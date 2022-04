Harry Fry envoie un quatuor à Punchestown la semaine prochaine | Nouvelles de la course

Harry Fry prévoit d’emmener une équipe de quatre personnes au festival de Punchestown la semaine prochaine alors que l’entraîneur cherche plus de succès lors de la réunion de fin de saison.

Fry a été dans l’enceinte du vainqueur de Punchestown dans le passé avec son ancienne star stable Unowhatimeanharry décrochant le Champion Stayers ‘Hurdle en 2017 et 2019, mais c’est l’un de ses novices prometteurs, Might I, qui mène le raid faire la fête cette fois-ci.

L’enfant de six ans a rencontré une pléthore d’opérateurs de haut niveau depuis l’ouverture de son compte de haies à Newton Abbot en octobre et a été vu pour la dernière fois en train de chasser à la maison Three Stripe Life dans le Grade One Betway Mersey Novices ‘Hurdle à la grande réunion nationale d’Aintree.

Might I est inscrit au Louis Fitzgerald Hotel Hurdle de mercredi et Fry espère qu’il pourra se mériter un retour dans l’enceinte du vainqueur après une belle campagne dans les rangs novices.

« Il a bien remporté son obstacle novice, puis il a terminé derrière trois chevaux de première année à Constitution Hill, Jonbon, puis dans une première année derrière Three Stripe Life à Aintree », a déclaré Fry.

« Ce n’est que 19 jours environ après Aintree, mais les conditions de course lui conviendront bien et il a couru avec crédit derrière des novices de haut niveau, donc ce serait bien d’aller reprendre la tête. »

Il y a beaucoup d’endurance dans le pedigree du fils de Fame And Glory et le gestionnaire basé dans le Dorset est impatient d’explorer cela plus avant la saison prochaine.

Il a poursuivi: « Je pense que sur le dos d’Aintree, nous serions désireux de respecter les obstacles et d’intensifier le voyage.

« Étant un demi-frère de Stattler, qui a remporté le National Hunt Chase, il pourrait être intéressant de monter en voyage.

« Il doit s’améliorer un peu pour devenir un cheval de Hurdle de Stayers, mais cela pourrait être une voie que nous explorerons s’il s’avère assez bon. »

Un autre novice formé par Fry avec beaucoup de potentiel est Gin Coco, qui a défié une mise à pied de 507 jours en faisant des débuts gagnants pour le gestionnaire à Fontwell le mois dernier.

Deuxième à chacun de ses deux départs précédents, le six ans a récompensé la patience de ses propriétaires avec un succès de 14 longueurs et Fry a révélé qu’un voyage à travers la mer d’Irlande était à l’ordre du jour depuis.

« Il a très bien gagné ses débuts pour moi après pas mal de temps libre et nous avons alors décidé de le garder pour Punchestown », a expliqué Fry.

« Nous l’avons engagé mardi et jeudi, mais je pense que nous irons pour la course de jeudi, même si nous allons avoir le poids maximum. Il n’aurait pas pu avoir l’air plus impressionnant lors de sa première course et j’espère qu’il peut confirmer cela avec une très bonne course. »

Phoenix Way était un retrait de la onzième heure du Grand National plus tôt ce mois-ci, mais le vainqueur d’Ascot serait de retour en pleine forme et tentera de remporter son deuxième succès de l’année à The Palmerstown House Pat Taaffe Handicap Chase.

L’entraîneur a déclaré: « Il ira dans le Pat Taaffe. Il va bien, il a raté le Grand National, mais il s’est complètement rétabli heureusement et nous avons hâte de voyager.

« Il a bien gagné à Ascot en janvier et il a été constant cette année et ce serait bien d’essayer de gagner un autre bon prix avec lui. »

Pour compléter le possible quatuor de Seaborough, Metier, vainqueur du Tolworth Hurdle 2021, a également la possibilité d’attendre une course sur le plat de Chester la semaine suivante.

S’il rejoint le contingent itinérant, Fry a hâte de voir comment le joueur de six ans s’en sort sur un voyage plus long, après avoir terminé bien battu lorsqu’il a été expulsé du favori 3-1 pour le Morebattle Hurdle à Kelso lors de sa dernière apparition.

« Ils ont éliminé la plupart des obstacles et rien ne s’est bien passé ce jour-là à Kelso et le terrain n’était probablement pas aussi éprouvant que nous l’espérions. Nous l’avons fait parcourir plus de deux milles et demi sur le

samedi de Punchestown, ce qui sera un pas en avant », a expliqué Fry.

« Il est prêt à partir et ce sera intéressant de lui faire franchir les obstacles et de voir comment il va. »

Si Fry change d’avis avec Metier, alors une sortie à Chester pourrait entrer dans le calcul, l’entraîneur insistant sur le fait qu’il n’aurait pas peur de viser certains des meilleurs prix restants au niveau du fils de Mastercraftsman.

« Il est également inscrit sur le plat dans la Chester Cup. Je n’imaginerais pas qu’il y participerait, mais il pourrait participer à la course de consolation, nous avons donc des options pour lui », a déclaré Fry.

« Il serait l’un de ceux que je serais heureux de garder sur le plat, mais pour contrer cela, allons-nous réalistement trouver le bon terrain? Donc, il se pourrait que nous le retirions et le ramenions pour certains de les bons prix séjournant sur le Plat à l’automne.

« Sa meilleure forme est évidemment sur un sol mou ou plus lent, donc nous sommes légèrement redevables à la météo. »