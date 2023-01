Harry Kane Brace catapulte Tottenham Hotspur pour une victoire 4-0 contre Crystal Palace

L’attaquant Harry Kane a marqué sa 300e apparition en Premier League avec une paire de buts pour donner à Tottenham Hotspur une victoire catégorique 4-0 sur Crystal Palace lors de leur derby londonien à Selhurst Park mercredi.

Le défenseur Matt Doherty et Son Heung-min ont marqué de nouveaux buts pour les visiteurs alors que Palace capitulait en seconde période après avoir été la meilleure équipe dans la période d’ouverture lorsque les équipes sont allées à la pause à 0-0.

La victoire déplace Tottenham à 33 points de ses 18 matches et à moins de deux points de Manchester United, quatrième, bien qu’ils aient joué un match de plus. Palace est en 12e position avec 22 points en 17 matchs.

Après une première mi-temps calme, Kane s’est élevé au premier poteau arrière pour diriger le centre d’Ivan Perisic à la 48e minute, et peu de temps après, il a ajouté une seconde alors qu’il récupérait une passe de Bryan Gil, a pris une touche et a envoyé son tir dans le coin inférieur pour porter son total de buts en carrière en Premier League à 198.

“C’était une victoire très importante. Nous ne sommes pas revenus (du Qatar) et avons obtenu les meilleurs résultats. C’était bien de mettre cette performance en jeu”, a déclaré Kane à SkySports après que Tottenham ait remporté sa première victoire depuis la reprise de la Premier League après la pause de six semaines pour la Coupe du monde.

«Il s’agissait de déplacer le ballon rapidement, d’obtenir des points derrière, puis de la qualité dans le dernier tiers. C’était génial de garder une feuille blanche.”

Cette victoire atténue la pression sur le manager de Tottenham, Antonio Conte, après que son équipe des Spurs ait perdu quatre de ses sept derniers matches de haut vol, y compris une défaite démoralisante 2-0 à domicile contre Aston Villa dimanche qui les a vus hués hors du terrain par leurs propres supporters.

Un palais inspiré d’Eberechi Eze semblait le plus dangereux en première mi-temps alors que Jordan Ayew forçait un bon arrêt bas du gardien des Spurs Hugo Lloris et le défenseur Joachim Andersen décochait un tir de 25 mètres juste à côté du but.

Les chances étaient rares pour Tottenham, mais Kane a envoyé une tête bien loin du but de leur meilleur moment.

COMMUTATEUR DE MOMENTUM

Ils ont commencé beaucoup mieux en seconde période pour changer l’élan du match et l’accolade rapide de Kane a été un coup dur dont Palace ne s’est jamais remis.

Doherty, cherchant toujours à avancer depuis sa position d’ailier arrière, a pris un tiers du pied latéral pour sécuriser les points, avant que Son ne marque le but final, un soulagement pour lui après une mauvaise forme lors des derniers matchs.

“Nous avons marqué à un moment important du match”, a déclaré Kane. “Nous avons bien fait cette saison en ce qui concerne le moment où nous obtenons un but, un deuxième n’est pas trop loin derrière. C’est une très bonne victoire.”

Les deux équipes se concentrent désormais sur les matches du troisième tour de la FA Cup alors que Tottenham accueille Portsmouth et Palace accueillent les rivaux de la Premier League, Southampton. Les deux matchs se joueront samedi.

