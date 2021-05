Harry Gurney prend sa retraite: le quilleur du Nottinghamshire et de l’Angleterre raccroche ses bottes de bowling | Nouvelles de cricket

Harry Gurney (Images PA)

Le couturier du bras gauche du Nottinghamshire Harry Gurney – qui a disputé 10 matches internationaux d’une journée et deux T20I pour l’Angleterre en 2014 – a annoncé sa retraite du cricket.

L’armateur gauche de 34 ans a été incapable de se remettre suffisamment d’une blessure à l’épaule et a déclaré dans un communiqué: «Le moment est venu pour moi de raccrocher mes bottes.

« Après avoir essayé de me remettre de la récente blessure à mon épaule, je suis vraiment déçu de devoir mettre fin à ma carrière de joueur à cause de cela. Le cricket est ma vie depuis 24 ans et m’a emmené dans un voyage incroyable que je chérirai. toujours.

« Jouer pour l’Angleterre, dans l’IPL et remporter huit trophées au pays et à l’étranger, dont le Blast, le Big Bash et le CPL, a dépassé mes rêves les plus fous. »

Gurney a pris 614 guichets dans tous les formats au cours de sa carrière de 14 ans dans le jeu professionnel, jouant pour le Leicestershire, Notts et l’Angleterre.

Couronné 12 fois par l’Angleterre de Peter Moores en 2014, Gurney a remporté 11 guichets ODI, avec une moyenne de 39,27 lors de ses 10 apparitions, alors qu’il a remporté trois guichets en deux T20I.

Gurney a abandonné le cricket de balle rouge en 2019 pour se concentrer sur sa réputation grandissante de spécialiste de la forme courte, un rôle qui l’a vu parcourir le circuit mondial des franchises avec des accords en Australie, en Inde, au Pakistan et aux Antilles.

Après avoir remporté le Big Bash avec Melbourne Renegades en 2018-19, il a été brièvement lié à un rappel de l’Angleterre, mais la chance ne s’est jamais présentée et il était inapte à jouer un rôle dans la victoire de Vitality Blast des Notts Outlaws l’année dernière.

Gurney est copropriétaire d’un pub avec son coéquipier du comté et star de l’Angleterre Stuart Broad et est maintenant prêt à se concentrer sur ses intérêts commerciaux.

Il a ajouté: « C’est un chemin que je vais maintenant emprunter avec effet immédiat, car j’ai trouvé cette récupération de blessure trop difficile à gravir. »