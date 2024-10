Harry et Meghan viennent-ils d’acheter une maison au Portugal ?

Quand il y a des problèmes au paradis, vous pouvez simplement acheter une maison de vacances dans un autre paradis. Telle pourrait être l’idée du prince Harry et de Meghan Markle, qui ont peut-être acheté une maison de vacances au Portugal. Le courrier quotidien signalé.

Lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont été expulsés de Frogmore Cottage à Windsor Estate en mars 2023, ils se sont retrouvés sans résidence au Royaume-Uni. Leur choix d’acquérir une propriété au Portugal (en plus de leur maison à Montecito, en Californie) leur permettrait de conserver un pied de ce côté-là de l’Atlantique malgré son retrait des fonctions royales.

Léon Neal // Getty Images L’extérieur de Frogmore Cottage à Windsor, Royaume-Uni.

Au-delà de l’attrait des journées ensoleillées à la plage, un tel investissement pourrait avoir des incitations supplémentaires pour Meghan, une Américaine qui, ayant quitté le Royaume-Uni moins de deux ans après leur mariage, a renoncé à devenir citoyenne britannique. Posséder une maison au Portugal lui ouvre la porte à un Golden Visa, en vertu duquel elle aurait un accès sans visa à l’espace Schengen de l’Union européenne.

Mais la logistique mise à part, les Sussex ne sont pas les seuls membres de la famille royale à avoir des liens avec le Portugal. La princesse Eugénie et son mari, Jack Brooksbank, possèdent un domaine au CostaTerra Golf and Ocean Club, un complexe de golf exclusif en bord de mer à Melides, selon Le télégraphe. Brooksbank, qui travaille dans le marketing et les ventes pour CostaTerra, partage son temps entre le Portugal et Londres avec Eugénie et leurs deux enfants.

Harry et Meghan sont connus pour être proches du couple, qui figurait dans leurs docu-séries Netflix de 2022 Harry et Meghan. Selon Le courrier quotidien, les Sussex ont profité d’un séjour discret de trois nuits dans la propriété d’Eugénie et Brooksbank, après avoir assisté aux Jeux Invictus à Düsseldorf, en Allemagne. Eugénie et M. Brooksbank leur ont également rendu visite chez eux à Montecito, en Californie.

Cette décision, si elle se produit réellement, marque une étape importante dans leur quête d’une vie indépendante de la famille royale. Une nouvelle propriété portugaise offrirait une évasion privée en Europe qui se déroulerait entièrement selon leurs propres conditions.