Harry Kane: Ange Postecoglou dit que le capitaine anglais lui a dit le premier jour qu’il voulait partir et que les fans des Spurs peuvent pleurer sa sortie | Nouvelles du football

Ange Postecoglou a révélé que Harry Kane lui avait dit lors de son premier jour en tant que manager de Tottenham qu’il voulait quitter le club – et a déclaré que les fans des Spurs avaient le droit de « pleurer » sa sortie imminente.

Le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham se dirige vers un transfert de 100 millions de livres sterling au Bayern Munich, ce qui mettra fin à un séjour de 19 ans au club.

L’avenir du joueur de 30 ans a été un sujet de discussion majeur cet été après que la huitième place des Spurs les a laissés sans football européen – mais Postecoglou a déclaré que Kane avait déjà pris sa décision lors de leur première rencontre il y a un mois.

« J’ai eu une conversation avec Harry le premier jour de mon arrivée, il était franc et honnête et j’étais pareil », a déclaré Postecoglou.

« Vous obtenez en quelque sorte une indication qu’il avait décidé que si les clubs s’entendaient sur un accord, il irait.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef du Bayern Munich, Thomas Tuchel, confirme que la signature de Kane est la plus haute priorité du club pour le moment



« Son accent était [to resolve his future] avant le premier match, c’était aussi le mien, et rien en cours de route ne m’a donné l’impression qu’il y avait autre chose que ce résultat. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait essayé de convaincre Kane de rester, Postecoglou a répondu: « Non, je n’en voyais pas l’intérêt. Tout ce que j’allais dire n’allait pas être pertinent par rapport à ce qu’il ressentait, étant ici le mois dernier. .

« Je pourrais planifier cette grande vision, mais je suis sûr qu’il a déjà tout entendu. Non pas que j’allais faire un plaidoyer pour lui, mais mon sentiment était, ‘nous allons apprendre à nous connaître au cours du mois prochain ‘.

« Si [there was no agreement], il était content de rester. Il ne me l’a pas imposé, il a été très professionnel. J’ai essayé de le traiter avec le respect qu’un joueur de son standing mérite. »

Postecoglou : Les fans ont le droit de pleurer la sortie de Kane

Kane a rejoint l’académie des jeunes de Tottenham pour la première fois en 2004 et a marqué 280 buts pour la première équipe du club. Mais le capitaine anglais devrait mettre fin à son mandat avec les Spurs sans trophée pour le club.

L’attaquant a mené les Spurs à la finale de la Ligue des champions en 2019, ainsi qu’à deux apparitions en finale de la Coupe de la Ligue, mais Postecoglou a déclaré que le manque d’argenterie de Kane au club ne devrait pas diminuer ses réalisations.

« C’est aussi un peu injuste pour Harry », a déclaré Postecoglou lorsqu’on lui a demandé si Kane avait mis fin à son sort sans trophée.

Image:

Kane met fin à une période de 19 ans à Tottenham





« Ils se sont rapprochés plusieurs fois. Mais dans ce métier, c’est la réalité. À moins que vous ne souleviez un trophée, ce genre de chose est stigmatisé contre vous. Mais cela ne diminue pas sa contribution.

« Ce n’est que justice un jour comme aujourd’hui que nos supporters aient un sentiment de deuil et de perte, car malgré le manque de succès au club, il a été un héros pour eux.

« Encore une fois, son départ ne change pas la vision de ce que j’apporte à ce club de football. Il est assez évident qu’un club de cette envergure doit trouver un moyen de gagner des choses. Vous pouvez le faire de manière très différente, j’ai un façon très spécifique de le faire et c’est ce sur quoi je vais me concentrer. C’est tout ce que j’ai fait dans ma carrière, jouer d’une certaine manière et c’est aussi mon défi. »

Comment les Spurs remplacent-ils Kane ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Postecoglou est très heureux d’avoir obtenu la signature de James Maddison et pense qu’il peut aider la menace offensive de Tottenham



Postecoglou a souligné lors de sa conférence de presse que le départ de Kane ne changeait pas son projet de reconstruire les Spurs, car il prévoyait que l’accord se concrétise.

Cependant, l’Australien a admis qu’il n’y avait pas de remplaçant équivalent pour le capitaine anglais sortant.

« Je ne pense pas qu’il y ait un remplaçant similaire pour Harry », a-t-il déclaré. « Nous planifions cela depuis un moment. Il ne faut pas trop de travail d’enquête pour réaliser que cela allait arriver. Nous avions prévu que cela se produise.

« Cela ne change pas radicalement les choses par rapport à ce que nous essayons de construire. Il y a du mouvement dans l’équipe. Certains joueurs vont chercher des opportunités ailleurs, il reste encore trois semaines à attendre. Ce n’est pas parce que Harry est parti, ça a toujours été dans le régime. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait une liste d’options pour remplacer Kane, Postecoglou a répondu: « Cela ne fonctionne pas de cette façon. Ce n’est pas ma femme qui me tend une liste de courses pour obtenir du pain et du lait pour les enfants.

« Nous savions que cela allait arriver. De notre point de vue, nous nous préparons pour Brentford. Il n’y aura personne d’ici dimanche. »

Postecoglou a ajouté que James Maddison, qui était l’une des premières recrues du patron des Spurs au club, pourrait aider à répartir les buts dans l’équipe.

Dimanche 13 août 13h00



Coup d’envoi 14h00





« Vous ne pouvez pas remplacer [Kane] avec un joueur et le seul endroit dont je pense que le club avait besoin était la menace du milieu de terrain. Et c’est ce que Maddison apporte.

« Si Harry est parti, nous voulons répandre [the goals] out et Maddison fournit cela. La façon dont il s’est entraîné et dont il embrasse le club, il joue comme nous voulons jouer. »

Regardez le premier match de Tottenham de l’ère post-Harry Kane alors qu’ils visitent Brentford en direct sur Sky Sports ce Super Sunday; coup d’envoi 14h.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été avant la fermeture du mercato à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également vous tenir au courant des tenants, des aboutissants et des analyses sur Sky Sports News.