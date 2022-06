Harry Gesner, architecte du style californien en plein essor, décède à 97 ans

M. Gesner deviendrait l’architecte incontournable de nombreux célibataires bien nantis d’Hollywood. John Scantlin — dont la société a inventé le Quotron, le premier système boursier à bande magnétique, qui a remplacé les anciens téléscripteurs — n’a demandé qu’une chambre, un salon, une petite cuisine et un bar (ainsi que un garage pour trois voitures et des courts de tennis). La salle de bain était une grotte, avec les toilettes nichées dans une forêt de fougères, et la maison était entourée d’une piscine, à partir de laquelle on pouvait nager dans la grotte.

Un projet qui n’a jamais quitté la planche à dessin était un complexe pour Marlon Brando, à construire sur l’atoll de Polynésie française qu’il avait acheté après le tournage de “Mutiny on the Bounty” au début des années 1960. Il devait être alimenté par des éoliennes et des panneaux solaires et refroidi par un aquarium géant que Brando voulait rempli de requins et de murènes. Des troncs de palmiers géants devaient servir d’arcs-boutants pour plusieurs toits, qui devaient être gainés de feuilles de pandanus. Brando voulait également une mini-version de cette île fantastique pour sa propriété à Beverly Hills. Comme M. Gesner l’a dit à Architectural Digest en 2008, il était difficile de garder l’acteur concentré.

“Il était très axé sur la chambre à coucher et tout a évolué à partir de là”, a-t-il déclaré. “Soudain, au milieu d’une discussion, un beau mannequin asiatique entrait et Marlon disparaissait pendant une demi-heure. Je m’asseyais juste là et lisais un livre.

M. Gesner a utilisé des matériaux durables bien avant que ce ne soit à la mode. Le château de sable, qu’il a construit pour lui-même et sa quatrième épouse, l’actrice Nan Martin, sur la crique isolée de Malibu juste à côté de la Wave House, a été fabriqué à partir de bois récupéré d’un lycée qui avait brûlé et de marbre de bains publics qui étaient sur le point d’être démolis. Il a utilisé de vieux poteaux téléphoniques pour soutenir sa tour – Mme Germany, l’auteur de “Houses of the Sundown Sea”, a décrit l’endroit comme ressemblant à “un moulin à vent hollandais, un phare espagnol, une habitation de Hobbit”. M. Gesner l’a appelé une maison pour «deux adultes créatifs et très amoureux, un petit garçon et un labrador retriever».