesliga.

Les Spurs étaient prêts à doubler le salaire de 200 000 £ par semaine de Kane, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’il avait clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de signer un nouvel accord cet été, ce qui a laissé le club décider s’il devait risquer de le perdre pour rien l’été prochain ou prendre le dernière chance d’accepter des frais importants pour un joueur avec 12 mois restants sur son contrat existant.

Postecoglou doit parler aux médias plus tard vendredi avant le match d’ouverture de Tottenham en Premier League contre Brentford dimanche.

Kane restera sur 213 buts en Premier League, 48 de moins que le record absolu d’Alan Shearer.