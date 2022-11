Harry Kane boitait et avait la cheville attachée après la victoire de l’Angleterre contre l’Iran

Harry Kane photographié avec un cerclage à la cheville droite et une légère boiterie après la victoire 6-2 de l’Angleterre contre l’Iran lors de la Coupe du monde 2022.

À la 48e minute du premier match du groupe B de l’Angleterre, le défenseur iranien Morteza Pouraliganji a percuté Kane par derrière. L’attaquant anglais s’est apparemment blessé à la cheville à cause de la faute, nécessitant des soins au début de la seconde période.

Heureusement, Kane a réussi à continuer pendant environ 30 minutes supplémentaires avant d’être remplacé par Callum Wilson à l’avant. Cependant, sur les photos capturées par L’athlétisme journaliste David Ornstein, Harry Kane a été vu en boitant dans la zone multimédia.

Harry Kane traversant la zone mixte avec la cheville droite légèrement attachée et légèrement boiteux après un défi de Pouraliganji à la 48e minute. Kane a été remplacé à 75 minutes donc 1 à surveiller mais semble avoir échappé à une blessure grave

Il avait également un cerclage à la cheville droite – la même cheville qu’il tenait après le défi de Pouraliganji. Il n’a cependant pas mentionné la blessure lors de son discours à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 n’a pas réussi à s’inscrire sur la feuille de match contre l’Iran, ce qui le frustrera certainement, d’autant plus que l’Angleterre a marqué six buts. Le joueur de 29 ans a cependant réussi deux passes décisives dans le match et a bien joué pendant le temps où il était sur le terrain.

Bukayo Saka a marqué deux fois lors de ses débuts en Coupe du monde, après que Jude Bellingham, 19 ans, ait marqué le premier but en Angleterre senior de sa carrière naissante. Raheem Sterling a également marqué, tandis que Marcus Rashford et Jack Grealish sont sortis du banc pour ajouter au score.

L’Iranien Mehdi Taremi a réussi à saisir ses deux buts, dont un penalty.

Reste à savoir si Kane pourra sortir du lot lors du prochain match, contre les États-Unis vendredi.

Ornstein suggère qu’il “semble avoir échappé à des blessures graves”.

Kane n’aura que quatre jours pour se reposer et récupérer sa cheville à temps pour le deuxième match de groupe du tournoi. S’il ne parvient pas à être pleinement en forme à temps, le dernier match de la phase de groupes de l’Angleterre aura lieu contre le Pays de Galles mardi prochain, dans ce qui pourrait être un match vraiment décisif.