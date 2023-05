Harry Kane a-t-il fait sa dernière apparition pour les Spurs au Tottenham Hotspur Stadium ?

Harry Kane a applaudi les fans des Spurs après leur défaite 3-1 à domicile contre Brentford en Premier League samedi lors de ce qui aurait pu être sa dernière apparition pour le club du nord de Londres au Tottenham Hotspur Stadium.

Kane a donné l’avantage à Tottenham alors qu’il s’écrasait sur un coup franc à longue portée suite à une mise à pied de Dejan Kulusevski après huit minutes samedi.

C’était son 28e but de la saison en Premier League et son 30e toutes compétitions confondues, mais les Spurs n’ont pas pu en profiter car les occasions allaient et venaient dans le reste de la première mi-temps.

Et Brentford en a profité en deuxième période alors que Bryan Mbeumo a marqué aux 50e et 62e minutes pour renverser le match, puis en a créé un troisième pour Yoane Wissa dans les phases finales.

Il y avait des huées des fans de Tottenham au coup de sifflet final dans le nord de Londres et après, Kane était tout seul alors qu’il applaudissait les supporters toujours au sol dans ce qui aurait pu être un geste d’adieu.

Les Spurs Women devraient affronter Reading plus tard cet après-midi, donc certains fans seront restés dans le stade pour le match de la WSL, mais ils espèrent qu’ils n’ont pas vu le meilleur buteur de tous les temps de leur club pour la dernière fois en chemise blanche. .

Le dernier match de Premier League de Tottenham est à Leeds, menacé de relégation, dimanche prochain.