Harry Kane a produit une masterclass contre Crystal Palace et aidera Tottenham à se classer parmi les quatre premiers, disent Jamie Redknapp et Graeme Souness | Nouvelles du football

Jamie Redknapp a salué la “masterclass” de Harry Kane en seconde période et Graeme Souness l’a conseillé de virer Tottenham dans le top quatre après les avoir inspirés à une victoire 4-0 sur Crystal Palace.

Après une autre performance lente en première mi-temps de l’équipe d’Antonio Conte, ils ont explosé lorsque Kane a marqué deux fois en l’espace de cinq minutes peu après la pause, avec Matt Doherty et un Heung-Min Son renaissant, puis ont prolongé leur avance en réduisant l’écart. à Manchester United, quatrième, à deux points.

Les buts de Kane, lors de sa 300e apparition en Premier League, l’ont amené à 266 dans toutes les compétitions, à moins de deux du record de buts de Tottenham de Jimmy Greaves, et il a également réclamé la passe décisive pour le quatrième avec son ballon au-dessus pour Son.

“Nous avons dit avant le match que lorsque vous avez un joueur comme Harry Kane, vous avez toujours une chance et cela s’est concrétisé là-bas”, a déclaré Sports du ciel expert Redknapp par la suite.

“Il était tout simplement incroyable, pas seulement ses buts, son jeu complet. Il a tenu le coup, a mis les gens en jeu, sa touche était exquise. C’était une seconde mi-temps de maître et son deuxième but est aussi bon que possible.

“Le toucher et la finition sont sublimes et nous l’avons vu le faire maintes et maintes fois. Juste un joueur incroyable.”

Souness a également été impressionné par le deuxième but de Kane, lorsque l’attaquant a contrôlé la passe de Bryan Gil à l’intérieur de la surface de réparation du Palais et a tiré un coup oblique dans le coin le plus éloigné.

“Il n’a pas regardé le but ou le gardien de but, mais il sait où se trouve le but grâce à la ligne sur la surface de réparation”, a déclaré Souness. “C’est un acteur de classe, le seul joueur anglais qui est vraiment de classe mondiale pour moi.

“Je pense qu’ils finiront dans les quatre premiers parce qu’ils l’ont. Gardez-le en forme. C’est M. Goals. Et vous avez de bonnes chances de gagner des matchs si vous l’avez dans votre équipe.”

S’exprimant sur un co-commentaire, l’ancien attaquant Alan Smith a ajouté: “Cela n’avait pas l’air bien à la mi-temps. Vous vous demandiez comment la seconde mi-temps et la saison de Tottenham se dérouleraient.

“Mais quand vous avez un joueur comme Harry Kane, qui peut faire ce qu’il a fait, cela fait toute la différence.

“Conte espère juste que son avant-centre pourra rester en forme et il en va de même pour Son, car ils peuvent mener la charge contre n’importe quelle qualité d’opposition. Ce fut une soirée fantastique pour Tottenham et elle en avait bien besoin.”

Conte, quant à lui, a soutenu Kane pour battre “tous les records” avec ses exploits de buteur exceptionnels, mais a également parlé de sa contribution globale.

“Nous perdons du temps à expliquer le type de joueur qu’il est”, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse. “Nous parlons d’un attaquant vraiment de classe mondiale, il va battre tous les records avec les buts.

“Pour nous, il est un point de référence important non seulement pour les buts mais aussi pour le terrain. Avec Hugo, il est notre capitaine, surtout dans les moments difficiles, vous savez, Harry est prêt à se battre, prêt à aider ses coéquipiers, prêt à résoudre la situation avec des buts, avec des passes décisives.

“Il fait face à chaque situation positive ou négative toujours avec un grand esprit et un grand caractère pour surmonter difficilement.”

Fils : Il était temps que je marque !

Le but de Son était son premier en huit matchs de Premier League après une mauvaise forme et l’attaquant sud-coréen espère que ce sera un moment charnière de sa saison.

“Il était temps!” il a dit Sports du ciel. “C’était incroyable. Pour être honnête, je me sentais vraiment désolé pour l’équipe parce que je pense qu’ils s’attendaient à plus que ce que j’ai fait.

