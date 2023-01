Harry Hamlin défend les actions «RHOBH» de Lisa Rinna après sa sortie – Hollywood Life

Oui, Harry Hamlin pouvez défendre sa femme Lisa Rina! L’acteur de 71 ans est apparu sur Regardez ce qui se passe en direct 19 janvier et joué un jeu de « Can! Vous! Défendez-la !?” où on lui a demandé de sauvegarder certains des moments les plus controversés de Lisa sur Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills. Andy Cohen a lancé les choses en demandant à Harry s’il pouvait défendre Lisa, 59 ans, exposant Kathy Hiltonà Aspen, et Harry a dit qu’il le pouvait “absolument”.

Ensuite, Harry a défendu le tristement célèbre combat de Lisa avec Kim Richard à Amsterdam, qui avait en fait à voir avec Harry (“Parlons du mari!”). Il s’est également rangé du côté de sa femme pour avoir affronté Garcelle Beauvuais à la réunion de la saison 11 pour ne jamais avoir remercié Harry de lui avoir donné un pot de sa sauce spaghetti bolognaise.

Harry a défendu Lisa, encore une fois, quand Andy a posé des questions sur son comportement sur les réseaux sociaux. Les Sorcières de Mayfair La star a même appelé Andy pour avoir qualifié les bouffonneries en ligne de Lisa de “désastreuses”. “Allez. Ce n’est pas juste, dit Harry. « Ce n’est pas catastrophique. Elle est fantastique en ligne. Ses réseaux sociaux sont super. De quoi parlez-vous ? », a-t-il ajouté, avant de confirmer qu’il ne suivait même pas Lisa sur Instagram.

Harry a également défendu Lisa pour son rôle dans les rumeurs selon lesquelles Yolanda Hadid avait le syndrome de Munchausen. “Elle n’a pas vraiment fait ça”, a-t-il expliqué. “Elle a reçu ce livre et un autre membre de la distribution lui a demandé de mentionner ce mot. Mais ensuite, elle a pris la chute.

Comme les fans le savent, nous ne verrons pas Harry Hamlin sur RHOBH encore depuis que Lisa vient de quitter la série après huit saisons. La star de télé-réalité a confirmé son départ par e-mail à HollywoodLa Vie après une saison 12 mouvementée. «C’est le travail le plus long que j’ai occupé en 35 ans de carrière et je suis reconnaissant à tout le monde chez Bravo et à tous ceux qui sont impliqués dans la série. Cela a été une course amusante de 8 ans et je suis excité pour ce qui est à venir ! Lisa a parlé de la course, qui a commencé en 2014.

Lisa a depuis discuté avec Entrevue Magazine et a confirmé que sa sortie de la série n’est pas une “pause”. « Je pense que tout femmes au foyer doit s’absenter pendant un certain temps, ce qui est bien », a-t-elle déclaré. « Il est temps de faire une pause. Pas une pause, je ne fais pas de pause », a ajouté Lisa. « Vous ne me mettez pas en pause. Je pars au revoir.

