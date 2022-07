Harry Kane: Antonio Conte critique l’intérêt public “irrespectueux” du Bayern Munich pour l’attaquant de Tottenham | Nouvelles du centre de transfert

Antonio Conte a critiqué le Bayern Munich pour son “irrespect” après avoir publiquement déclaré son intérêt pour Harry Kane.

Le patron du Bayern, Julian Nagelsmann, a refusé d’exclure un transfert pour l’attaquant de Tottenham après que le directeur général du club allemand, Oliver Kahn, eut révélé plus tôt cette semaine que ce serait un “rêve” de signer Kane.

Les champions de Bundesliga recherchent un remplaçant pour Robert Lewandowski après que l’attaquant polonais a rejoint Barcelone pour un contrat de 42,5 millions de livres sterling ce mois-ci.

Interrogé sur la poursuite de Kane par le Bayern, après la victoire 2-1 de Tottenham en pré-saison contre les Rangers, l’entraîneur-chef Conte a déclaré: “Honnêtement, je n’ai pas entendu cela. Bien sûr, je suis un entraîneur qui ne parle pas des joueurs d’autres équipes. .

“Je ne sais pas pourquoi [this happened]. La situation à Tottenham est très claire. Le plan est très clair avec le club. Harry fait partie du projet. Il est une partie très importante du projet et ouais seulement des rumeurs.

“En même temps, je n’aime pas parler des joueurs d’un autre club. Si je veux faire quelque chose, je vais parler au club, pas par les médias.

“Je pense que c’est peut-être un peu irrespectueux envers l’autre club. C’est ma façon. C’est ma façon de faire face à la situation avec les autres joueurs.”

L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, a déclaré que le manager Antonio Conte avait porté sa condition physique à de nouveaux niveaux alors qu’il attend avec impatience la saison prochaine



Kane a fait pression pour une sortie des Spurs l’été dernier, mais après qu’un déménagement à Manchester City n’a pas abouti, le joueur de 28 ans a aidé l’équipe de Conte à terminer quatrième pour se qualifier pour la Ligue des champions de cette saison.

Kane, qui a marqué deux fois lors de la victoire de pré-saison des Spurs à Ibrox pour marquer cinq buts en trois matchs cet été, a moins de deux ans sur son contrat actuel avec les Spurs.

Qu’est-ce que Nagelsmann et Kahn ont dit à propos de Kane ?

Le manager du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a refusé d’exclure la possibilité de signer l’attaquant de Tottenham Harry Kane à l’avenir



Les commentaires de Conte interviennent après que le patron du Bayern, Nagelsmann, a parlé publiquement de Kane lors des préparatifs de pré-saison du club bavarois.

L’Allemand a déclaré à propos de Kane : “Il est très cher, c’est le problème – mais c’est un joueur brillant.

“[He’s] l’un des meilleurs attaquants. [He’s] peut-être l’un des deux ou trois qui peut jouer en tant qu’avant-centre [as well as a] Non 10, mais il est très fort, brillant avec [his] tête et les deux pieds.

“Il pourrait marquer beaucoup en Bundesliga, je ne connais pas le prix, mais c’est vraiment difficile pour le Bayern Munich. Nous verrons ce qui se passera à l’avenir.”

Pendant ce temps, Kahn a déclaré à la publication allemande BILD: “Il [Kane] est sous contrat avec Tottenham.

“Bien sûr, un meilleur attaquant absolu, mais c’est tout un rêve pour l’avenir.

“Maintenant, nous devons envisager de rassembler l’équipe pour la saison en cours. Voyons donc ce qui se passe d’autre.”

Dier: l’appréciation de Nagelsmann pour Kane est “normale”

Le défenseur de Tottenham, Eric Dier, a décrit l’appréciation de Harry Kane par l’entraîneur-chef du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, comme “normale” parce qu’il est un joueur de classe mondiale.



Le coéquipier de Kane à Tottenham, Eric Dier, pense que l’appréciation de Nagelsmann pour Kane est “normale” car il est un joueur de classe mondiale.

Parler à Sky Sports Nouvelles après la victoire de pré-saison aux Rangers, le défenseur a déclaré à propos des commentaires du joueur de 35 ans: “Ouais, c’est normal.

“On parlera toujours beaucoup de chaque joueur de classe mondiale. Mais je m’en fiche.

“Dans le football, vous ne savez pas ce qui va se passer demain et encore moins la semaine prochaine, donc ce n’est pas quelque chose qui me dérange vraiment.

“C’est normal qu’on parle beaucoup des joueurs de classe mondiale.”

“Le Bayern veut voir si Kane serait intéressé à déménager”

L’expert du football européen Andy Brassell dit que le Bayern Munich veut voir si Harry Kane serait intéressé par un transfert au club



L’expert du football européen Andy Brassell s’adressant à Sky Sports News :

“Kane est quelqu’un qui, selon le Bayern, leur conviendrait parfaitement. Il est l’un des plus grands attaquants du monde et l’un des numéros neuf qui pourrait vraiment remplacer Robert Lewandowski.

“Kane atteint ce moment critique du contrat. Le Bayern veut voir s’il serait intéressé.

Temps forts du match amical de pré-saison entre Tottenham Hotspur et Séville, au Suwon World Cup Stadium, en Corée du Sud. Avec l’aimable autorisation de Spurs TV.



“Ils n’ont eu aucune indication s’il le serait ou non pour le moment, mais je pense que c’est assez intéressant de voir comment Kahn n’a jamais nié que Kane l’intéresserait.

“Mais la grande question est, est-ce que Kane est intéressé?”