“J’espère qu’aujourd’hui a été le tournant, que j’ai retrouvé la confiance et que je continuerai à aider l’équipe.”

Conte était également ravi, embrassant chaleureusement Son sur le terrain après le coup de sifflet final et disant ensuite qu’il espère que son but servira de regain de confiance.

“Je suis content parce que nos attaquants ont marqué, Harry a marqué deux fois et Sonny a finalement marqué”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

“C’était vraiment important pour lui, car nous parlons d’un joueur qui a besoin de marquer et de se sentir en confiance.”

Redknapp a ajouté: “C’est tellement important pour Son. Il compte sur les buts. L’année dernière, il a obtenu le Soulier d’or avec Mohamed Salah. Cette année, cela ne lui est pas arrivé. Ce n’est que son quatrième but de la saison.

“Il a besoin de plus de buts, mais cela lui donnera tellement de confiance. Ils ont d’énormes matchs à venir.”

Conte : C’était une bonne réaction

Antonio Conte était ravi d’obtenir la réaction qu’il recherchait après la défaite 2-0 contre Aston Villa le jour de l’An, ce qui en faisait 10 matchs consécutifs au cours desquels ils avaient concédé le premier but.

“C’était une bonne réaction”, a-t-il déclaré Sports du ciel. “Ce n’est pas facile de gagner contre Crystal Palace à l’extérieur. Nous parlons d’une très bonne équipe, bien organisée.

“Après la première mi-temps, c’était dans la balance, puis en seconde période, nous avons exploité les occasions de marquer et nous terminons avec un bon résultat final.

“Le message [at half-time] était de continuer à jouer, parce qu’on a très bien commencé le match et puis en seconde partie de première mi-temps on a un peu perdu le ballon. Je pense qu’on a fait un bon match, on était bien organisés sans ballon, on a essayé de presser haut.

“Maintenant, nous devons continuer à essayer de nous améliorer.

“Aujourd’hui, je suis heureux car dans cette période, nous jouons avec de nombreux jeunes joueurs. J’ai eu cette opportunité pendant la Coupe du monde avec ces jeunes joueurs de travailler avec ces jeunes joueurs et de m’améliorer, tactiquement et physiquement.”

Vieira : L’expérience a fait la différence

Le patron de Crystal Palace, Patrick Vieira, a déploré le manque de pointe de son équipe et a estimé que son manque d’expérience était coûteux.

“Ce fut une nuit difficile à la fin”, a-t-il déclaré Sports du ciel. “Concéder quatre buts n’est pas quelque chose d’agréable du tout, mais encore une fois, cela ne reflète pas la qualité du jeu que nous avons joué aujourd’hui. Nous méritions plus, surtout dès la première mi-temps avec ces occasions que nous avons créées.

“Bien sûr, quand ils ont marqué ce premier but, c’est devenu vraiment difficile pour nous. Quand ces joueurs ont un peu d’espace, ils peuvent faire mal à n’importe quelle équipe, mais la façon dont ils ont géré le match et ces périodes difficiles qu’ils ont vécues montrent un énorme différence entre les deux équipes. L’expérience a été un facteur déterminant dans le match d’aujourd’hui.

“Nous n’avons pas été assez cliniques, nous n’avons pas assez bien saisi notre chance. Nous avons eu quelques passes pour mettre les joueurs dans une meilleure position pour marquer. Notre dernière balle dans le dernier tiers n’était pas assez bonne et Lloris fait un quelques arrêts importants.

“Mais nous avons été courageux, nous avons montré de la qualité et en même temps, le fait que nous encaissions quatre buts montre qu’il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer.

“Nous avons de jeunes joueurs dans notre équipe et ce genre de match doit être mieux géré. L’expérience leur a permis d’être forts et de marquer ces buts dans une période où ils dominaient. Il y a beaucoup de choses à tirer de ce match. .

“Mais vous devez donner du crédit à Tottenham car ils avaient l’air solides, en contrôle et ils attendent leur moment pour prendre ces risques. Avec la qualité qu’ils ont, ils n’ont pas besoin de créer beaucoup pour marquer.

“Mais je crois que le 4-0 est difficile pour mes joueurs, est difficile pour le club. Mais nous avons encore beaucoup à en tirer.”