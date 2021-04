Harry Kane a admis avoir été surpris par le limogeage de Jose Mourinho par Tottenham et a découvert que cela se produisait quelques minutes avant son annonce.

Dans des commentaires qui semblent rejeter les informations faisant état d’une révolte de joueurs contre les Portugais, l’attaquant des Spurs – l’un des rares joueurs à avoir commenté le licenciement sur les réseaux sociaux – insiste sur le fait qu’il avait une « excellente » relation avec Mourinho.

S’adressant exclusivement à Sky Sports Avant la finale de la Coupe Carabao dimanche, Kane – qui est dans une course pour être en forme pour Wembley – a également promis son soutien à son ami proche Ryan Mason après avoir été installé comme entraîneur-chef par intérim.

« J’ai été surpris (par le limogeage de Mourinho) – je serai totalement honnête », a déclaré Kane. « Je suis arrivé ce matin-là et je l’ai probablement découvert 5 à 10 minutes avant l’annonce.

« Une grande partie de l’accent était mis sur la finale de la Coupe Carabao et la préparation pour cela, mais écoutez, c’est le football. Je suis ici maintenant où quelques managers ont été limogés et, en tant que joueur maintenant, je ne pense pas que vous attendez-vous jamais à ce que le boss soit limogé, mais cela fait partie du jeu, vous devez y faire face.

« J’ai eu une excellente relation avec Jose, je lui souhaite bonne chance pour quel que soit son prochain travail, mais il sait comme nous le savons que le football peut être féroce et que nous devons juste regarder en avant. Nous avons une grande finale à préparer. maintenant et nous attendons cela avec impatience.

« Ryan a été génial. C’est évidemment étrange pour lui, un peu de montagnes russes venant en retard et prenant le travail. Je pensais qu’il a incroyablement bien fait; comment il a géré toute la situation, comment il a géré les garçons et évidemment La première victoire contre Southampton a été un moment énorme.

Image:

Le manager par intérim de Tottenham Hotspur, Ryan Mason, a supervisé une victoire 2-1 à domicile contre Southampton lors de son premier match en milieu de semaine



« Cela a donné à tout le monde un buzz avant la finale de la coupe. Ryan et moi sommes de bons amis, nous nous connaissons depuis longtemps, sur et en dehors du terrain, nous sommes très proches.

« Je suis emballé pour lui d’avoir cette opportunité et d’avoir l’expérience nécessaire pour gérer l’un des meilleurs clubs du monde. J’espère que nous pourrons essayer de gagner dimanche et vivre un moment vraiment spécial ensemble. »

Le limogeage de Mourinho et la prise de contrôle de Mason n’étaient qu’une note de bas de page dans une semaine explosive pour le football et les Spurs, qui étaient impliqués dans l’échappée avortée de la Super League européenne.

Kane a confirmé qu'il n'aimait pas l'idée et était ravi que les supporters, les joueurs et le personnel d'entraîneurs aient gagné dans leur opposition au projet controversé.





















Jetez un œil à tous les buts de la course de Tottenham à Wembley lors de la Coupe Carabao 2020/21



«J’ai aimé le résultat», a-t-il déclaré. « Je n’ai pas vraiment aimé l’idée si je suis honnête. Je peux tout à fait comprendre le point de vue des fans. Du point de vue de beaucoup de gens, ce n’était pas tout à fait correct.

« C’est évidemment terminé pour le moment. Je suis fier des fans qui ont défendu ce qu’ils croient. Je suis heureux de ce que le résultat est devenu. »

« Pour le football en général, c’est bien comme ça. La compétitivité est une partie importante du football et c’est la raison pour laquelle nous jouons au football. »

Football’s Civil War – Spécial Sky Sports News

Image:

