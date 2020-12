Le prince Harry et Meghan Markle veulent une prolongation de 12 mois de l’accord Megxit qui leur permettrait de conserver leurs patronages royaux et de retourner au Royaume-Uni pour sceller l’accord en personne.

Le couple, qui s’est retiré en tant que membres de la famille royale en janvier, espère conclure un accord plus permanent pour s’assurer qu’ils peuvent continuer à être des membres de la famille royale non actifs tout en conservant leurs patronages.

Cette décision intervient alors que le couple a obtenu des concerts commerciaux avec Netflix et Spotify ces derniers mois – un facteur qui sera examiné méticuleusement par les assistants royaux à l’approche de la date de leur examen de 12 mois.

Dans le cadre des négociations, ils parleront à des membres de la famille royale lors d’un appel vidéo avant le prince Harry, qui pourrait être rejoint par son épouse Meghan, retournant au Royaume-Uni pour parler en face à face avec ses assistants et sa famille.

Il a été affirmé que le couple aimerait revenir à temps pour le 95e anniversaire de la reine et le 100e anniversaire du duc d’Édimbourg.

Il est rapporté qu’Harry prévoit de retourner au Royaume-Uni pour discuter de certains détails avec les membres de la famille royale et souhaite également assister aux anniversaires de la reine et du prince Philip.

Les dernières discussions seraient « moins conflictuelles » que celles qui se sont tenues à Sandringham en janvier lors de la conclusion de l’accord Megxit, leur accordant un délai de grâce au cas où ils voudraient revenir – qui expire le 31 mars.

The Sun on Sunday rapporte que les couples lucratifs de 100 millions de livres sterling avec Netflix et 30 millions de livres avec Spotify seront évalués pour s’assurer qu’ils sont conformes aux « valeurs de Sa Majesté ».

Le biographe royal Andrew Morton a affirmé que, si les restrictions de coronavirus le permettaient, ils aimeraient retourner en Grande-Bretagne pour le 95e anniversaire de la reine le 21 avril, le 100e anniversaire du duc d’Édimbourg en juin et le dévoilement d’une statue de la princesse Diana le 1er juillet quel aurait été son 60e anniversaire.

« Bien qu’ils en fassent une partie par Zoom, Harry veut se rencontrer en personne pour tout lier », a déclaré M. Morton. «Les choses semblent s’être calmées.

«Harry a été en contact avec la reine plus souvent que vous ne le pensez. Mais certaines choses doivent être présentes en personne pour trier.

«Ils auront besoin de quelques semaines. Cela pourrait être fait après avril, selon Covid.

Morton affirme également qu’Harry a regretté la manière dont ils ont annoncé qu’ils quittaient leur rôle – partageant les nouvelles sur les réseaux sociaux – mais qu’il ne regrette pas sa décision globale.

Cependant, des sources hier soir ont décrit les derniers rapports d’extension Megxit comme des «déchets».

L’un d’eux a déclaré: « Cette période d’examen a été insérée au cas où Harry et Meghan souhaiteraient revenir en tant que royaux, mais ils ont clairement indiqué qu’ils voulaient vivre une vie indépendante. »

Un autre a déclaré: « Harry et Meg sont plus heureux qu’ils ne l’ont jamais été. Pourquoi voudraient-ils revenir?

Harry, 36 ans, a conclu un accord avec sa famille lors d’un sommet de Sandringham en janvier après que lui et Meghan, 39 ans, aient déclaré qu’ils souhaitaient gagner leur propre argent.

Le couple a annoncé qu’il démissionnait de la famille royale sur Instagram en janvier

Ils sont partis fin mars et ont déménagé en Californie où ils ont depuis acheté un manoir de 11 millions de livres sterling et lancé leur organisation de bonnes causes Archewell.

À la suite de l’accord glacial Megxit, Harry a été dépouillé de ses rôles militaires, qui ne seraient apparemment remplis par quelqu’un de nouveau avant l’été.

À la suite du départ royal, certaines personnes ont également affirmé que le couple devrait être remplacé en tant que président et vice-président du Queen’s Commonwealth Trust mais, en réponse, l’organisation a déclaré qu’ils étaient « aussi engagés que jamais ».

On a également dit qu’Harry s’était brouillé avec son frère William, le couple n’ayant pas parlé pendant des mois après que l’accord ait été conclu.

Mais ces derniers mois, les relations entre le couple et le reste de la famille royale se seraient dégelées, Harry et Meghan envoyant des cadeaux au prince William et à sa famille.