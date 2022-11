Harry Kane aura un scanner à la cheville avant l’Angleterre contre les États-Unis à la Coupe du monde 2022

Le capitaine anglais Harry Kane doit subir un scanner à la cheville avant le match de la Coupe du monde 2022 contre les États-Unis.

L’attaquant de Tottenham Hotspur a été remplacé dans la seconde moitié du match 6-2 des Three Lions contre l’Iran, Callum Wilson prenant sa place pendant les 12 dernières minutes du temps réglementaire. Cependant, Kane s’est blessé beaucoup plus tôt – et a des antécédents de blessures à la cheville tout au long de sa carrière.

Le défenseur iranien Morteza Pouraliganji a percuté Kane à la 48e minute du match, le n°9 nécessitant un traitement au début de la seconde période. Kane a réussi à lutter pendant une demi-heure supplémentaire avant d’être remplacé. Sur les photos capturées par L’athlétisme journaliste David Ornstein, Harry Kane a ensuite été vu boitant dans la zone multimédia.

Le capitaine anglais Harry Kane est désormais incertain pour les deux derniers matches de groupe contre les États-Unis et le Pays de Galles, après un tacle à la cheville contre l’Iran. (Crédit image : Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images)

Kane avait également un cerclage à la cheville droite : la même cheville qu’il tenait après le défi de Pouraliganji. Il n’a pas mentionné la blessure lors de son discours à ses abonnés sur les réseaux sociaux (s’ouvre dans un nouvel onglet)bien qu’Ornstein ait suggéré que le talisman de l’Angleterre “semble avoir échappé à de graves blessures”.

Le scan n’est peut-être qu’une précaution.

Callum Wilson a été en pleine forme pour Newcastle United cette saison – et se trouve maintenant comme la première option pour mener la ligne pour son pays, si Harry Kane ne se remettait pas de la blessure à la cheville qu’il a contractée contre l’Iran. (Crédit image : Jan Kruger/Getty Images)

Kane n’aura que quatre jours pour se reposer et récupérer sa cheville à temps pour le deuxième match de groupe du tournoi. Le vainqueur du Golden Boot de 2018 n’a pas encore marqué pour entrer dans les charts pour 2022, mais a réussi à enregistrer deux passes décisives dans la raclée.

S’il ne parvient pas à être pleinement en forme à temps, le dernier match de la phase de groupes de l’Angleterre aura lieu contre le Pays de Galles mardi prochain, dans ce qui pourrait être un match vraiment décisif.