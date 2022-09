Harry Kane après le match nul contre l’Allemagne

Le capitaine anglais Harry Kane a déclaré que les Three Lions étaient en bonne position avant la Coupe du monde après un match nul 3-3 contre l’Allemagne lundi, malgré le fait qu’ils se soient rendus au Qatar pour une série de six matchs sans victoire.

Kane semblait avoir terminé une célèbre riposte pour les hommes de Gareth Southgate alors qu’ils venaient de 2-0 pour mener 3-2 à Wembley avant que Kai Havertz ne récupère un point pour les visiteurs.

“La mentalité et le combat de l’équipe ont été démontrés aujourd’hui”, a déclaré Kane, qui s’est rapproché à deux buts du record de 53 buts de Wayne Rooney pour l’Angleterre.

“Nous n’avons pas remporté la victoire, mais nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait et cela nous place dans une bonne position avant la Coupe du monde.”

Ligue des Nations: Donnarumma brille alors que l’Italie bat la Hongrie 2-0 pour entrer dans le dernier carré

Bien qu’il ait mené l’Angleterre aux demi-finales de la Coupe du monde 2018 et à une première finale de tournoi majeur depuis 55 ans à l’Euro 2020, Gareth Southgate était sous le feu des projecteurs après que son équipe ait été reléguée du premier rang de la Ligue des Nations avec un match à revendre. .

L’Angleterre n’a marqué aucun but en jeu ouvert lors de ses cinq premiers matches dans le groupe A3, mais Kane est convaincu qu’elle répondra à la pression accrue d’un tournoi majeur dans deux mois.

“Le tournoi de football majeur est différent de tout autre football auquel vous jouez pour l’Angleterre. La pression est élevée et la concentration doit être élevée et j’ai l’impression que nous réagissons bien à cela », a-t-il ajouté.

« Nous avons amélioré notre jeu au fur et à mesure des deux derniers tournois majeurs.

“Nous nous dépoussiérons, nous savons que nous devons nous améliorer, mais il ne reste plus beaucoup de temps avec l’Angleterre avant ce premier match. Nous partirons avec nos clubs et j’espère que tout le monde repartira en forme, fort et prêt à revenir en novembre.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici