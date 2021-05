Le patron par intérim de Tottenham Hotspur, Ryan Mason, a déclaré qu’il s’attend à ce que Harry Kane reste « engagé à 100% » dans le club pour leurs deux derniers matches et qu’il n’a pas parlé à l’attaquant de son avenir.

Kane a déclaré aux Spurs qu’il souhaitait partir cet été à la recherche d’argenterie, selon des sources d’ESPN, mais le président Daniel Levy devrait attendre des honoraires de l’ordre de 150 millions de livres sterling étant donné que le joueur de 27 ans a trois ans restants. sur son contrat.

Manchester United, Manchester City et Chelsea sont tous intéressés par Kane, qui souhaite idéalement que son avenir soit résolu avant le début de l’Euro 2020 le 11 juin, mais la valorisation de Tottenham et sa réticence à vendre sont susceptibles de compliquer toute sortie.

« Il se sent bien, impatient de demain », a déclaré Mason. « Il va être engagé à 100%. J’ai hâte de le voir jouer dans notre magnifique stade, devant nos supporters, donc nous sommes excités pour demain. »

« Je pense qu’il commence demain parce qu’il est notre meilleur attaquant, l’un des meilleurs attaquants du monde. J’ai toujours dit – et j’ai été assez cohérent avec mes managers, qu’il s’agisse de mon avenir, des managers pour la saison prochaine – – les faits sont que je suis ici pour les deux prochains matchs et c’est mon objectif principal.

« Mettre une équipe dehors et préparer une équipe pour gagner ces matchs. Espérons que nous pourrons le faire demain avec Harry à l’avant et avec un peu de chance il pourra avoir une influence sur le match. »

« Ce que nous avons vu avec Harry au cours de cette saison et tous nos joueurs, ils se sont engagés. Harry a joué, je ne sais pas combien de matchs, il doit se rapprocher de 50.

« Je pensais que le week-end était une performance exceptionnelle de sa part, probablement la meilleure qu’il ait été lors des cinq derniers matchs. Il a atteint son objectif, mais je pensais que sa performance globale, son rythme de travail, était exceptionnel. Donc je suis sûr que demain soir. ne soyez pas différent. «

Lorsqu’on lui a demandé directement si Kane avait demandé à partir, Mason a répondu: « Non, pas que je sache. Comme je l’ai dit, toutes ces spéculations, je ne suis pas sûr. Toutes mes conversations que j’ai eues avec H ont porté sur le jeu de l’autre jour et aussi préparer le match de demain. Donc non … je ne sais pas. «

Des sources ont déclaré à ESPN que les Spurs étaient déçus par le calendrier des nouvelles de lundi, étant donné que le club peut encore se qualifier pour l’Europe la saison prochaine et affrontera Aston Villa devant environ 10000 fans au stade Tottenham Hotspur mercredi soir.

Kane pense qu’il a un gentleman’s agreement avec Levy pour partir cet été après avoir demandé un déménagement l’année dernière, créant une fracture potentielle si le club n’autorise pas une vente.

Mason a remplacé Jose Mourinho après son limogeage le mois dernier, mais ayant été un ancien joueur des Spurs avant de travailler dans la configuration de l’académie, le joueur de 29 ans entretient une amitié de longue date avec de nombreux membres de l’équipe, y compris Kane.

Cependant, il a déclaré que le duo n’avait pas discuté de l’endroit où Kane jouerait la saison prochaine, ajoutant: « Je parle à Harry à peu près tous les jours. Avant d’avoir ce poste, j’ai parlé à Harry à peu près tous les jours. Il est excité avec moi à propos de demain.

« Nos seules discussions ont porté sur le match de demain, sur le match du week-end contre les Wolves. Il est excité. Nous sommes tous excités. Nous voulons tous jouer devant nos fans. C’est un match à domicile en Premier League. et nous en connaissons l’importance.

« Je ne pense pas que quoi que ce soit soit gênant. Il y a toujours des spéculations sur les meilleurs joueurs. Je suis sûr qu’il y a eu beaucoup de spéculations au cours des trois ou quatre dernières semaines sur l’arrivée du nouveau manager, toutes ces questions, ce qui est normal.

« Quand tu es dans un grand club, c’est normal. Notre concentration est sur le prochain match. Mon esprit ne s’est pas écarté de ça. Je suis sûr que ce n’est pas le cas d’Harry ou du reste du groupe. »