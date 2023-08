Harry Kane au Bayern Munich: les honneurs offerts en Allemagne l’emportent-ils sur un triomphe potentiel à Tottenham? | Nouvelles du football

Le prix est ce que vous payez ; la valeur est ce que vous obtenez. Ainsi, alors que le président de Tottenham, Daniel Levy, négocie les chiffres avec le PDG du Bayern Munich, l’attaquant Harry Kane évaluera ce qu’un mouvement pourrait lui apporter et ce que cela vaudrait.

Bien qu’il ait laissé entendre qu’il était ouvert au changement, sa conviction qu’il serait injuste de partir si un accord n’est pas conclu avant le premier match de Premier League de la saison est un rappel de sa loyauté envers son club d’enfance.

Bien sûr, avec Kane, ce n’est pas une question d’argent. Il deviendrait le meilleur revenu du Bayern, mais le moteur de cette décision est son héritage.

Dans cet esprit, le record de buts marqués en Premier League est quelque chose à prendre en compte. Il a été ouvert sur son ambition d’ajouter cette distinction historique à ses records de buts pour Tottenham et l’Angleterre et il a été utilisé dans le passé comme un argument pour expliquer pourquoi il ne partirait pas à l’étranger. Après avoir marqué 30 fois la saison dernière, c’est un record qui est également à portée de vue.

Mais un déménagement en Allemagne avec le Bayern ne met pas fin à cet objectif. Un contrat de cinq ans serait sur la table, mais qu’il soit terminé en totalité ou non, il pourrait encore être temps pour Kane – qui a méticuleusement géré son corps – de revenir à la recherche des 48 frappes restantes dont il a besoin pour surpasser Alan Shearer. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après avoir atteint 200 buts en Premier League et être devenu le meilleur buteur de Tottenham, nous examinons les plus grands buts de Harry Kane en Premier League.



Un déménagement au Bayern garantirait également presque le trophée d’équipe insaisissable qui manque à son CV.

À Tottenham, le statut de héros de Kane est assuré, peu importe ce qui se passera ensuite. Il a conquis le cœur des supporters du club et le fait qu’il soit « l’un des leurs » rend son score implacable encore plus spécial. Qu’à cela ne tienne la nouvelle murale hors sol, une statue est sûrement en route.

Mais les fans rivaux n’hésiteront pas à demander : « Où est le trophée ? » et c’est cette absence d’argenterie d’équipe qui est la force motrice prédominante pour un joueur qui vient d’avoir 30 ans.

Comme pour l’Angleterre, où une victoire majeure est également nécessaire, il y a eu des quasi-accidents pour Kane et les Spurs. Mais ces échecs à franchir la ligne sont derrière les réalisations par ailleurs géantes de sa carrière.

Le Bayern Munich est le plus proche d’une chose sûre en matière de trophées. Avec leur série de titres de Bundesliga s’étendant maintenant à 11 – plus cinq Coupes d’Allemagne à cette époque – l’attente de Kane pour l’argenterie serait presque certainement terminée dans les 12 mois s’il se dirigeait vers la Bavière.

Mais quel est le valeur d’un titre allemand à Kane ? Bien sûr, cela apporterait de la fierté, de la satisfaction et un sentiment d’accomplissement. Cependant, sans diminuer la compétition, sa réputation aura-t-elle été rehaussée ou son statut amélioré parce qu’il a aidé le Bayern à remporter un énième championnat ?

Il est difficile d’imaginer ses détracteurs sur ces rives réduits au silence par cela. Peut-être que montrer ses compétences et soulever un trophée dans une autre ligue pourrait gagner le respect des observateurs européens, mais les fans de football de ce pays peuvent être insulaires et une victoire en Bundesliga serait rapidement écartée par ceux qui veulent le dissuader.

Eric Maxim Choupo-Moting a trois titres de Bundesliga. Il a également remporté la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain à plusieurs reprises. Mais cette saison avec Stoke relégué, où il a marqué cinq fois en 30 apparitions, restera toujours dans l’esprit des adeptes du football anglais lorsque son nom sera mentionné.

Avec ou sans Kane, le Bayern remportera probablement la Bundesliga la saison prochaine de toute façon.

La Ligue des champions est le principal argument de vente pour un déménagement en Allemagne. C’est pourquoi le Bayern a besoin de Kane et, peut-être, pourquoi Kane sent qu’il a besoin du Bayern.

Avec Tottenham hors du concours d’élite européen – et face à une concurrence sérieuse pour y revenir dans les saisons à venir – un déménagement au Bayern ramènerait Kane au sommet.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alors qu’un accord entre le Bayern Munich et Tottenham pour Harry Kane se rapproche, était-ce le capitaine des Spurs qui disait au revoir aux fans lors de leurs deux derniers matchs de la saison ?



Le Bayern a remporté la Ligue des champions en 2020 et son pedigree à ce niveau est incontestable. Ils sont présentés comme les deuxièmes favoris de la compétition sur le marché de Sky Bet. Mais après trois quarts de finale consécutifs, le succès à nouveau dans cette compétition est loin d’être garanti. Surtout compte tenu des niveaux atteints par le Real Madrid et Manchester City ces dernières saisons.

Une victoire en Ligue des champions ajouterait une valeur énorme à Kane. Mais ce serait un pari au Bayern – comme partout ailleurs. C’est un trophée notoirement difficile à obtenir. Demandez au PSG, c’est une compétition difficile à gagner, peu importe l’importance que vous y accordez.

De l’autre côté de la balance se trouve le pari de rester aux Spurs. Avec l’arrivée d’Ange Postecoglou, il y a de l’optimisme chez les supporters mais aussi une prise de conscience qu’un retour vers le haut de tableau pourrait prendre du temps. Kane ne veut pas continuer à attendre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kaveh Solhekol a déclaré que Harry Kane s’attend à rester à Tottenham s’il n’est pas vendu avant l’ouverture de la saison de Premier League le 13 août.



Mais un succès en coupe est à la portée des Spurs. Encore une fois, les chances ne reflètent pas tout à fait ce sentiment, Sky Bet classant les Spurs comme la septième équipe la plus susceptible de remporter la FA Cup ou la Carabao Cup, peut-être en raison de leur longue sécheresse nationale de l’argenterie. Mais avec Postecoglou arrivant sur le dos d’une triple victoire avec le Celtic, son désir de livrer dans ces compétitions sera fort et ils deviendront probablement plus une priorité qu’ils ne l’ont été ces dernières années.

Combien signifierait une victoire en Coupe de la Ligue ou en FA Cup ? Est-ce que ça vaut le coup de s’accrocher ? Ils ont moins de prestige qu’une Bundesliga mais une victoire à Wembley avec les Spurs serait chargée d’émotion pour Kane, compte tenu de la lutte, compte tenu de son lien avec le club.

Ce serait inestimable.

