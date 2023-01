Harry fait la promotion de “Spare” avec des révélations intimes sur la famille royale.

Commentez cette histoire Commenter

LONDRES – Le prince Harry, le mémorialiste et fils séparé de la maison de Windsor, a lancé une campagne complète contre le palais de Buckingham dimanche soir, apparaissant dans plus d’interviews pour promouvoir son nouveau livre, “Spare”, affirmant que sa famille, en particulier sa belle-mère, Camilla , maintenant la reine consort, alimente activement la presse à propos de lui et de sa femme, Meghan.

Harry a dit qu’on lui demandait souvent en Amérique, sa nouvelle maison, “comment pourriez-vous jamais pardonner à votre famille ce qu’elle a fait?”

Cette famille royale – par son nom dans les interviews – comprend son père, le roi Charles III et sa femme Camilla, et son frère le prince William et sa femme Catherine, et leurs équipes de relations publiques agressives. La famille a traité la couverture médiatique comme un jeu à somme nulle, a déclaré Harry, et les a abandonnés en partie parce qu’ils craignaient d’être éclipsés.

Le prince de 38 ans a offert ce que l’émission spéciale britannique a appelé “des détails sans précédent sur la vie à l’intérieur et à l’extérieur de la famille royale”, dans une interview exclusive avec le diffuseur Tom Bradby, sur ITV en Grande-Bretagne.

À plusieurs reprises, Harry s’est insurgé contre son frère et son père, qui, a-t-il accusé, l’ont essentiellement forcé, ainsi que Meghan, à partir.

“Pour le moment, je ne les reconnais pas, comme ils ne me reconnaissent pas”, a déclaré Harry.

Harry a dit qu’il aimait son frère, l’héritier du trône, mais que William était toujours en compétition, souvent contre lui, dans “une rivalité fraternelle” qui se poursuit aujourd’hui.

Les mémoires du prince Harry décrivent l’attaque de son frère

Harry a révélé que William avait insisté, par exemple, pour qu’Harry se rase la barbe avant son mariage, ce que le prince a refusé de faire.

“Je ne pense pas que mon père ou mon frère liront le livre”, a déclaré Harry, ni ne regarderont les interviews télévisées de dimanche.

La famille royale a continué de refuser de commenter quoi que ce soit.

À un moment donné, Bradby a demandé à Harry pourquoi il révélait les moments les plus intenses et les plus intimes de sa vie et blâmait tant la porte de sa famille, tout en se plaignant de l’intrusion de la presse tabloïd britannique.

Bradby, qui a déclaré être ami avec Harry depuis 20 ans, a déclaré devant la caméra que Harry brûlait ses ponts et avait déployé un lance-flammes contre la famille royale.

Charles doit être couronné en mai. Si Harry et Meghan sont là, les choses seront gênantes.

Après la diffusion de l’interview d’ITV en Grande-Bretagne, Harry devait apparaître sur CBS en Amérique, dans une interview avec Anderson Cooper pour l’émission “60 Minutes”.

Lundi, il devrait en révéler plus sur “Good Morning America”. Mardi, il fera probablement la même chose – avec plus de blagues, on suppose – sur “The Late Show With Stephen Colbert”.

Les mémoires de Harry seront publiées mardi. Il fait suite à six heures de la série documentaire “Harry & Meghan”, produite par le couple lui-même, diffusée sur Netflix le mois dernier.

Points à retenir des mémoires divulguées du prince Harry, “Spare”

La semaine dernière, les médias britanniques ont mis la main sur des copies divulguées de ses mémoires “Spare”, en espagnol, et ont distribué les faits saillants.

Ils incluent l’affirmation de Harry d’avoir tué 25 combattants talibans ; son histoire sur la façon dont il a perdu sa virginité dans un champ derrière un pub à 17 ans ; et son récit d’une confrontation dans la cuisine en 2019 avec son frère aîné, après que le prince William a qualifié Meghan de “difficile”, “grossière” et “abrasive”.

Les interviews de Harry avec des talents triés sur le volet, les podcasts de Meghan, la série documentaire Netflix et maintenant ses mémoires sont la tentative de Harry et Meghan de prendre le contrôle du récit de leur rupture avec la maison de Windsor – et d’en tirer profit. Cela suscite de fortes émotions en Grande-Bretagne.

De nombreux Britanniques affirment en avoir déjà assez entendu de Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex. Mais les préventes ont placé le livre de Harry, dont la sortie officielle est prévue mardi, en tête des best-sellers d’Amazon.

Les tabloïds qui détestent Harry ici deviennent fous de l’histoire, et les médias sociaux en Grande-Bretagne sont remplis de hashtags en duel sur les avantages et les inconvénients du couple.

Le dernier sondage, mené par YouGov jeudi et vendredi, continue de constater que le soutien du public aux Sussex a diminué au cours des six dernières années.

Seuls 23% du public britannique ont une opinion positive de Meghan, contre 49% en 2017, l’année de leurs fiançailles. Le soutien à Harry est de 26 %, contre 81 % en 2017.

La baisse est la plus prononcée chez les plus de 50 ans en Grande-Bretagne, qui ont tendance à être globalement plus favorables à la monarchie. Les jeunes en Grande-Bretagne semblent plus favorables à Harry et Meghan; plus de 40 % ont encore une opinion positive d’eux.

“Cela n’a jamais eu besoin d’être comme ça”, a déclaré Harry à ITV. “La fuite et la plantation.”

Le prince a dit: “Je veux une famille, pas une institution.” Mais, a-t-il affirmé, sa famille “a l’impression qu’il vaut mieux nous garder, d’une manière ou d’une autre, comme les méchants”.

Il a dit: “Ils n’ont montré aucune volonté de se réconcilier.”

Dans son interview “60 minutes”, dont certaines parties ont été taquinées avant la diffusion prévue de dimanche, Harry a déclaré à Anderson Cooper qu’il était “probablement sectaire” avant de commencer à sortir avec Meghan, qu’il était “incroyablement naïf” sur la façon dont les tabloïds britanniques tourneraient la relation. Il a dit que “l’élément racial” de la relation du couple avait été “sauté immédiatement”.

On a demandé à Harry pourquoi il s’était plaint publiquement de son père et de son frère. Il a dit que les gens ne comprenaient pas vraiment comment les équipes de relations publiques du palais travaillaient les unes contre les autres.

“Chaque fois que j’ai essayé de le faire en privé, il y a eu des briefings, des fuites et des histoires contre moi et ma femme”, a-t-il déclaré.

Dans son livre, Harry a déclaré que son histoire et sa vie avaient été “sacrifiées” à “l’autel des relations publiques” de Camilla. Harry a dit que Camilla a offert des conservations privées à la presse. “Ils ne pouvaient avoir été divulgués que par la seule autre personne présente”, a déclaré Harry, qui était Camilla.

Harry a affirmé que William et sa femme ne s’étaient jamais entendus avec Meghan “dès le départ” et qu’ils avaient adhéré à “un stéréotype” d’elle en tant qu’actrice américaine divorcée et biraciale.

« Vous savez, la devise de la famille est « ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer », mais ce n’est qu’une devise.

“Ils nourriront ou auront une conversation avec le correspondant”, a déclaré Harry. « Et ce correspondant recevra littéralement des informations à la cuillère et écrira l’histoire. Et au fond, ils diront qu’ils ont contacté le palais de Buckingham pour obtenir des commentaires.