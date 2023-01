Harry Hamlin, 71 ans, dit qu’il est passé de l’architecture à la comédie après avoir pris de la drogue psychédélique

Harry Hamlin n’aurait peut-être jamais poursuivi une carrière d’acteur s’il n’avait pas fait un road trip dans “l’un des endroits les plus magiques de la Terre” avant de commencer l’université au début des années 1970.

L’acteur de 71 ans a déclaré au magazine People qu’il avait initialement l’intention d’étudier l’architecture à l’UC Berkeley, mais ses plans ont changé après avoir pris une drogue psychédélique qui lui a été donnée par un Hell’s Angel lors d’un voyage dans une forêt de séquoias à l’extérieur de San Francisco.

“J’ai commencé à voir les choses d’une manière différente et ma curiosité était en quelque sorte survoltée”, se souvient l’ancien de “Mad Men”.

Deux jours avant l’ouverture des inscriptions aux cours d’architecture de l’université, Hamlin a été invité à un road trip à La Honda, en Californie.

L’ancienne star de “LA Law” s’est souvenue que lui et ses amis avaient passé la nuit dans un complexe caché avec des cabanes dans les arbres.

Le groupe était réuni autour d’un feu de camp lorsqu’ils ont été approchés par un Hell’s Angel qui a demandé à emprunter une clé à molette. L’homme a utilisé la clé pour ouvrir un tuyau dans l’une des cabanes dans les arbres et a sorti un “tas de pilules bleues”, qui s’est avéré être des psychédéliques.

Le motard a donné à Hamlin et à chacun de ses amis une pilule bleue pour les remercier de leur aide. Par la suite, le natif de Californie a raté le premier jour d’inscription.

“Au moment où je suis arrivé, un gars a dit que les cours étaient complets, mais si je me dirigeais vers le département d’art dramatique, je pourrais peut-être satisfaire mes exigences”, a-t-il expliqué.

“Je me suis retrouvé dans Acting 101”, a ajouté Hamlin. “Je ne suis jamais retourné à l’école d’architecture.”

Hamlin a ensuite été transféré à l’Université de Yale où il a obtenu un baccalauréat ès arts en théâtre et en psychologie en 1974.

Il a ensuite lancé une brillante carrière d’acteur qui s’étend maintenant sur près de cinq décennies. Au cours de sa carrière, Hamlin a remporté un Primetime Emmy Award et a été nominé pour trois Golden Globe Awards.

“Je pense que la clé de la longévité est de toujours poursuivre la prochaine tâche impossible en tant qu’acteur, car vous ne pouvez jamais être un expert dans ce domaine”, a déclaré Hamlin à People. “Il y a toujours un autre défi.”

La star de “Clash of the Titans” a expliqué qu’il aime prendre des risques avec ses projets d’acteur. Alors qu’il poursuivait une maîtrise en théâtre à l’American Conservatory Theatre de San Francisco, il est apparu nu sur scène tout en jouant dans une production de “Equus”.

“Ils ne nous ont pas fait répéter en nous déshabillant, donc la première fois que nous nous sommes déshabillés, c’était en fait la première nuit sur scène ensemble”, se souvient-il. “C’était l’épreuve du feu.”

Hamlin a ajouté: “Pour avoir cette expérience comme première expérience professionnelle, rien ne vous fera peur après cela.”

En 1976, l’acteur a joué dans une production télévisée de la pièce de William Shakespeare “The Taming of the Shrew”. Il a également joué dans des productions scéniques de “Henry V”, “Hamlet” et “Macbeth”.

Dans son interview avec People, il a révélé qu’il suit des cours de théâtre tous les samedis, où il étudie “King Lear”.

“Ma quête de toute une vie a été d’essayer de démêler les rôles shakespeariens que j’ai joués et que je veux continuer à jouer”, a déclaré Hamlin.

“Le truc avec Shakespeare, c’est que c’est un grand mystère et chaque pièce est un grand mystère et vous devez trouver la clé pour entrer – et déverrouiller le mystère.”

“Je viens juste d’entrer dans Lear, donc déconstruire cela et arriver au point où je sais ce que je fais avec, cela prendra probablement six mois”, a-t-il ajouté.

“Et puis vous devez mémoriser la pièce, puis vous passez encore six mois à essayer de comprendre comment le faire correctement.”

Hamlin sera ensuite vu dans la nouvelle série AMC “Anne Rice’s Mayfair Witches”, qui sera présentée en première le 8 janvier. Il joue également aux côtés de Sally Field, Jane Fonda, Rita Moreno, Jimmy O. Yang, Lily Tomlin et Tom Brady dans le prochain film “80 pour Brady”. La comédie devrait sortir en salles le 3 février.