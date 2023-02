Harry Kane bat le record de Greaves alors que Tottenham bat Manchester City

C’était un objectif d’entrer dans l’histoire et de réaliser ce qui semblait impossible – quelque chose pour ravir les deux côtés de la division nord de Londres. Harry Kane l’a obtenu très tôt et, ce faisant, il est devenu le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham, passant à 267 – un sans le légendaire Jimmy Greaves. Les Spurs avaient désespérément besoin de quelque chose pour déclencher leur saison, une première victoire sur un membre du soi-disant big six après tant de frustrations et ils l’obtiendraient, à juste titre, contre un Manchester City curieusement décoloré. Comment cela serait célébré sur la route à Arsenal, dont l’avance en tête du classement de la Premier League n’a pas été endommagée par sa défaite surprise à Everton samedi. Tottenham 1-0 Manchester City : Premier League – réaction en direct En savoir plus Les Spurs ont fait expulser Cristian Romero vers la fin pour une deuxième infraction réservable – un voyage sur Jack Grealish – et il y avait les nerfs inévitables pendant cinq minutes de temps d’arrêt. Et pourtant, l’objectif dont City avait besoin pour les renflouer ne s’est jamais concrétisé. Les joueurs de Pep Guardiola avaient reculé de 2-0 pour battre les Spurs 4-2 à l’Etihad le 19 janvier – un soir où le manager a qualifié City d ‘«équipe de fleurs heureuses», remettant en question leur faim. Il pourrait faire un cas plus légitime pour la description ici. Il manque quelque chose aux champions en titre, dont la misère dans ce stade continue. C’est maintenant cinq matches et cinq défaites, sans but marqué. Le but de Kane l’a amené à 200 en Premier League – seuls Alan Shearer et Wayne Rooney ont atteint le point de repère – et il y aurait le spectacle très inhabituel de lui être interviewé sur le terrain après le temps plein, ses coéquipiers regardant, les supporters locaux faisant la sérénade lui. Kane a dit “surréaliste” à plus d’une occasion. Les Spurs avaient joué une première mi-temps presque parfaite à City quelques semaines auparavant – moins on en disait sur leur seconde mi-temps, mieux c’était – et ils se sont remis en tête avec pour objectif d’envoyer une sensation floue sur la majeure partie du terrain. “Félicitations, Harry”, lisez le message sur grand écran – en majuscules dorées et quelle réussite ce fut parce que, comme toute personne au-dessus d’un certain âge vous le dira, Greaves était vraiment le meilleur. C’était une terrible concession du point de vue de la ville. Rodri – pressé par Rodrigo Bentancur – a tenté de retourner une passe au coin de la rue à Rico Lewis alors qu’il faisait face à sa propre surface de réparation et ce n’était jamais le cas. Pierre-Emile Højbjerg l’a lu, il a intercepté et il a bien fait de rattraper un peu de terrain sous la pression de Lewis avant d’aller droit sur Kane, qui a déchargé du premier coup et avec une précision mortelle. City a été stupéfait pendant que les Spurs engloutissaient le tonique. L’agression s’est précipitée dans leur jeu, bien que Romero soit allé trop loin avec une fente sauvage et glissante dans Erling Haaland pour laquelle il avait été réservé. C’était au 26e minute. Il était sur le bord par la suite. Avec Kane quittant et Son Heung-min d’humeur à allonger sa foulée, les Spurs semblaient dangereux lors des transitions rapides. Ils pouvaient repérer des espaces derrière la défense des visiteurs. Cristian Romero de Tottenham, qui a été expulsé en fin de match, glisse sur Erling Haaland de Manchester City. Photographie: Tom Jenkins / The Guardian Guardiola voulait que Lewis passe au milieu de terrain depuis l’arrière gauche lorsque son équipe avait le ballon, ce qui a permis à Bernardo Silva de se rapprocher de Haaland et Julián Álvarez. Appelez ça le rôle de Cancelo – avant que Guardiola ne l’annule. La responsabilité de Lewis, qui n’avait que 18 ans, était incroyable. Il n’y avait pas eu d’Antonio Conte dans la pirogue des Spurs, comme prévu. Le manager des Spurs embrasse activement la souffrance, mais ce serait toujours trop pour lui d’être ici si peu de temps après l’opération pour retirer sa vésicule biliaire. Ce qui n’était pas prévu, c’était l’omission de Kevin De Bruyne du onze de départ de City. Là encore, deviner une composition de Guardiola a longtemps été une course folle. Quelques instants plus tôt, Rodri avait tiré bas sur Lloris tandis que Grealish s’enroulait loin du coin supérieur le plus éloigné. À l’autre bout, City a émergé suite à une bousculade dans laquelle Kane et Dejan Kulusevski ont vu des tirs bloqués.

Les Spurs avaient perdu leurs deux précédents matchs à domicile en championnat – contre Aston Villa et Arsenal – et ils ne pouvaient pas en supporter trois de suite pour la première fois depuis 2008. Ils savaient ce qu’ils devaient faire en seconde période ; maintenir leur forme défensive et gagner les duels. Pourraient-ils même marquer un deuxième but, car la contre-attaque continuait de les surveiller?

Kane a eu une vue sur la volée seulement pour se tromper et Davies a jeté un coup d’œil depuis un coin. Ensuite, il y a eu les moments où les Spurs se sont précipités pour rater le moment décisif. La dernière passe de Højbjerg pour Emerson Royal a permis à Nathan Aké de faire un tacle salvateur ; Le centre d’Ivan Perisic était tout simplement trop loin devant Kane après une rafale de Son.

À ce moment-là, Guardiola avait présenté De Bruyne. Le milieu de terrain a retiré un coup franc bas de la gauche sur lequel Alvarez s’est écrasé de justesse, via la cuisse d’Eric Dier. Et De Bruyne s’est également rapproché avec son propre tir bas.

Et pourtant, ce n’était pas un match dans lequel City frappait trop fort à la porte pour l’égalisation. Ce sont les Spurs qui sont venus chercher les buteurs les plus probables du prochain but, Ederson sauvant un contre un de Kane et repoussant également un tir de Son à distance.